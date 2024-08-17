Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августа - 17.08.2024 Украина.ру
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Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августа
Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августа - 17.08.2024 Украина.ру
Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августа
Источники сообщили о планах украинского командования ударить по Курской и Запорожской АЭС
2024-08-17T09:35
2024-08-17T09:35
эксклюзив
хроники
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
россия
украина
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О том, что Украина готовит удар по ядерным объектам России одним из первых сообщил военкор Марат Хайруллин."Дорогие друзья! Срочная новость! Источники с той стороны сообщают, что украинцы готовят ядерную провокацию - взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС. Возможно, во время очередной попытки захода украинских военных со стороны Глухова на Рыльск. Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в г. Жёлтые Воды Днепропетровской области на предприятие "Восточный Горно-обогатительный комбинат". Дорогие друзья, эту информацию необходимо максимально распространить - враг в отчаянье и готов на все. Нельзя дать ему ни единого шанса!!!" - написал Хайруллин в своём телеграм-канале в 20:43.Информацию о возможной атаке на ядерные объекты подтвердили и другие источники. Так, инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев в 21:26 в своём телеграм-канале также сообщил о готовящейся провокации."Важно. Есть информация, от проверенных людей, с той стороны (да, наше подполье не спит), о подготовке Киевом провокации. Так как уже очевидно, что выйти на Курскую АЭС у ВСУ не вышло, они в рамках своего плана (по принуждению нас к переговорам, чтоб заморозить существующую линию фронта и сохранить нацистский режим), готовят провокацию, чтоб создать международную изоляцию России. И самый чувствительный для всего мира аргумент, это угроза ядерного загрязнения. И вот, по полученной информацией, сегодня ночью ВСУ готовятся нанести удар, вероятнее всего комбинированный, по ЗАЭС. То есть с сочетанием разных ударных средств, РСЗО для насыщения ПВО, синхронно с ракетами Атакмс и крылатыми ракетами типа Шторм Шедоу. Которые имеют как раз проникающие боеголовки и в состоянии пробить через прочный железобетон реакторного блока. Наземная техника для удара по информации от источников сосредоточена и готовиться к удару на территории Восточного ГОК, в Жёлтых Водах", - написал Васильев.Он вспомнил о произошедшей вечером 11 августа атаке на Запорожскую АЭС, в результате которой произошёл пожар и была серьёзно повреждена градирня станции. По словам Васильева, эта атака могла быть проверкой ВСУ и спецслужб с целью выяснить, как отреагирует на произошедшее Запад."Недавняя эпопея с ударом по градирне ЗАЭС, видимо была тестом, как будет интерпретировать информацию МАГАТЭ и мировое сообщество. Как мы видим, у МАГАТЭ внезапная слепота (что ещё ждать от профессиональных шпионов?), а значит тест был успешно пройден, плюс разогрели общественное мнение. Поэтому сейчас важно сорвать эту подготовку, чтоб Киев не мог получить медийные бонусы с этого. Для этого и пишу, получив разумеется согласие от источников, соблюдая все меры безопасности для них", - резюмировал Васильев.В 22:12 РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства сообщило, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом."Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины", - заявил собеседник агентства.Спустя 7 минут, в 22:19, РИА Новости распространило заявление координатора николаевского подполья Сергея Лебедева."По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку НАТОвским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", - рассказал он.По словам Лебедева, на Западе и на Украине в произошедшем "виноватыми сделают, конечно, Россию".Также координатор подполья сообщил, что перед атакой в Сумах и Запорожье начали собирать западных журналистов."В Сумах и Запорожье целый съезд западных журналистов", - отметил он.Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин отметил, что от украинского руководства ожидать можно чего угодно."От этих ублюдков ждать можно чего угодно. Долбанутые упыри. Им что атомную станцию взорвать, что детский магазин", - подчеркнул он.Проект "Рыбарь" также оценил вероятность ядерной провокации со стороны Украины."Возможная ядерная (химическая) провокация со стороны украинских формирований — это достаточно популярный сценарий, который в украинском Генштабе взвешивают с 2022 года. В разное время его озвучивали сперва к Харьковскому физико-техническому институту, когда ещё российские передовые части стояли под Пятихатками. Потом на повестку дня встал удар по Запорожской АЭС, где планировалось разнести сухое хранилище отходов ядерного топлива, — причём, тогда этот факт использовался для давления на МАГАТЭ во время переговоров и подготовке к возможной операции по захвату ЗАЭС (которую, в итоге, удалось сорвать и военными средствами, и политически). Теперь же настал черёд Курской АЭС в Курчатове: ещё на прошлой неделе украинские ЦИПсО устроили массовые обзвоны и шантаж сотрудников АЭС, под страхом смерти их и родственников требуя нажать на аварийную кнопку АЗ-5, чтобы заглушить реактор. Не понимай сотрудники всей ответственности, не доложи куда нужно и прояви малодушие, региону была бы обеспечена йодовая яма на месяц и провал генерации по всей стране — что естественно, нанесло бы непоправимый урон российской экономике", - напомнили авторы проекта.По их словам, текущий сценарий с ударами по СХОЯТ на станциях некой специальной боеголовкой, которую называют аналогом "грязной бомбы", является "слишком сложным"."Учитывая то, что и Курская АЭС, и Запорожская АЭС оборудованы защитными куполами над СХОЯТ, от украинских формирований будет требоваться лишь одно — пробить купол и организовать максимально возможный взрыв. А для этого как раз-таки и пригодятся западные вооружения, частью которых пока не разрешают бить по старым территориям. Да вот только ЗАЭС — это не старые территории, поэтому вариант массированного комбинированного удара в данном случае для создания "грязного взрыва" и обвинения России в самостоятельном обстреле (мы же прекрасно знаем, как эту картинку "кушают" украинские и ИноСМИ) вполне себе вероятен", - подытожили авторы проекта.В итоге МИД Украины отреагировал на сообщения о готовящихся ударах."Мы официально опровергаем эти ложные заявления. Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать такие действия", - заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.В ночь на 17 августа директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в комментарии РИА Новости сообщила, что персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке.О происходящем в Одессе — в статье Дмитрия Ковалевича "Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе".
https://ukraina.ru/20240816/1056918891.html
https://ukraina.ru/20240816/1056905302.html
https://ukraina.ru/20240816/1056900128.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, россия, украина
Эксклюзив, Хроники, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Россия, Украина

Удары по ядерным объектам - подготовка к провокации. Главное на Украине на утро 17 августа

09:35 17.08.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейЗАЭС после атаки ВСУ
ЗАЭС после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Источники сообщили о планах украинского командования ударить по Курской и Запорожской АЭС
О том, что Украина готовит удар по ядерным объектам России одним из первых сообщил военкор Марат Хайруллин.
"Дорогие друзья! Срочная новость! Источники с той стороны сообщают, что украинцы готовят ядерную провокацию - взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС. Возможно, во время очередной попытки захода украинских военных со стороны Глухова на Рыльск. Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в г. Жёлтые Воды Днепропетровской области на предприятие "Восточный Горно-обогатительный комбинат". Дорогие друзья, эту информацию необходимо максимально распространить - враг в отчаянье и готов на все. Нельзя дать ему ни единого шанса!!!" - написал Хайруллин в своём телеграм-канале в 20:43.
Информацию о возможной атаке на ядерные объекты подтвердили и другие источники. Так, инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев в 21:26 в своём телеграм-канале также сообщил о готовящейся провокации.
"Важно. Есть информация, от проверенных людей, с той стороны (да, наше подполье не спит), о подготовке Киевом провокации. Так как уже очевидно, что выйти на Курскую АЭС у ВСУ не вышло, они в рамках своего плана (по принуждению нас к переговорам, чтоб заморозить существующую линию фронта и сохранить нацистский режим), готовят провокацию, чтоб создать международную изоляцию России. И самый чувствительный для всего мира аргумент, это угроза ядерного загрязнения. И вот, по полученной информацией, сегодня ночью ВСУ готовятся нанести удар, вероятнее всего комбинированный, по ЗАЭС. То есть с сочетанием разных ударных средств, РСЗО для насыщения ПВО, синхронно с ракетами Атакмс и крылатыми ракетами типа Шторм Шедоу. Которые имеют как раз проникающие боеголовки и в состоянии пробить через прочный железобетон реакторного блока. Наземная техника для удара по информации от источников сосредоточена и готовиться к удару на территории Восточного ГОК, в Жёлтых Водах", - написал Васильев.
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Он вспомнил о произошедшей вечером 11 августа атаке на Запорожскую АЭС, в результате которой произошёл пожар и была серьёзно повреждена градирня станции. По словам Васильева, эта атака могла быть проверкой ВСУ и спецслужб с целью выяснить, как отреагирует на произошедшее Запад.
"Недавняя эпопея с ударом по градирне ЗАЭС, видимо была тестом, как будет интерпретировать информацию МАГАТЭ и мировое сообщество. Как мы видим, у МАГАТЭ внезапная слепота (что ещё ждать от профессиональных шпионов?), а значит тест был успешно пройден, плюс разогрели общественное мнение. Поэтому сейчас важно сорвать эту подготовку, чтоб Киев не мог получить медийные бонусы с этого. Для этого и пишу, получив разумеется согласие от источников, соблюдая все меры безопасности для них", - резюмировал Васильев.
В 22:12 РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства сообщило, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом.
"Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины", - заявил собеседник агентства.
Спустя 7 минут, в 22:19, РИА Новости распространило заявление координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку НАТОвским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", - рассказал он.
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По словам Лебедева, на Западе и на Украине в произошедшем "виноватыми сделают, конечно, Россию".
Также координатор подполья сообщил, что перед атакой в Сумах и Запорожье начали собирать западных журналистов.
"В Сумах и Запорожье целый съезд западных журналистов", - отметил он.
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин отметил, что от украинского руководства ожидать можно чего угодно.
"От этих ублюдков ждать можно чего угодно. Долбанутые упыри. Им что атомную станцию взорвать, что детский магазин", - подчеркнул он.
Проект "Рыбарь" также оценил вероятность ядерной провокации со стороны Украины.
"Возможная ядерная (химическая) провокация со стороны украинских формирований — это достаточно популярный сценарий, который в украинском Генштабе взвешивают с 2022 года. В разное время его озвучивали сперва к Харьковскому физико-техническому институту, когда ещё российские передовые части стояли под Пятихатками. Потом на повестку дня встал удар по Запорожской АЭС, где планировалось разнести сухое хранилище отходов ядерного топлива, — причём, тогда этот факт использовался для давления на МАГАТЭ во время переговоров и подготовке к возможной операции по захвату ЗАЭС (которую, в итоге, удалось сорвать и военными средствами, и политически). Теперь же настал черёд Курской АЭС в Курчатове: ещё на прошлой неделе украинские ЦИПсО устроили массовые обзвоны и шантаж сотрудников АЭС, под страхом смерти их и родственников требуя нажать на аварийную кнопку АЗ-5, чтобы заглушить реактор. Не понимай сотрудники всей ответственности, не доложи куда нужно и прояви малодушие, региону была бы обеспечена йодовая яма на месяц и провал генерации по всей стране — что естественно, нанесло бы непоправимый урон российской экономике", - напомнили авторы проекта.
военнослужащий 80-й одшбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Вчера, 09:17
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По их словам, текущий сценарий с ударами по СХОЯТ на станциях некой специальной боеголовкой, которую называют аналогом "грязной бомбы", является "слишком сложным".
"Учитывая то, что и Курская АЭС, и Запорожская АЭС оборудованы защитными куполами над СХОЯТ, от украинских формирований будет требоваться лишь одно — пробить купол и организовать максимально возможный взрыв. А для этого как раз-таки и пригодятся западные вооружения, частью которых пока не разрешают бить по старым территориям. Да вот только ЗАЭС — это не старые территории, поэтому вариант массированного комбинированного удара в данном случае для создания "грязного взрыва" и обвинения России в самостоятельном обстреле (мы же прекрасно знаем, как эту картинку "кушают" украинские и ИноСМИ) вполне себе вероятен", - подытожили авторы проекта.
В итоге МИД Украины отреагировал на сообщения о готовящихся ударах.
"Мы официально опровергаем эти ложные заявления. Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать такие действия", - заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.
В ночь на 17 августа директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в комментарии РИА Новости сообщила, что персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке.
О происходящем в Одессе — в статье Дмитрия Ковалевича "Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе".
 
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