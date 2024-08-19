Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери - 19.08.2024 Украина.ру
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Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери - 19.08.2024 Украина.ру
Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
Сейчас Украина каждый день теряет в Курской области десятки боевых машин - притом, что фронт на Донбассе и так трещит. Не считая ударов по тылам и колоннам снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2024-08-19T06:15
2024-08-19T06:15
новости
украина
курская область
донбасс
техника
военная техника
потери всу
сво
всу
пленные
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Повторится ли история с плацдармом в Крынках, но уже в масштабах Курской области, то есть перейдет ли вооруженное противостояние в позиционную фазу - это зависит от логики властей Украины, отметил историк.Киевские власти могут продолжать слать войска на убой. Они могут отвести их. Но армии РФ торопиться с атаками не стоит - это говорит как раз опыт прежних войн, указал эксперт.Насколько можно видеть, тактика российских войск - отслеживание наступающих с воздуха, наведение артиллерии, ракет и авиации. Она работает - разгромлены целые колонны. Из Курской области уже идут как трофеи техники, так и пленные, отметил он.Россия не нужна земля Украины. Ей нужна мирная нейтральная Украина. Именно поэтому российское руководство уже много лет предлагает Украине добрососедство - но ужесточая условия. И с каждым украинским терактом или обстрелом будущее Украины становится все хуже, заключил собеседник издания.Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.руПодробнее о текущей ситуации на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алёхина: Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, курская область, донбасс, техника, военная техника, потери всу, сво, всу, пленные, вс рф
Новости, Украина, Курская область, Донбасс, техника, военная техника, потери ВСУ, СВО, ВСУ, Пленные, ВС РФ

Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери

06:15 19.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сейчас Украина каждый день теряет в Курской области десятки боевых машин - притом, что фронт на Донбассе и так трещит. Не считая ударов по тылам и колоннам снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Повторится ли история с плацдармом в Крынках, но уже в масштабах Курской области, то есть перейдет ли вооруженное противостояние в позиционную фазу - это зависит от логики властей Украины, отметил историк.
Киевские власти могут продолжать слать войска на убой. Они могут отвести их. Но армии РФ торопиться с атаками не стоит - это говорит как раз опыт прежних войн, указал эксперт.
"Сейчас Украина каждый день теряет в Курской области десятки боевых машин - притом, что фронт на Донбассе и так трещит. Не считая ударов по тылам и колоннам снабжения. И это только то, что уже подтверждено видео. Причем финальный итог был предсказуем еще до начала операции", - подчеркнул Белаш.
Насколько можно видеть, тактика российских войск - отслеживание наступающих с воздуха, наведение артиллерии, ракет и авиации. Она работает - разгромлены целые колонны. Из Курской области уже идут как трофеи техники, так и пленные, отметил он.
Россия не нужна земля Украины. Ей нужна мирная нейтральная Украина. Именно поэтому российское руководство уже много лет предлагает Украине добрососедство - но ужесточая условия. И с каждым украинским терактом или обстрелом будущее Украины становится все хуже, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о текущей ситуации на разных направлениях СВО - в статье Геннадия Алёхина: Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта на сайте Украина.ру
17 августа, 18:23
Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезноВ интернете появились тревожные сообщения о том, что украинские военные формирования готовятся взорвать на территории Курской области так называемую грязную бомбу – крайне опасное оружие массового поражения.
 
НовостиУкраинаКурская областьДонбасстехникавоенная техникапотери ВСУСВОВСУПленныеВС РФ
 
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