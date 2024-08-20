https://ukraina.ru/20240820/1056939369.html

Энергодар - следующий? Украинские эксперты и политики о ситуации на фронте и в стране

Энергодар - следующий? Украинские эксперты и политики о ситуации на фронте и в стране - 20.08.2024 Украина.ру

Энергодар - следующий? Украинские эксперты и политики о ситуации на фронте и в стране

На Украине задумались над тем, что обученные в Европе резервы ВСУ скоро закончатся, и тогда для восполнения потерь придется действительно призывать в армию с 18 лет. Обсуждаются по-прежнему и вероятные цели операции в Курской области России, как военные, так и политические.

2024-08-20T06:28

2024-08-20T06:28

2024-08-20T06:28

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олег царев

руслан бортник

мобилизация

политика

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Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев считает, что суть курской операции ВСУ в том, чтобы отодвинуть переговоры, поскольку Зеленский сохраняет власть, пока продолжается война. Об этом он сказал в интервью Павлу Иванову.Но если до ноября (время выборов в США — Ред.) ВС РФ освободят захваченные ВСУ территории в Курской области, то всю эту операцию нельзя будет назвать иначе как авантюрой, продолжил политик. По его словам, тогда получится, что Зеленский сжег лучшие резервы ВСУ, увеличил линию фронта - "а ее закрывать нечем будет, и это будет катастрофично".Царев добавил, что это с военной точки зрения, а что касается точки зрения политической, то здесь есть нюансы. По его мнению, еще недавно был шанс на переговоры, какие-то обещания Киев давал Китаю, а на Швейцарском саммите "Зеленскому чуть ли не директивно говорили — садись договаривайся с Россией", и сам он после этого делал заявления о том, что будет подготовлен мирный план к ноябрю. Даже бюджетная резолюция была принята, в которой военные расходы падают в три раза.Получается, что в бюджете Украины заложен посыл, что они (киевский режим — Ред.) прекращают войну начиная со следующего года, то есть, они посылали всевозможные сигналы о том, что "Украина послушная, она будет делать так, как хочет Запад, как хотят старшие партнеры… и всех обманули", отметил политик.По его мнению, если ВС РФ до ноября не выбьют ВСУ из Курской области, то переговоров в ноябре не будет, поскольку России невыгодно в таких условиях их вести. Поэтому ВСУ будут стараться всеми силами удержаться там, будут окапываться.При этом Царев отметил, что если ВС РФ займут Покровск (бывший Красноармейск – Ред.), то для Украины это будет катастрофа, остановится металлургия - "а деньги на Украине делались за счет продажи металла". Для этого российским войскам осталось пройти девять километров.Отвечая на вопрос, зачем тогда России переговоры, политик пояснил, что если Москва от переговоров откажется, то ВСУ могут получить значительно больше помощи оружием от США. А человеческие ресурсы у Украины есть, и разговоры о снижении возраста призыва идут не просто так."И они это сделают, поверьте, каких-то терзаний у Зеленского моральных, ответственности перед страной, народом — не будет", - считает Царев.И так считает не только он. "Мобилизация мужчин с 18 лет плюс частичная мобилизация женщин – это, увы, реальность. Данный план будет запущен в конце осени, когда окончательно источатся под Курском и на Донбассе обученные в Европе резервы", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Наблюдатель".Как идет "земобилизация", хорошо всем известно. Ее можно описать двумя словами: насилие и коррупция. Но украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец недавно отчитался, что при проверке большинства жалоб граждан на действия ТЦК соответствующие органы "не выявили нарушений прав украинцев"."То есть, пакование в бусы, избиения, принудительное заточение в подвалах ТЦК без решения суда, пытки таковыми не являются. С таким подходом, в который раз топ-чиновники показывают, что они плевали на конституционные права граждан, надеяться на законность не приходится. Поэтому неудивительно, что недоверие к государству растет, а значительная часть военнообязанных стремится вырваться из страны либо скрыться от военкомов любыми средствами", - отмечают авторы канала.Но все же ТЦКшники народ в ВСУ наберут, а если США в десятки раз увеличат поставки оружия Киеву, то ситуация на фронте будет другая, сказал Царев. По его словам, все это будет анализироваться российским руководством перед принятием решения относительно переговоров.Политик добавил, что, если растягивать линию боевых столкновений, то есть вариант обрушения украинского фронта, и тогда – "это будет победа без всяких переговоров". Но надо понимать, что и у России тоже есть проблемы с резервами, с техническим обеспечением, со связью — это показывает ситуация в той же Курской области. А теперь еще и мобильные телефоны у солдат отобрали, сказал Царев.Впрочем, со связью не все хорошо и у противника. Об этом сообщает военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своем телеграм-канале. По его словам, в Курской области некоторые атаки ВСУ граничат с безрассудством. Причину этого выяснили у украинских пленных – "у них (у частей ВСУ - Ред.) есть проблемы со связью, взаимодействием и классическим "идите туда, там никого нет".Что дальше? По мнению Царева, вытеснять ВСУ из Курской области начнут, как только удастся создать сплошную линию фронта, иначе бороться с мобильными группами противника сложно. Мобилизацию не объявляют, лозунга "Родина в опасности" не провозглашают. Политик подчеркнул, что есть проблемы и с вооружениями - даже сейчас Россия производит меньше беспилотников, чем Украина. И динамика не успокаивает.Успокаиваться не стоит, есть проблемы в системе управления, которые нужно как можно быстрее решать, считает Царев. "Смотрите, на Украине уже запустили новую систему, там все на мобильном телефоне. На мобильном телефоне рапорта, приказы, карты, система управления боем. А у нас в Министерстве обороны вручную ведут склады, отгрузку товаров, накладные, телеграммы, журналы…", - рассказал он, добавив, что "мы на бумагах до сих пор ведем, ведь такого нет больше нигде в мире".Политик отметил, что Киев после начала АТО в 2014 году столкнулся с той же проблемой, и взял логистическую систему и складскую программу "Новой почты" (потому-то по ней и наносят удары ВС РФ). И эта система эффективно работает. А в России до сих пор ящики с накладными возят самолетами, сказал Царев, подчеркнув, что такую ситуацию надо в корне менять.Украинцы, впрочем, тоже критикуют свою систему управления войсками. ВС РФ успешно продвигаются на Торецком и Покровском направлениях, а комбаты и комбриги ВСУ "не подают действительную обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность", пишет в своем паблике офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов("Осман")."Некоторые боевые порядки дезориентированы. Нет четко слаженных планов работы между бригадами, иногда даже батальонами. Политика командиров с коронами на изголовье: "у меня есть своя зона ответственности, остальное меня не интересует", "кто вы такие, чтобы меня учить", - рассказал военный, слова которого приводит издание "Политнавигатор".Украинский политолог Руслан Бортник считает, что сейчас важно, "кто первым добежит до красной ленточки". Для Киева эта "ленточка - захват как можно больших территорий в Курской области, захват крупных городов, если это возможно. Для России это выход на границу Днепропетровской области, чтобы потом развернуться на Славянск и Краматорск.По словам эксперта, "пробивные части" ВСУ сейчас выводят из Курской области, Украина закрепляется там, ВСУ укрепляют фланги. Но, возможно, это был отвлекающий удар, и теперь следует ожидать удара теми же частями, например, в направлении Энергодара, предположил Бортник в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, Киев при этом "жертвует Донбассом", на Покровском направлении ВС РФ наступают быстрыми темпами. Эксперт добавил, что заход в Курскую область и растягивание линии фронта имеет смысл, если война закончится уже этой осенью (так считают многие спикеры на Украине, рассчитывающие на внутренние проблемы в РФ). Если же нет, то операция в Курской области − рискованный шаг, "курское наступление превратится в курскую проблему", поскольку у России больше ресурсов.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государство"

https://ukraina.ru/20240819/1056931926.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, курская область, россия, олег царев, руслан бортник, мобилизация, политика, вс рф, беспилотники, вооружения, эксперты