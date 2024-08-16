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Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж

Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж - 16.08.2024 Украина.ру

Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж

Форум "Армия - 2024" прошел с 12 по 14 августа на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке

2024-08-16T07:50

2024-08-16T07:50

2024-08-16T07:50

мнения

россия

запад

ростех

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В форуме приняли участие делегации 80 стран, представлена продукция 120 иностранных предприятий на стендах Китая, Белоруссии, Индии и Ирана. Всего - вместе с российскими - более 20 тысяч наименований продукции (военной и двойного назначения) в макетах или настоящими действующими образцами.Минобороны России заключило с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России контракты на общую сумму более 500 млрд рублей. В результате Вооруженные силы России получат свыше 500 единиц основных образцов вооружений и еще более миллиона различных средств вооружений. Об этом сообщил начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук.Осадчук ответил на банальный вопрос, который волновал и волнует многих россиян: если у нас столько новинок, то почему все это еще не поставляют в зону спецоперации? Если спрашивать инженеров и представителей предприятий ОПК, обычно они пожимают плечами и разводят руками. Это не к нам, говорят, мы производители, а не заказчики. Например, если вы затеяли ремонт и обратились в строительную фирму, то мастера-ремонтники должны задавать не вам вопрос, почему на объекте не хватает условного плиточного клея, а тем, кто в ваших интересах рассчитывал количество мешков, заказывал и доставлял.Плюс, все-таки, это не ВДНХ, а площадка, предназначенная приоритетно для подписаний внутренних и внешних контрактов на поставки. Маячок - участие в форуме "Рособоронэкспорта", который представил более 700 образцов продукции для иностранных партнеров. По сути - экспортных вариантов отечественного оружия и техники. То есть тех, которые можно продавать.Филологии есть местоОтечественным производителям есть чем удивить. В первую очередь, новые образцы созданы с учетом опыта специальной военной операции на Украине. На выставках все больше демонстрируют как беспилотники, так и средства их подавления, радиолокационные станции, робототехнику, средства поражения противника с дистанционным управлением. Судя по качественным изменениям, можно говорить о тренде на минимизацию человеческих потерь, повышения живучести техники или рентабельности ударов дронами-камикадзе.- Это - мангал, - объясняет представитель "Курганмашзавода" иностранным журналистам. Он показывает на антидроновую решетку с сеткой, наваренную над башней новенькой модернизированной БМП-3.- This is mangal, - повторяет переводчик. Мангал можно было бы назвать и brazier, и grill, и накидкой, и навесом, но СВО внесла свои коррективы в русский язык, и жаровня с углями, заимствованная русскими из тюркских языков, обрела второе значение. Иностранцам не понять ассоциативного ряда авторов этого термина, проще запомнить, и гости молча кивнули. Один военачальник из азиатского государства сам вскарабкался на башню, чтобы изучить "мангал" поближе.Журналистам из Сербии, Китая, Вьетнама, Индии и других стран показали новые разработки "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех"), провели динамический показ стрелково-гранатометного оружия, произведенного в Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (филиал тульского КБП).Представленные образцы:Специалисты перечислили характеристики, рассказали о преимуществах российских винтовок на примере облегченной снайперской МЦ-566. Один иностранец сначала не поверил. Тогда ему принесли образец очень похожий на американскую М101А1 (она же немецкая G28E) - тот самый, на "точности" которого он настаивал, и продолжили:- Точность - это когда вы попали в цель. А кучность - это когда у вас есть показатель, близкий к эталону. Снайпер определяет для себя оружие по эталонной дальности в сто метров, - сказал специалист. - Еще раз, эта винтовка создана для того, чтобы превзойти лучшие мировые аналоги. Русское оружие всегда лучше винтовок западного производства по надежности, потому что наши стандарты качества всегда были выше.Показатели кучности определяются параметром "угловая минута". Если винтовка стреляет до одной такой угловой минуты, то она называется снайперской. Больше - это уже не снайпер, а марксман (пехотный снайпер или просто меткий стрелок). Отечественная винтовка способна выполнять задачи при температурах окружающей среды от -50 до +65 градусов Цельсия, когда натовская "замерзнет сразу".- Ее легче брать, легче держать, - попытался возразить иностранец и повскидывал "натовку".- Нет, просто на ней не установлен глушитель, - парировал специалист. - На нашей стоит.- На войне, в боевых действиях эта снайперка очень популярна, - не сдавался иностранец.- Это для западных специалистов она очень популярна. Я - снайпер, и я бы выбрал из этих двух российскую.Для журналистов организовали демонстрационные стрельбы, так что сомнения у многих улетучились тогда, когда они сами услышали в активных наушниках звон первой пули, ударившей в металлическую цель. На память журналистам вручили сувениры.- Давайте посмотрим, что там? - предложила одна участница пресс-тура.- О, тут и модель "Панциря", - сказал я.- Да? А какая это модель? - спросила она. - С1, С2 или СМД?- С1, - отвечаю.- Действительно! Тест прошел, - отметила женщина, и этот короткий диалог заставил задуматься.Война и женщины"Высокоточка" привезла на форум новую, стационарную модель "Панциря" с небольшими зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), предназначенную для поражения беспилотников (подробнее в следующих материалах). Представляла "Панцирь" женщина-инженер.Иранский стенд с барражирующими боеприпасами и дронами-смертниками (а именно так написали иранцы, а не "камикадзе") представляла женщина в хиджабе. Серверное оборудование, радиозаводы, обмундирование, судостроение и ракетная отрасль - женщины. Медицина - женщины. Так это еще если не считать сотрудниц МЧС, женщин-военнослужащих и волонтеров (на форуме их называют русским аналогом - добровольцами).Круглый стол на площадке форума на тему информационного противоборства модерировала телеведущая Анна Шафран. Среди участников и гостей, например, эксперт по вопросам информационной безопасности Наталья Касперская, сенатор Маргарита Павлова, телеведущая и бывший депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, советник гендиректора Главного радиочастотного центра Роскомнадзора Евгения Рыжова и другие.Еще одна категория женщин на форуме - это модельной внешности улыбчивые девушки у тяжелой боевой техники, с информационными материалами компаний-производителей, со статусами VIP-гостей, просто интересующиеся иностранными автоматами и российскими пулеметами посетители.Женщины задают тон разговорам о политике и спецоперации, лечат, одевают, изобретают и вооружают. Хотя бы после одного этого осознания любая идейная феминистка должна тут же подставить вторую щеку и отказаться от оболванивающих феминитивов в речи. А с другой стороны, вот, Шафран на круглом столе говорила о том, как Запад хочет нас уничтожить, и что так было всегда - и этот обезличенный Запад в итоге, как я думаю, такими темпами заменит нам слово "враг". Да и смысл в итоге сводится к тому, что Россия идет своим путем, у нее своя культура, и воюем мы за это с этим проклятым Западом.Но не совсем это так. Русский язык, будучи, как сейчас модно было бы сказать, продуктом "обратного инжиниринга", впитал в себя, пожалуй, самое лучшее из тысяч языков мира. И русская культура, за несколько веков переработала и переосмыслила сюжеты самого популярного ноу-хау в западном Средневековье - библейского Апокалипсиса. И Петр I, и Ленин, прекрасно понимавшие, что в два разных сообщающихся сосуда налита одна жидкость: один рубил бороды и вырубил окно в Европу, другой попытался интегрировать Россию в западный мир, рассчитывая на пожар мировой. Третьи придумали какое-то евразийство, потом его разоблачили, затем снова заговорили как о какой-то панацее, потом исчезли, потом снова появились… Осторожные китайские профессора так и говорят: все же Россия - западная страна. Но и Запад тогда пошел куда-то не туда.Неужели женщина становится войной? У нее стройная фигура, горящие глаза, румяные щеки и очаровательная улыбка, юбка с вырезом и декольте. Подобно всадникам Апокалипсиса стоят военные трофеи - подбитые натовские танки на площадке "Патриота". Этих мертвых всадников с упоением рассматривают и фотографируют женщины - те, которые играли в детстве в дочки-матери, пока мальчики бегали с деревянными палками-пистолетами.А мне показалось, что битые и жженые "Абрамсы" и "Леопарды", символизируют конец отношений с Западом. Только какова цена? Если живописная культура начиналась с Апокалипсиса в интерпретации Рублева, то сейчас триединый народ переживает свой внутренний, но все же тот самый, уже знакомый Апокалипсис. Ну, а если и грядет битва добра со злом, то других союзников, кроме армии и флота, у нас точно нет.

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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