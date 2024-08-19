https://ukraina.ru/20240819/1056932909.html

"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха

"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха - 19.08.2024 Украина.ру

"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха

Как и Третий рейх, Украина при текущем положении имеет все меньше шансов на успех. Уже сейчас ее финансовый рейтинг официально понижен до уровня ограниченного дефолта. С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2024-08-19T06:00

2024-08-19T06:00

2024-08-19T06:00

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Некоторые эксперты сравнивают операцию ВСУ в Курской области с немецким наступлением в Арденнах зимой 1944-45 годов, утверждая, что в обоих случаях это были действия ва-банк.К сожалению, историки при сравнении настоящего с войнами прошлого попадают в ловушку. Мы уже знаем, чем кончилась, например, Вторая мировая. Поэтому вольно или невольно они подбирают аналогии, которые им больше нравятся - а не те, которые есть на самом деле, отметил историк.Это сейчас мы знаем, что немецкие наступления 1945 года провалятся. А тогда сообщения с фронта нередко были весьма паническими, уточнил эксперт.С другой стороны, Третий рейх не имел настолько массовой подпитки деньгами и оружием из-за рубежа. А Украина не применяла частей в форме противника, как немцы в Арденнах, сообщил специалист.Пожалуй, наиболее близка степень неадекватности этих государств. Мы видим на касках украинских солдат молнии СС - официально преступной организации, одной из самых жестоких в истории человечества. При этом украинцы уверяют, что находятся на стороне “хороших” и против нацизма, заключил собеседник издания.Батальон "Азов"* признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.Полный текст интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую читайте на сайте Украина.руО том, почему в западном информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков" - в интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться на сайте Украина.ру

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новости, украина, курская область, россия, нацизм, история, история ссср, вов, вторая мировая война, великая отечественная война, сс, всу