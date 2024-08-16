https://ukraina.ru/20240816/1056915855.html

Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область

Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру

Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область

На фоне провала ВСУ в Курской области партнёры Украины стараются дистанцироваться от её авантюры, но украинское руководство, почувствовав неладное, молчать не стало и рассказало, как Запад помог им подготовить эту операцию

2024-08-16T18:18

2024-08-16T18:18

2024-08-16T18:21

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Сначала Госдепартамент и Белый дом заявили, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области. Затем пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала на брифинге, что Вашингтон не был осведомлён об этой операции и добавила, отвечая на соответствующий вопрос, что не считает проявлением недоверия со стороны Киева то, что он якобы не предоставил заранее информацию о готовящейся атаке, а также указала на регулярное взаимодействие США и Украины по другим вопросам. По её словам, со своими украинскими коллегами практически каждую неделю разговаривают министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, даже президент США Джо Байден и сотрудники его администрации.Но как бы Вашингтон ни старался откреститься, Киев его сдал. Точнее, сдал его советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В интервью британской газете The Independent он подтвердил, что власти Украины обсуждали предстоящее вторжение в Курскую область с Западом."Есть определённые вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнёрами были, просто не на публичном уровне", - заявил Подоляк.И не просто обсуждали – подготовку украинских военных проводили иностранные инструкторы. Попавший в план солдат ВСУ сообщил, что слышал от своего командования, что его представители планировали операцию совместно с западными инструкторами, те были главными, и сам он встречал их на поле боя. В частности, некоторых бойцов подразделения ВСУ, которое ранее сражалось в районе Авдеевки и Харькова, за месяц до нападения на Курскую область отправили в Великобританию для прохождения совместного обучения с британскими солдатами. Обучали прежде всего рейдам на высотные здания, рассказал другой украинский боец газете The Times.В Москве и не сомневаются, что без содействия Запада не обошлось. Утверждения руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности, Штаты регулярно говорят одно, а делают другое, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, подчеркнув, что без их участия и непосредственной поддержки Украина бы не рискнула зайти на территорию России.Есть несколько вариантов того, как США оказывали содействие в этой истории. Во-первых, предоставив данные американской разведки. Тем более, Вашингтон и не скрывал, что раньше передавал эту информацию ВСУ.Во-вторых, украинские военные применяли американские РСЗО HIMARS при обстреле Курской области (ВС РФ их уже уничтожили), хотя Белый дом по-прежнему, по крайней мере, на словах, запрещает использовать переданное Вашингтоном вооружение для ударов вглубь территории РФ. Вот и сейчас, как сказала американские чиновники телеканалу CNN, США также не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности в Курской области, потому что у них есть ограниченный запас ATACMS для ВСУ. Вместо этого Вашингтон полагает, что эти ракеты лучше использовать для нанесения ударов по Крыму – который он не признаёт российским регионом, считая полуостров частью Украины, а относительно её территории ограничений нет.В последние дни в информационном пространстве активно обсуждают возможность замены американцами Зеленского во главе Украины на менее коррумпированного и более покладистого человека. Один из вариантов – бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков*.Настроения на Западе меняются, США и Европа всё больше обеспокоены собственными проблемами. К тому же одновременно с провалом ВСУ в Курской области вдруг резко вспомнили о подрыве "Северных потоков" и обнаружили украинский след. Что в этой ситуации остаётся высокопоставленным чиновникам Банковой? Они решили потянуть с собой на дно американцев. В Штатах явно не ожидали, что Киев заявит о координации при подготовке курской кампании. А украинцам нужно как можно сильнее приплести американцев к своим деяниям, чтобы лишить их возможности перекрыть каналы помощи вне зависимости от того, кто станет президентом США в январе 2025 года.На фоне вторжения на российскую территорию Зеленский активно демонстрировал фотографии со встречи с конгрессменами от Демократической и Республиканской партий, при этом американские законодатели не пиарили это мероприятие, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский демонстративно позвонил командующему силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи с благодарностью американской стороне за военную помощь и заодно перечислил, что теперь нужно его войскам.К слову о Сырском, украинские источники британского эксперта Александра Меркуриса говорят, что главнокомандующий в неофициальном порядке и через различные каналы связи называл операцию в Курской области ошибочной и выступал против неё. Похожим образом – снимать ответственность за провалы армии – действовал накануне отставки его предшественник Валерий Залужный.Как бы то ни было, Киеву удаётся пока держать западных спонсоров под контролем. Иначе как объяснить анонсированное 15 августа координатором Белого дома по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби выделение в ближайшие недели очередного пакета военной помощи. Он не стал комментировать слова Байдена о решении поставить ВСУ крылатые ракеты дальнего радиуса, но сказал, что США поддерживают с Украиной контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у её армии необходимых вооружений и средств.Тем временем издание Politico пишет, что события в Курской области послужили триггером, побудившим Белый дом "рассмотреть возможность предоставления Киеву одного из крупнейших на сегодняшний день способов повышения его военной мощи. Хотя окончательное решение об отправке ракет этого класса ещё не принято, представитель администрации Байдена заявил, что они "прорабатывают вопросы по их отправке". В частности речь идёт об оценке рисков, связанных с передачей чувствительных технологий, а также обеспечении возможности украинских самолётов советской модификации запускать ракету массой 2400 фунтов с боеголовкой весом 1000 фунтов. По словам двух чиновников Белого дома, Пентагон уже прорабатывает с Киевом эти технические вопросы. Из чего можно сделать вывод, что политическое решение уже принято.В этом ситуации России нужно быть предельно внимательной, чтобы ни сработала стратегия "варёной лягушки" - когда мелкие проблемы создадут критическую массу и перерастут в огромную проблему.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористовО том что стоит за операцией ВСУ в Курской области, читайте в статье Эйфория Зеленского и курская авантюра

https://ukraina.ru/20240814/1056862568.html

https://ukraina.ru/20240816/1056897289.html

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