https://ukraina.ru/20240813/1056837238.html

Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?

Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского? - 13.08.2024 Украина.ру

Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?

В то время, как власти Украины заняты военными авантюрами, народ на Украине думает совершенно о другом: как спасаться и куда бежать?

2024-08-13T13:10

2024-08-13T13:10

2024-08-13T13:10

эксклюзив

владимир зеленский

украина

сбу

игорь мосийчук

виктор янукович

сша

молдавия

мобилизация

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Кто думает о зиме без тепла и электричества, кто ищет работу за границей.Но самые драматичные истории происходят в связи с мобилизацией.Мужчин продолжают ловить, прямо с каким-то остервенением. Ловят уже и женщин. "Анонсируют" призыв тех, кому 16, 18 лет.Таково требование Запада, которое уже не раз озвучивали "партнёры" Украины.Границы УкраиныГраницы Украины охраняются дронами, патрулируются с собаками, оцеплены колючей проволокой. А скоро обещают пустить по этой проволоке ток.Вся граница оснащена приборами ночного видения.Разве что только не минируют ещё. Но собираются!И речь идёт именно о ЗАПАДНЫХ границах, со Словакией, Венгрией, с Молдавией.Естественно, границы охраняют не от тех, кто хочет проникнуть на Украину, а от своих же граждан, которые хотят, но не могут покинуть эту страну."Концлагерь Украина".Мобилизация - 2024Тысячи людей пытаются сбежать с Украины. Их ловят, но сотни беглецов всё-таки проскальзывают на запад. Конечно, за невероятные деньги.Можно только представить себе, насколько выгодно стало служить на западной границе Украины.Продают квартиры те, кто хочет сбежать из концлагеря "Украина".Но и желающие служить продают квартиры!Надо дать огромную взятку начальству, и вот ты уже на посту, вписался, так сказать, в пищевую цепочку, на место хищника.Идёт охота на своих же сограждан.Это где, в какой ещё стране такое возможно?Конечно же, эта травля своих же сограждан с собаками полностью незаконна. Как и сама мобилизация на Украине.Совет бегущимВажный совет тем, кто пытается сбежать. Об этом пишут блогеры и юристы Украины.Лучше не пытаться уйти большой группой. Большие группы - большие деньги.Такие группы собирают сами пограничники и СБУ. Собрали деньги, поделили между собой. И плюс еще награда от начальства за "ухылянтов".Уходить лучше по одному, по двое-трое. С одного ухылянта не прокормишься. А это сейчас на Украине огромный бизнес.В системе отлова и похищения людей (ТЦК плюс СБУ плюс граница) крутятся миллионы евро и долларов.Люди на Украине - "новая нефть."Каждый день приходят сообщения о неудачных побегах.То 16 человек пытались выехать в рефрижераторе с мясом в Молдову. То 45 человек ехали в фуре. То 62 человека задержаны.Все такие группы "организованы " СБУ. И столь же организованно они попадают дальше на фронт.Командиры, говорят, с Западной Украины, так что откупиться, если парни "схидняки", с востока, уже не получится.Девушки и бабушкиПро девушек тоже не забыли. Теперь фармацевты и медики - женщины и девушки, имеющие соответствующее образование - подлежат призыву в армию.Доносить о таких сотрудницах должен работодатель. Если он не поставит сотрудника медика на учёт, должен будет заплатить огромный штраф.Бабушек или просто соседей призывают доносить на тех, кто живёт дома под кроватью. Положена денежная награда.Украинское общество вообще всегда отличалось повышенной стервозностью и желанием соседу насолить. Что же будет теперь?Стукачество - увы, привычное занятие в этой местности.Где миллион солдат Зеленского?- Куда вообще деваются мобилизованные? - задаёт риторический вопрос один из самых известных адвокатов Украины "по мобилизации" Тарас Никифорчук из Одессы.И сам же отвечает: либо на фронте огромные потери, которые скрывают от населения Украины, либо это огромный бизнес по "обилечиванию" пойманных. Либо и то, и другое вместе.Зеленский в январе этого года заявил, что на Украине имеется армия в 1 миллион человек. Это огромная цифра!Но где же эти люди?На фронте и около фронта - по прикидкам экспертов, около 300 тысяч. А где еще 700 тысяч?Или Зеленский банально врёт? Или настолько велики потери?Или огромная армия находится в тылу? Но в таком случае, зачем проводить настолько жёсткую мобилизацию?Ведь, по сути, происходит геноцид нации.Мосийчук* про геноцидИ об этом постоянно говорят украинские блогеры. Например, яростный украинский националист, бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.Теперь он открыто называет всё происходящее геноцидом населения.На чистом русском языке, кстати.Вот что животворящее правление Зеленского делает!И это тот Игорь Мосийчук, который прямо в Раде появлялся с "волчьим крюком" на шее, тризуб себе наколол и называл себя настоящим украинским патриотом. Сидел за свои националистические взгляды в тюрьме, ещё при Януковиче.Геноцид происходит, говорит Игорь Владимирович. Такие дела. Скоро не будет уже ни украинцев, ни Украины.Призывает к переговорам. Но это, благодаря авантюрам Зеленского, всё менее реально.Но зачем же Зеленскому эта мобилизация? Зачем он окружил страну колючей проволокой?Служить с 18 или с 16?Глава украинской разведки Буданов* тем временем призвал к мобилизации на Украине юношей уже с 16 лет.Мол, если призывать юношей с 18 лет - можно будет воевать до 2033 года.А если призывать с 16 лет - хватит до 2044 года!Тут же добавил свое мнение депутат Вениславский, представитель Зеленского в Раде."Это вопрос, который периодически поднимают наши партнёры, которые предоставляют помощь. Потому что считают возраст 18-25 лет наиболее оптимальным, чтобы граждане могли эффективно воевать"."Оптимально", "эффективно". Как интересно выбраны слова. Как будто речь о какой-то компьютерной игре или о производственном процессе.А не о том, чтобы пойти и в 18 лет погибнуть за Зеленского и за его западных друзей.Цель - геноцидУже становится ясно, что цель этого режима - именно геноцид нации.Именно к этому Украину призывали ещё сенатор Линдси Грэм и старая карга (не по возрасту, кстати, а по внешности) Виктория Нуланд. Увеличить мобилизацию, снизить возраст призыва.Цель - геноцид Украины.Дело в том, что население не нужно на этой земле, по крайней мере, в таком количестве.Когда жители Украины на все лады прославляли США и слова американского посла о "великой аграрной державе" Украине, им не приходило в голову, что для "великой аграрной" нужно всего несколько миллионов обслуживающего персонала.Или даже меньше. При сегодняшнем уровне технологий.А земля Украины уже куплена западными корпорациями.Так что извините, украинцы, ничего личного, как говорится, но вам придётся пойти и эффективно повоевать, в оптимальном возрасте.Вы совершенно лишние на землях, которые принадлежат "Блэк Рок" и "Каргилл".100 тысяч "тонтон-макутов"В стране, как сообщила депутат-правдоруб Марьяна Безуглая, 100 тысяч только сотрудников ТЦК. То есть тех, кто ловит "ухылянтов".А по улицам городов Украины скоро будут ходить не просто ТЦК, которые пока что действуют без оружия.В скором времени предполагается создание специальной военной полиции.Как "тонтон-макуты", военная полиция режима папы Дювалье на Гаити. Которые уничтожали оппозицию, терроризировали население и практиковали обряды вуду.Само название "тонтон-макут" означает "дядюшка с мешком", то есть зомби, страшный персонаж из креольских мифов.Они тоже назывались официально "Добровольческая полиция национальной безопасности". Занимались рэкетом, похищали людей, запугивали население.У современных украинских "эскадронов смерти" нет только тёмных очков и соломенных шляп (рабочая униформа тонтон-макутов).И они не практикуют культ вуду. По крайней мере, пока что.А так - чистые "тонтон". Людей похищают и держат в своих логовах - ТЦК.Такое было во многих странах Латинской Америки.Теперь - и на Украине."Ни демографически, ни экономически Украина уже не сможет восстановиться. Но США готовы сжечь Украину дотла", - пишет украинская журналистка Диана Панченко.Но разве это волнует Владимира Зеленского?Его волнует только одно: чтобы аборигены не сбежали.Надо больше колючей проволоки, больше дронов, больше законов против мужчин и женщин этой страны.И всё-таки вопрос, на который нет ответа: куда Зеленский дел один миллион мобилизованных?И куда они вообще деваются?* - Внесён в РФ в список экстремистов и террористовНа ту же тему: Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился

https://ukraina.ru/20240808/1056760687.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, украина, сбу, игорь мосийчук, виктор янукович, сша, молдавия, мобилизация