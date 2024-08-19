"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха - 19.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240819/1056932909.html
"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха
"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха - 19.08.2024 Украина.ру
"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха
Как и Третий рейх, Украина при текущем положении имеет все меньше шансов на успех. Уже сейчас ее финансовый рейтинг официально понижен до уровня ограниченного дефолта. С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2024-08-19T06:00
2024-08-19T06:00
новости
украина
курская область
россия
нацизм
история
история ссср
вов
вторая мировая война
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/59/1033785908_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7749cd27e9b04a4120b5d355f5654a7f.jpg
Некоторые эксперты сравнивают операцию ВСУ в Курской области с немецким наступлением в Арденнах зимой 1944-45 годов, утверждая, что в обоих случаях это были действия ва-банк.К сожалению, историки при сравнении настоящего с войнами прошлого попадают в ловушку. Мы уже знаем, чем кончилась, например, Вторая мировая. Поэтому вольно или невольно они подбирают аналогии, которые им больше нравятся - а не те, которые есть на самом деле, отметил историк.Это сейчас мы знаем, что немецкие наступления 1945 года провалятся. А тогда сообщения с фронта нередко были весьма паническими, уточнил эксперт.С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. А Украина не применяла частей в форме противника, как немцы в Арденнах, сообщил специалист.Пожалуй, наиболее близка степень неадекватности этих государств. Мы видим на касках украинских солдат молнии СС - официально преступной организации, одной из самых жестоких в истории человечества. При этом украинцы уверяют, что находятся на стороне “хороших” и против нацизма, заключил собеседник издания.Батальон "Азов"* признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.руО том, почему в западном информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков" - в интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240817/1056919753.html
украина
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/59/1033785908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c439a918c8200920af09f04e62d1bc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, россия, нацизм, история, история ссср, вов, вторая мировая война, великая отечественная война, сс, всу
Новости, Украина, Курская область, Россия, нацизм, История, история СССР, ВОВ, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, СС, ВСУ

"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха

06:00 19.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Читать в
Как и Третий рейх, Украина при текущем положении имеет все меньше шансов на успех. Уже сейчас ее финансовый рейтинг официально понижен до уровня ограниченного дефолта. С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Некоторые эксперты сравнивают операцию ВСУ в Курской области с немецким наступлением в Арденнах зимой 1944-45 годов, утверждая, что в обоих случаях это были действия ва-банк.
К сожалению, историки при сравнении настоящего с войнами прошлого попадают в ловушку. Мы уже знаем, чем кончилась, например, Вторая мировая. Поэтому вольно или невольно они подбирают аналогии, которые им больше нравятся - а не те, которые есть на самом деле, отметил историк.
Это сейчас мы знаем, что немецкие наступления 1945 года провалятся. А тогда сообщения с фронта нередко были весьма паническими, уточнил эксперт.
"Да, и Третий рейх, и Украина при текущем положении имеют все меньше шансов на успех. Уже сейчас финансовый рейтинг Украины официально понижен до уровня ограниченного дефолта. ", - указал Белаш.
С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. А Украина не применяла частей в форме противника, как немцы в Арденнах, сообщил специалист.
Пожалуй, наиболее близка степень неадекватности этих государств. Мы видим на касках украинских солдат молнии СС - официально преступной организации, одной из самых жестоких в истории человечества. При этом украинцы уверяют, что находятся на стороне “хороших” и против нацизма, заключил собеседник издания.
Батальон "Азов"* признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.
Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.ру
О том, почему в западном информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков" - в интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
17 августа, 13:39
Ростислав Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдатьсяНемцам говорят, вот, смотри, тебе стало хуже из-за конфронтации с Россией? Конечно, стало хуже. А если Россия победит? Она же потребует репараций. Она придет и заберет наши заводы. Тебе будет еще хуже. Поэтому надо победить Россию. Все понятно. Хочешь на фронт? Не хочу. Тогда плати деньги, чтобы воевали украинцы.
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссиянацизмИсторияистория СССРВОВВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнаССВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
07:13ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
06:54Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС
06:53Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область
06:30Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
06:21Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем
06:15Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
06:00"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха
05:45Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"
05:30"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
05:15"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
05:00"Вымерли бы с голоду или ушли": Самойлов о том, почему в Курской области у ВСУ не было военной цели
04:45"Отметились, сорвали флаг и ускакали": военный политолог рассказал, как действуют ВСУ в Курской области
04:30"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе
04:15"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев
04:00Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области
03:45Район прорыва будут сужать: Самойлов о том, смогут ли ВСУ выстроить оборону на реках Псел и Снагость
03:30Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону
03:15"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология
03:00"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского
Лента новостейМолния