https://ukraina.ru/20240819/1056933241.html

Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери

Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери - 19.08.2024 Украина.ру

Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери

Сейчас Украина каждый день теряет в Курской области десятки боевых машин - притом, что фронт на Донбассе и так трещит. Не считая ударов по тылам и колоннам снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2024-08-19T06:15

2024-08-19T06:15

2024-08-19T06:15

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военная техника

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всу

пленные

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Повторится ли история с плацдармом в Крынках, но уже в масштабах Курской области, то есть перейдет ли вооруженное противостояние в позиционную фазу - это зависит от логики властей Украины, отметил историк.Киевские власти могут продолжать слать войска на убой. Они могут отвести их. Но армии РФ торопиться с атаками не стоит - это говорит как раз опыт прежних войн, указал эксперт.Насколько можно видеть, тактика российских войск - отслеживание наступающих с воздуха, наведение артиллерии, ракет и авиации. Она работает - разгромлены целые колонны. Из Курской области уже идут как трофеи техники, так и пленные, отметил он.Россия не нужна земля Украины. Ей нужна мирная нейтральная Украина. Именно поэтому российское руководство уже много лет предлагает Украине добрососедство - но ужесточая условия. И с каждым украинским терактом или обстрелом будущее Украины становится все хуже, заключил собеседник издания.Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.руПодробнее о текущей ситуации на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алёхина: Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240817/1056925060.html

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новости, украина, курская область, донбасс, техника, военная техника, потери всу, сво, всу, пленные, вс рф