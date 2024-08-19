Район прорыва будут сужать: Самойлов о том, смогут ли ВСУ выстроить оборону на реках Псел и Снагость
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Псел и Снагость — небольшие речки, выстроить там оборону с большим количеством артиллерии у ВСУ возможности нет. Они могут оборудовать только наблюдательные пункты и очаговое присутствие по берегам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Судя по опубликованным картам, прорвавшаяся в Курской области группировка ВСУ на севере опирается на реку Снагость, а на юге — на реку Псел.
Сейчас украинские военные начнут откатываться назад, но чтобы отрезать их от границы и устроить Иловайск-2, людских резервов пока не хватает. Но район прорыва ВС РФ будут сужать и, думаю, все-таки попытаются отрезать, рассказал политолог.
"И Псел, и Снагость — небольшие речки. Выстроить линию обороны с большим количеством артиллерии у украинцев возможностей нет. Все, что они могут сделать, — наблюдательные пункты и какое-то очаговое присутствие по берегам", - отметил эксперт.
И даже если российская армия будет их форсировать, то это будет сделано в том месте, где у ВСУ минимальная возможность огневого воздействия. Поэтому для российских бойцов это не представляет большого труда, сообщил Самойлов.
"Может быть, мы и форсировать [Псел и Снагость] не будем, а зайдем между этих рек со своей территории. А сами вдоль рек как раз устроим опорники и наблюдательные пункты, чтобы ВСУ не переправились. Поэтому для них будет больше проблем, а не для нас", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
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