ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине - 18.08.2024 Украина.ру
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ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине
ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине - 18.08.2024 Украина.ру
ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине
Появились документы, подтверждающие, что во вторжении в Курскую область ВСУ применяли технику из недавних западных поставок. При этом на Западе встревожены тем, как Украина теряет технику
2024-08-18T18:55
2024-08-18T18:55
эксклюзив
хроники
украина
курская область
россия
александр лукашенко
нато
forbes
вооруженные силы украины
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Украина задействовал в нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА Новости по захваченным российскими военными документам. Фотографии документов агентство опубликовало у себя на сайте.Так, бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), использованный украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой при атаке на Курскую область, поставили на Украину незадолго до вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков из состава недавно уничтоженной ими колонны 82-й одшбр.Так, согласно талону о регистрации транспортного средства, бронеавтомобиль Roshel Senator поставили на учет 26 июля 2024 года. В "Техническом талоне транспортного средства ВСУ" указано, что этот броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за десять дней до вторжения украинских военных в Курскую область или за день до того, как, согласно показаниям украинских военнопленных, часть бойцов ВСУ перебросили к границе с Курской областью.Как гласят данные путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действительна выписанная украинским командованием бумага по 16 августа 2024 года.Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator не только поставили на Украину, но и произвели во всё том же 2004 году.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Евгению Попову также обратил внимание на то, что во вторжении в Курскую область украинское командование задействовало отборные силы."Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже в основном прошедшие по войне люди. Остальных дооснастили, наёмники, поляки и прочее и прочее. Были сформированы очень мощные силы, и они зашли...", - подчеркнул Лукашенко.В дневной сводке Минобороны РФ, посвящённой отражении вторжения украинских формирований в Курскую область, среди прочего указывались и потери украинских военных в технике."В районе населённого пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США &lt;...&gt; За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения", - указывалось в сводке от 18 августа.Как указывалось в сводке Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские формирования потеряли более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.Как отмечают американские издания, такой расход техники раздражает западных союзников Украины.Так, обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс в своей статье для этого издания отметил, что украинцы несут серьёзные потери в технике во время вторжения."Особенно остро украинцы ощущают потери техники пехоты, включая гусеничные боевые бронемашины и колёсные транспортёры. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно", - подчеркнул он.По словам Экса, именно в Курской области разница в потерях у ВСУ и ВС РФ велика и не в пользу первых: "относительно большие украинские списания техники по сравнению с относительно небольшим количество российских списаний техники"."По словам одного аналитика Oryx, за первые девять дней вторжения украинцы потеряли 4 танка и 41 пехотную машину. Среди потерь был редкий танк Challenger 2 британского производства и несколько боевых машин Stryker, поставленных американцами. Уничтожение пехотных машин, включая гусеничные боевые машины и колесные транспортеры пехоты, было особенно острым для украинских Вооружённых сил. Они теряют эти ценные машины почти вдвое быстрее обычного", - писал Экс.Он отметил, что на 80-километровом фронте украинцы теряют столько же техники, сколько обычно на более, чем 1 тыс.-километровом фронте."Сейчас украинцы находятся на открытом пространстве и в движении в Курске. Это делает их уязвимыми — и они теряют гораздо больше техники, чем обычно", - подытожил Экс.Эту публикацию заметили на Украине."Западные эксперты, которых Банковая не успела "задобрить" выдают отчасти правдивый материал, что Курская авантюра может оказаться самым большим просчетам, так как ВСУ теряют на открытой местности огромное количество техники и живой силы. Когда Банковая начала закупать пиар материалы в западной прессе мы расписали причины и написали вывод, что удерживать такой "мешок" очень сложно и дорого. Также Курская авантюра ставит "крест" на втором этапе наступления, так как обошлось дороже, чем задумывалось", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Второй этап наступления, о котором ранее писали авторы канала, касался удара на другом направлении.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - также обратил внимание на эту публикацию.""Форбс" полностью подтверждает нашу аналитику о бухгалтерии "Курской авантюры" и динамике не в пользу Украины. &lt;...&gt; "Форбс" отмечает, что "потеря такого количества ценного оборудования может не беспокоить украинских планировщиков — при условии, конечно, что стратегические достижения Курской кампании оправдывают материальные затраты". Уже и на Западе задаются вопросом стоит ли Курская овчинка выделки", - отмечалось в публикации.Однако военные эксперты подчёркивают: у Украины ещё есть солидные резервы в запасе не только для продолжения атак в Курской области, но и для атаки на другом направлении. При этом большинство экспертов склоняется к мнению, что ВСУ попытаются нанести удар на запорожском направлении, захватить Энергодар и Запорожскую АЭС и попытаться выйти к Крыму.При этом 18 августа глава связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины фондом "Вернись живым" Тарас Чмут у себя на странице в X опубликовал карту Приднестровья."Ни на что не намекаю, но...", - подписал он изображение.Ранее ряд источников сообщали, что украинское руководство пыталось склонить руководство Молдавии к атаке на Приднестровскую Молдавскую Республику.Тем временем в Курской области, а также в зоне проведения спецоперации ВС РФ продолжаются бои.О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта".
https://ukraina.ru/20240818/1056929106.html
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Егор Леев
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96
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эксклюзив, хроники, украина, курская область, россия, александр лукашенко, нато, forbes, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Курская область, Россия, Александр Лукашенко, НАТО, Forbes, Вооруженные силы Украины

ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине

18:55 18.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ "Roshel Senator"
Российские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Появились документы, подтверждающие, что во вторжении в Курскую область ВСУ применяли технику из недавних западных поставок. При этом на Западе встревожены тем, как Украина теряет технику
Украина задействовал в нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно накануне вторжения, выяснило РИА Новости по захваченным российскими военными документам. Фотографии документов агентство опубликовало у себя на сайте.
Так, бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), использованный украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой при атаке на Курскую область, поставили на Украину незадолго до вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады в одном из захваченных в Курской области броневиков из состава недавно уничтоженной ими колонны 82-й одшбр.
Так, согласно талону о регистрации транспортного средства, бронеавтомобиль Roshel Senator поставили на учет 26 июля 2024 года. В "Техническом талоне транспортного средства ВСУ" указано, что этот броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за десять дней до вторжения украинских военных в Курскую область или за день до того, как, согласно показаниям украинских военнопленных, часть бойцов ВСУ перебросили к границе с Курской областью.
Как гласят данные путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действительна выписанная украинским командованием бумага по 16 августа 2024 года.
Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator не только поставили на Украину, но и произвели во всё том же 2004 году.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Евгению Попову также обратил внимание на то, что во вторжении в Курскую область украинское командование задействовало отборные силы.
"Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже в основном прошедшие по войне люди. Остальных дооснастили, наёмники, поляки и прочее и прочее. Были сформированы очень мощные силы, и они зашли...", - подчеркнул Лукашенко.
В дневной сводке Минобороны РФ, посвящённой отражении вторжения украинских формирований в Курскую область, среди прочего указывались и потери украинских военных в технике.
"В районе населённого пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США <...> За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения", - указывалось в сводке от 18 августа.
Как указывалось в сводке Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские формирования потеряли более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Как отмечают американские издания, такой расход техники раздражает западных союзников Украины.
Украинские военные ведут пленных - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
18 августа, 09:45
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Так, обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс в своей статье для этого издания отметил, что украинцы несут серьёзные потери в технике во время вторжения.
"Особенно остро украинцы ощущают потери техники пехоты, включая гусеничные боевые бронемашины и колёсные транспортёры. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно", - подчеркнул он.
По словам Экса, именно в Курской области разница в потерях у ВСУ и ВС РФ велика и не в пользу первых: "относительно большие украинские списания техники по сравнению с относительно небольшим количество российских списаний техники".
"По словам одного аналитика Oryx, за первые девять дней вторжения украинцы потеряли 4 танка и 41 пехотную машину. Среди потерь был редкий танк Challenger 2 британского производства и несколько боевых машин Stryker, поставленных американцами. Уничтожение пехотных машин, включая гусеничные боевые машины и колесные транспортеры пехоты, было особенно острым для украинских Вооружённых сил. Они теряют эти ценные машины почти вдвое быстрее обычного", - писал Экс.
Он отметил, что на 80-километровом фронте украинцы теряют столько же техники, сколько обычно на более, чем 1 тыс.-километровом фронте.
"Сейчас украинцы находятся на открытом пространстве и в движении в Курске. Это делает их уязвимыми — и они теряют гораздо больше техники, чем обычно", - подытожил Экс.
Эту публикацию заметили на Украине.
"Западные эксперты, которых Банковая не успела "задобрить" выдают отчасти правдивый материал, что Курская авантюра может оказаться самым большим просчетам, так как ВСУ теряют на открытой местности огромное количество техники и живой силы. Когда Банковая начала закупать пиар материалы в западной прессе мы расписали причины и написали вывод, что удерживать такой "мешок" очень сложно и дорого. Также Курская авантюра ставит "крест" на втором этапе наступления, так как обошлось дороже, чем задумывалось", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
совещание Зеленского с лидерами религиозных организаций - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
17 августа, 18:50
Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на УкраинеВладимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Те поддержали запрет каноничной Украинской православной церкви
Второй этап наступления, о котором ранее писали авторы канала, касался удара на другом направлении.
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - также обратил внимание на эту публикацию.
""Форбс" полностью подтверждает нашу аналитику о бухгалтерии "Курской авантюры" и динамике не в пользу Украины. <...> "Форбс" отмечает, что "потеря такого количества ценного оборудования может не беспокоить украинских планировщиков — при условии, конечно, что стратегические достижения Курской кампании оправдывают материальные затраты". Уже и на Западе задаются вопросом стоит ли Курская овчинка выделки", - отмечалось в публикации.
Однако военные эксперты подчёркивают: у Украины ещё есть солидные резервы в запасе не только для продолжения атак в Курской области, но и для атаки на другом направлении. При этом большинство экспертов склоняется к мнению, что ВСУ попытаются нанести удар на запорожском направлении, захватить Энергодар и Запорожскую АЭС и попытаться выйти к Крыму.
При этом 18 августа глава связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины фондом "Вернись живым" Тарас Чмут у себя на странице в X опубликовал карту Приднестровья.
"Ни на что не намекаю, но...", - подписал он изображение.
Ранее ряд источников сообщали, что украинское руководство пыталось склонить руководство Молдавии к атаке на Приднестровскую Молдавскую Республику.
Тем временем в Курской области, а также в зоне проведения спецоперации ВС РФ продолжаются бои.
О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта".
 
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