"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха
Как и Третий рейх, Украина при текущем положении имеет все меньше шансов на успех. Уже сейчас ее финансовый рейтинг официально понижен до уровня ограниченного дефолта. С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Некоторые эксперты сравнивают операцию ВСУ в Курской области с немецким наступлением в Арденнах зимой 1944-45 годов, утверждая, что в обоих случаях это были действия ва-банк.
К сожалению, историки при сравнении настоящего с войнами прошлого попадают в ловушку. Мы уже знаем, чем кончилась, например, Вторая мировая. Поэтому вольно или невольно они подбирают аналогии, которые им больше нравятся - а не те, которые есть на самом деле, отметил историк.
Это сейчас мы знаем, что немецкие наступления 1945 года провалятся. А тогда сообщения с фронта нередко были весьма паническими, уточнил эксперт.
"Да, и Третий рейх, и Украина при текущем положении имеют все меньше шансов на успех. Уже сейчас финансовый рейтинг Украины официально понижен до уровня ограниченного дефолта. ", - указал Белаш.
С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. А Украина не применяла частей в форме противника, как немцы в Арденнах, сообщил специалист.
Пожалуй, наиболее близка степень неадекватности этих государств. Мы видим на касках украинских солдат молнии СС - официально преступной организации, одной из самых жестоких в истории человечества. При этом украинцы уверяют, что находятся на стороне “хороших” и против нацизма, заключил собеседник издания.
Батальон "Азов"* признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.
Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.ру
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17 августа, 13:39Ростислав Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдатьсяНемцам говорят, вот, смотри, тебе стало хуже из-за конфронтации с Россией? Конечно, стало хуже. А если Россия победит? Она же потребует репараций. Она придет и заберет наши заводы. Тебе будет еще хуже. Поэтому надо победить Россию. Все понятно. Хочешь на фронт? Не хочу. Тогда плати деньги, чтобы воевали украинцы.