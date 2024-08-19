Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
Сейчас Украина каждый день теряет в Курской области десятки боевых машин - притом, что фронт на Донбассе и так трещит. Не считая ударов по тылам и колоннам снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Повторится ли история с плацдармом в Крынках, но уже в масштабах Курской области, то есть перейдет ли вооруженное противостояние в позиционную фазу - это зависит от логики властей Украины, отметил историк.
Киевские власти могут продолжать слать войска на убой. Они могут отвести их. Но армии РФ торопиться с атаками не стоит - это говорит как раз опыт прежних войн, указал эксперт.
"Сейчас Украина каждый день теряет в Курской области десятки боевых машин - притом, что фронт на Донбассе и так трещит. Не считая ударов по тылам и колоннам снабжения. И это только то, что уже подтверждено видео. Причем финальный итог был предсказуем еще до начала операции", - подчеркнул Белаш.
Насколько можно видеть, тактика российских войск - отслеживание наступающих с воздуха, наведение артиллерии, ракет и авиации. Она работает - разгромлены целые колонны. Из Курской области уже идут как трофеи техники, так и пленные, отметил он.
Россия не нужна земля Украины. Ей нужна мирная нейтральная Украина. Именно поэтому российское руководство уже много лет предлагает Украине добрососедство - но ужесточая условия. И с каждым украинским терактом или обстрелом будущее Украины становится все хуже, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.ру
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