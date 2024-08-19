https://ukraina.ru/20240819/1056933491.html

Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС

Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС - 19.08.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС

На принудительную мобилизацию в регионе больных юношей в возрасте от 18 лет отреагировала британская медиа-корпорация BBC. В ответ военные обвинили журналистов в "волне хейта против системы мобилизации".

2024-08-19T06:54

2024-08-19T06:54

2024-08-19T06:54

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Тернопольская область наконец-то получит полноценного губернатораУ Тернопольской области нет полноценного председателя областной военной администрации (ОВА) с 29 декабря 2023 года, когда с этой должности был уволен Владимир Труш. Увольнению предшествовало задержание летом 2023 детективами Национального антикоррупционного бюро председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей Труша по делу о вымогательстве взятки у местного бизнесмена.Но лишь 16 августа 2024 Кабинет министров Украины согласовал назначение 67-летнего Вячеслава Негоды, экс-мэра Тернополя времен Кучмы и Кравчука, на должность главы Тернопольской ОВА. Конечно, указ о назначении ещё должен подписать Владимир Зеленский, но никто не сомневается, что это произойдет в ближайшие дни.Вячеслав Негода в последние годы был самым высокопоставленным киевским чиновником с тернопольскими корнями. Он родился в 1957 году в селе Борщевка Лановецкого района Тернопольской области. Окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности "архитектура", и в 1980-х стал начальником конструкторского бюро Производственного объединения "Ватра" в Тернополе. Тогда в разных подразделениях этого предприятия было более 10 тысяч работников, то есть в среднем каждая седьмая семья 200-тысячного Тернополя была связана с "Ватрой".Поэтому неудивительно, что Вячеслав Негода в 1990 году выиграл выборы мэра Тернополя и повторил этот успех в 1994 году. В 1990-1998 годах он также был депутатом Тернопольского областного совета и членом Тернопольского облисполкома (до ликвидации этого органа).В 1998 году Негода стал первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины, с 2008 по 2010 год был заместителем министра регионального развития и строительства. В 2010-2014 годах он работал в Секретариате Кабинета Министров Украины. В этот период Вячеслав Негода окончил Львовский Национальный университет имени Ивана Франко по специальности правоведение и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, а также стал доктором философии в области публичного управления и администрирования.После государственного переворота в феврале 2014 года Негода получил должность первого замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. После того, как в сентябре 2019 министерство изменило название, стал заместителем министра развития общин и территорий Украины. С этой должности он ушел после скандала с первым замминистра Василием Лозинским, которого поймали на взятке в размере 400 тысяч долларов.С того времени Вячеслав Негода на общественных началах был руководителем Офиса Конгресса местных и региональных властей Украины при президенте Украины, а также работал доцентом кафедры региональной политики Института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он был абсолютно непубличным, и никак не комментировал события в Тернопольской области в течение прошлых лет.Тернопольские комментаторы считают, что именно такое поведение стало дополнительным аргументом в пользу назначения Негоды на должность главы Тернопольской ОВА, которая оставалась вакантной неприлично долго. Однако главной причиной возвращения чиновника в Тернополь стало то, что два предыдущих губернатора времен Зеленского довели ситуацию в области до предела управляемости.Особых "успехов" достиг в 2019-2020 годах Игорь Сопель, единственной заслугой которого была близость к команде "Квартал-95". Однако и его преемник Владимир Труш, выдвиженец премьера Дениса Шмыгаля, не смог взять ситуацию под контроль – в значительной степени из-за того, что является уроженцем соседнего Прикарпатья, а не Тернопольщины.А вот Вячеслав Негода вошел в состав украинской номенклатуры высокого уровня именно в Тернополе, нормально сотрудничая как с Леонидом Кравчуком, так и с Леонидом Кучмой. Он вовремя переехал в Киев и работал в строительном блоке правительства при Ющенко, Януковиче, Порошенко и Зеленском. При этом Негода сохранял тесные связи как с чиновниками и политиками, так и с бизнесменами Тернопольщины.По кулуарной информации, потенциальный губернатор пообещал Офису президента больше не допускать на подведомственной территории коррупционных скандалов вроде того, что привёл к отставке его предшественника, а также председателя Тернопольского областного совета. Что ж, осталось дождаться указа о назначении Негоды и его первых действий в должности главы ОВА.Тот факт, что Киев, наконец, определился с кандидатурой губернатора Тернопольской области, вызвал очередной всплеск дискуссий в соседней Львовщине. Там не первый год ожидают переезда в столицу нынешнего главы ОВА Максима Козицкого – то ли на министерскую должность, то ли в "Нафтогаз Украины". В последнем варианте больше заинтересован его отец, Зиновий Козицкий, фирмы которого, в частности, занимаются добычей нефти и газа.Однако если кадровые изменения во Львовской области и произойдут, то они в отличие от Тернопольской будут частью более широкого пакета, убеждены комментаторы как во Львове, так и в Киеве.Насильственная мобилизация в регионе поразила даже журналистов BBCВ Ивано-Франковске выросло количество блокпостов по всему городу. Городской голова Руслан Марцинкив пояснил, что в настоящее время область демонстрирует одни из худших показателей по мобилизации. По его словам, об этом свидетельствуют данные Минобороны.Об этом мэр Ивано-Франковска заявил в эфире одного из местных телеканалов 15 августа. По его словам, такое усиление мобилизационных мероприятий во Франковске будет сохраняться, по меньшей мере, несколько недель."Город не имеет отношения к мобилизации, мы не управляем ТЦК – это не наша структура. Но, думаю, несколько недель точно будет усиление мобилизационных мероприятий, учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области. Есть потребность", – сказал Марцинкив.Мэр добавил, что город не определяет места, где могут быть обустроены блокпосты. Впрочем, по закону о местном самоуправлении Ивано-Франковск помогает необходимыми средствами. "Но осуществляют мобилизацию исключительно правоохранительные органы и территориальный центр комплектования", – подчеркнул он.Однако принудительная мобилизация усилена не только в Ивано-Франковске, но и по всему региону, на что обратила внимание даже британская медиакорпорация BBC. 12 августа украинская редакция портала BBC опубликовала материал под красноречивым названием "Мобилизация до 25 лет. Кого и дальше забирают в армию и как это могут изменить".Одним из её героев является 21-летний Анатолий Захаревич, который вместе с девушкой решил поехать на день в Карпаты, но в результате с работниками Верховинского ТЦК Ивано-Франковской области за несколько дней побывал в Ровно, Каменце-Подольском, в результате был мобилизован и попал на полигон.Сначала их остановили на мобильном блокпосте сотрудники Верховинского ТЦК. В ходе проверки документов Анатолию сказали, что у него не обновлённые данные и "пригласили проехать в ТЦК". Парень говорит, что не переживал – ему всего 21 год, у него бронхиальная астма, из-за которой он имел статус "ограниченно годного в военное время".Уже в ТЦК его попросили подписать согласие на прохождение военно-врачебной комиссии в Верховинской больнице, однако он отказался. После этого увезли в больницу, насильно заставили сделать флюорографию и сдать кровь из вены, а другие обследования "проставили в помещении ТЦК", признав полностью годным.На следующее утро Анатолия и ещё нескольких ребят привезли в Ровно на территорию одной из воинских частей. Там он впервые увидел документы, которые якобы сам подписал, хотя за всё время даже не брал ручки в руки. Парень сказал об этом мужчине, который должен был его оформить, тот накричал на людей, – мол, привезли 21-летнего парня, и отказался принимать его в воинскую часть.После этого Анатолия и двух парней отвезли обратно в Верховину, где заставили ночевать в подвале. Заместитель руководителя Верховинского ТЦК, по словам молодого человека, сказал, что "за вас уже всё сделали, вы будете служить", и что для них найдут другие воинские части, где их согласятся принять. Утром Анатолия и других повезли в Каменец-Подольский, где он увидел те же странные документы, что и в Ровно. Но там его уже не слушали, объявили мобилизованным и приняли на учебу.При этом заместитель начальника Верховинского ТЦК заявил родственникам Анатолия, что того якобы задержали пограничники, "составившие административный протокол за незаконную попытку пересечения государственной границы", однако подтверждений существования такого протокола нет. А на адвокатский запрос в Верховинском ТЦК ответили, что Анатолий Захаревич "не был в Верховинском ТЦК" и не проходил там "медосмотр".Сам Анатолий на полигоне уже третий месяц. Из-за своей болезненности и ночи в холодном помещении он успел попасть в больницу. В разговоре с BBC Украина парень признался, что фактически не посещает обучение и отказывается надевать военную форму.На ситуацию были вынуждены реагировать в Оперативном командовании ВСУ "Запад". Военные обвинили BBC в том, что "издание вызвало очередную волну хейта против системы мобилизации на Украине и территориальных центров комплектования, подогревая градус общественного напряжения". В командовании также заявили, что "военнообязанный Захаревич, ныне находясь в учебном Центре, жалоб на состояние здоровья не заявляет, поскольку получает всю должную помощь и поддержку со стороны командования воинской части".Кроме того, 7 августа, то есть уже после разговора журналистов ВВС с Анатолием Захаревичем, Государственное бюро расследований открыло против молодого человека дело по статье об уклонении от несения военной службы без уважительных причин. В условиях военного положения наказание по этой статье – от 5 до 10 лет лишения свободы.В публикации ВВС описано ещё несколько подобных историй, в частности, о двух близнецах, 19-летних Вадиме и Руслане Ящуках, задержанных на рыбалке в Черновицкой области. В полиции матери сказали, что ребят на следующий день из ТЦК отпустят, но отпустили только Руслана. А Вадима, имеющего проблемы с сердцем и статус "ограниченно годного в военное время", сочли годным и отправили в армию.Однако только случай Анатолия Захаревича удостоился ответа военных – очевидно, потому, что судьбой молодого человека стали интересоваться депутаты Верховной Рады. То есть именно те люди, которые, принимая новую редакцию закона о мобилизации, внесли в него правовую коллизию, позволяющую забирать в армию больных ребят начиная с 18 лет.Ещё об украинской мобилизации: Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?

https://ukraina.ru/20240812/1056810852.html

https://ukraina.ru/20240804/1056658074.html

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эксклюзив, украина, тернополь, тернопольская область, леонид кравчук, леонид кучма, владимир зеленский, ввс, вооруженные силы украины, кабинет министров, западная украина