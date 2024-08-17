https://ukraina.ru/20240817/1056926133.html

Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государство

Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государство - 17.08.2024 Украина.ру

Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государство

Президент России Владимир Путин на днях в очередной раз подтвердил: задачи СВО будут выполнены. Будут обеспечены безопасность России на юго-западном направлении, а также проведены демилитаризация и денацификация.

2024-08-17T20:51

2024-08-17T20:51

2024-08-17T20:57

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Чтобы, значит, с украинских земель больше никогда не взлетали ракеты, самолеты и дроны в направлении Москвы и других российских городов и не тянуло затхло-рвотным душком русофобии, украинского и любого другого неонацизма и расово правильного человеконенавистничества. Как сейчас это делается из Украины с разной степенью успешности, но всегда – с превеликим желанием нанести вред России и выслужиться перед западными хозяевами, получив печенюшки поощрения. Как в Курской и других приграничных областях России и в Крыму.Однако о том, с какими трудностями в деле той же денацификации Россия может столкнуться после окончательного освобождения бывших украинских земель от неонацистской чумы, вольно или невольно рассказала (и еще может рассказать) Карина Кофман, замдиректора спутникового оператора "Русский Мир". На сайте издания Украина.ру и в других СМИ и соцсетях она поведала, что с момента освобождения российских земель от неонацистского морока ее фонд уже де-факто проводит денацификацию – организует телевещание в новых регионах России (ЛДНР, Херсонщина, Запорожье, Крым и Севастополь). То есть проводит замещение украинских спутниковых тарелок, вещающих в этих регионах неонацистские нарративы, на российские.Это, как оказалось, едва ли не главная проблема, которая мешает просветлению и очищению мозгов и мировоззрения населения в освобожденных регионах. Суть ее в том, что на территории указанных новых регионов России в большом количестве продолжают функционировать старые украинские спутниковые тарелки – так называемые "Горынычи". Это спутниковое оборудование было популярно на Украине, и до 2014 года повсеместно устанавливалось украинскими операторами. Те, кто переформатировал Украину сначала в слабо злобствующую "неУкраину", а потом и в агрессивную "АнтиРоссию", знали, с какого конца начинать оболванивание, конвертируемое в ненависть.И вот, несмотря на российское освобождение и уход операторов с этих территорий, даже при отсутствии технического обслуживания, "Горынычи" продолжают транслировать украинское и прозападное ТВ. На территории – повторяю! – России. Даже в Крыму этих укротарелок, мечущих в массы неонацистскую пропаганду и агитацию, полным полно! А Крым же, между прочим, наш.А отсюда продолжающаяся активная, ежедневная и тотальная украинская пропаганда среди населения, особенно в селах и деревнях, где нет альтернативных источников информации. В первую очередь, ясное дело, российских.Отсюда огромное количество так называемых "ждунов" – людей, которые не верят, что Россия пришла надолго, и в этом неверии убеждают своих соседей, наблюдающих, как неповоротливо и неохотно Россия избавляется от чужого влияния. А если освобожденные украинцы видят еще и случаи коррупции, очковтирательства, ничегонеделанья, то устойчивым и, увы, естественным остается вопрос "зачем менять шило на мыло"?Маленькое недоверие порождает большое безверие. В первую очередь – в безальтернативность окончательной российской победы и приход Русского мира на эти земли уже навсегда.И, конечно же, "ждуны" – это питательная среда и бездонный резервуар для вербовки антироссийских и проукраинских/прозападных элементов для шпионской и разведывательно-диверсионной работы на землях России. И естественно даже говорить не стоит, как влияние украинской пропаганды и дезинформации, подпитывающих протестные настроения "ждунов", пагубно для уже нашего, российского, населения сегодня -- в период активных боевых действий. Это однозначно выливается в очень серьезные последствия – от пассивного сопротивления до всех видов диверсий.И вот в конце 2022 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил проект "Русский мир". Это, как рассказала Карина, спутниковый оператор, целью которого является замещения украинских спутниковых тарелок в новых регионах России по бесплатным и льготным программам. По ее словам, за 2023 год было установлено 155 тыс. тарелок. Однако это капля в море, так как, во-первых, огромное количество населенных пунктов на новых землях находятся вне зоны устойчивого цифрового сигнала, следовательно, и другой альтернативы источника информации, кроме спутникового телевидения, у них нет.Во-вторых, – и это тоже немаловажно! – количество таких освобожденных населенных пунктов увеличивается с каждым днем при продвижении российской армии в рамках СВО.А чтобы понять, что укронеонацисты серьезно относятся к распространению своих взглядов, должна помочь хотя бы такая информация: не успели ВСУ частично занять Суджу в Курской области, как они сразу же снесли памятник Владимиру Ленину, стоящий в центре городка. А соответствующим фото варварства немедленно похвасталась советница руководителя Офиса просроченного президента (ОПУ) некто Дарья Заривная. Уж она-то точно знает, с чего начался необратимый процесс стремительной деградации институтов прежней украинской государственности и установления неонацистской диктатуры.А на новых российских землях (в Крыму уже более 10 лет!) людям по-прежнему не рассказывают, что именно с насаждения беспамятства и разрушения памяти с высокой долей вероятности украинская государственность может закономерно завершиться ее окончательной ликвидацией. Уже русским людям ежедневно, с утра до ночи говорят, что "Украинская Украина" – это навсегда. А России нет вообще…Вот потому-то г-жа Кофман и ставит вопрос предельно остро. И хочет максимально поднять проблематику украинских "Горынычей" на территории России в СМИ и среди экспертного сообщества, информационно продвинуть ее, чтобы привлечь внимание не только лидеров общественного мнения, но и лиц, принимающих решения в освоении новых земель. В том числе, и введении информационной войны, как части денацификации, задачу которой, напоминаю, поставил президент Путин.И это действительно очень актуально. Специалисты, занимающиеся изуверскими идеологиями, прекрасно знают и давно предупреждают: фашизм и нацизм не приходят за одну ночь и не уходят в один день по звонку свыше или по директиве победителей. Разбить на поле боя нацистов и фашистов относительно легко. А вот на то, чтобы вывести их тяжелые идеологические последствия в головах живых людей, требуются десятилетия. И именно государство должно заниматься силовой денацификацией на территориях, которые оно (государство) хочет считать своими. По духу и по вере, а не директивно.Вот именно об этом и говорит деятельность фонда "Русский мир", предложенного и инициированного ОНФ. Видимо, не хватает еще активности общественности, чтобы пробить чиновничье нежелание работать, лень и тупость, а то и вообще несерьезное отношение к делу денацификации отдельных представителей власти, занятых своей мошной и карьерой, а не государственными интересами.Это вот в таких ленивцев-карьеристов, кстати, и стреляют на новых территориях "ждуны", перевербованные украинскими "Горынычами" в террористов и диверсантов. Без разбору стреляют…Читайте также: Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё

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мнения, россия, германия, крым, владимир путин, адольф гитлер, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны