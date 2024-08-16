Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе - 16.08.2024 Украина.ру
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Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе
Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе - 16.08.2024 Украина.ру
Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе
В Одессе представители региональных властей и политологи в середине августа вернулись к обсуждению темы о вероятном десанте или ударе ВС РФ по этому региону. При этом все, как один уверены, что это невозможно. Дискуссию, очевидно, пробудили слухи, что рейд на Курск может вызвать асимметричный ответ со стороны РФ.
2024-08-16T13:56
2024-08-16T13:56
эксклюзив
украина
одесса
россия
кость бондаренко
запорожская аэс
владимир зеленский
михаил жванецкий
юнеско
снбо
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Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в среду 14 августа доложил в эфире телемарафона, что Россия не отказывается от намерений взять Одессу, но реальные возможности для этого якобы отсутствуют. Плетенчук утверждает, что десантные операции невозможны без поддержки с суши, а приближение к побережью делает российские корабли легкой мишенью для береговых ракетных войск и артиллерии. К тому же, по его словам, у ВМС России уже нет достаточного количества больших десантных кораблей.Украинский политолог Андрей Вигиринский рассказывает, что у России не хватит сил на Одессу. "Не вытянут они Одессу или какие-то другие области. Они тоже истекают в человеческом ресурсе. Мобилизовать людей можно, собрать миллион солдат. Но их нужно одеть, сформировать бригады, посадить на технику. Во-первых, это время, а во-вторых, надо, чтобы оно было в руках", - говорит политолог, хотя и признает, что на Украине мало информации, сколько именно у РФ техники, ракет и солдат.Простые одесситы сейчас больше обеспокоены насильственной мобилизацией и лишением Одессы ее особенностей в рамках так называемой деколонизации, которую мэр города назвал "нивелированием ценностей города". Речь идет о переименовании топонимов, связанных с одесскими писателями и деятелями культуры, а также сносе исторических памятников, являющихся визитной карточкой города. Происходит это по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера, который утверждает, что Одессу строили исключительно украинцы. Решение вызвало волну противостояния центральной и местной власти.Политолог Кость Бондаренко пишет, что этот конфликт вызревает все сильнее и грозит перерасти в недалеком будущем в полный паралич системы управления.По его словам, в Киеве не понимают одно: в столице Одессу считают провинцией, но Одесса в большинстве своем не считает Киев столицей.Директор департамента культуры и евроинтеграции одесского горсовета Иван Липтуга 14 августа в интервью напоминает, что исторический центр Одессы занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО."Попасть в этот престижный перечень наш город пытался с 2008 года. И вот, когда цель достигнута, в рамках выполнения законов о декоммунизации и деколонизации прописано переименовать исторические топонимы и демонтировать памятники, ставшие неотъемлемой историко-культурной составляющей охранной зоны", - говорит Липтуга.Он говорит также, что любые изменения в историческом центре образообразующих элементов — архитектурных, градостроительных, топонимических — меняют универсальную ценность объекта ЮНЕСКОДалее он подчеркивает, что переименования улиц говорит также о том, что "мы не ценим наш статус литературного города ЮНЕСКО". Вместе с тем он признает, что на любые действия украинских властей по переформатированию Одессы ЮНЕСКО, скорее всего, лишь выразит глубокую озабоченность.Липтуга сетует, что к сносу приговорены: памятник Исааку Бабелю, Владимиру Высоцкому, Александровская колонна, памятнику Мичурину, Зое Космодемьянской. Убирать также планируют символ якоря в форме сердца. Логотип символа был разработан студией российского дизайнера Артемия Лебедева, который сейчас находится под санкциями СНБО Украины за визит на Запорожскую АЭС в 2022 году. В свое время власти Одессы подарили такие якоря в форме сердца, городам-побратимам – Стамбулу, Марселю, Генуе и Регенсбургу. Теперь, вероятно, нужно потребовать их вернуть.Как пишут одесситы в комментариях, проблема не в самой фигурке якоря, а в распиле бюджета. Если "деколонизировать" этот символ, то можно получить несколько миллионов на разработку нового логотипа, который, вероятно, тоже будет напоминать якорь в форме сердца. Чиновники в каждом городе озолотились на одном лишь изготовлении табличек с названиями улиц, поэтому они не хотели бы, чтобы этот процесс заканчивался.Ещё о происходящем в украинских областных центрах: Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодня
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эксклюзив, украина, одесса, россия, кость бондаренко, запорожская аэс, владимир зеленский, михаил жванецкий, юнеско, снбо
Эксклюзив, Украина, Одесса, Россия, Кость Бондаренко, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, Михаил Жванецкий, ЮНЕСКО, СНБО

Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе

13:56 16.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Oleksandr Malyon
- РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© commons.wikimedia.org / Oleksandr Malyon
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Одессе представители региональных властей и политологи в середине августа вернулись к обсуждению темы о вероятном десанте или ударе ВС РФ по этому региону. При этом все, как один уверены, что это невозможно. Дискуссию, очевидно, пробудили слухи, что рейд на Курск может вызвать асимметричный ответ со стороны РФ.
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в среду 14 августа доложил в эфире телемарафона, что Россия не отказывается от намерений взять Одессу, но реальные возможности для этого якобы отсутствуют. Плетенчук утверждает, что десантные операции невозможны без поддержки с суши, а приближение к побережью делает российские корабли легкой мишенью для береговых ракетных войск и артиллерии. К тому же, по его словам, у ВМС России уже нет достаточного количества больших десантных кораблей.
Украинский политолог Андрей Вигиринский рассказывает, что у России не хватит сил на Одессу. "Не вытянут они Одессу или какие-то другие области. Они тоже истекают в человеческом ресурсе. Мобилизовать людей можно, собрать миллион солдат. Но их нужно одеть, сформировать бригады, посадить на технику. Во-первых, это время, а во-вторых, надо, чтобы оно было в руках", - говорит политолог, хотя и признает, что на Украине мало информации, сколько именно у РФ техники, ракет и солдат.
Харьков, железнодорожный вокзал
13 августа, 14:01
Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове Последнее время украинские войска сосредоточены на своем рейде на Курск, поэтому Харьковское направление отошло на второй план. Харьковская областная администрация сообщает, что удары россиян КАБами резко сократились после открытия фронта на Курском направлении
Простые одесситы сейчас больше обеспокоены насильственной мобилизацией и лишением Одессы ее особенностей в рамках так называемой деколонизации, которую мэр города назвал "нивелированием ценностей города". Речь идет о переименовании топонимов, связанных с одесскими писателями и деятелями культуры, а также сносе исторических памятников, являющихся визитной карточкой города. Происходит это по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера, который утверждает, что Одессу строили исключительно украинцы. Решение вызвало волну противостояния центральной и местной власти.
Политолог Кость Бондаренко пишет, что этот конфликт вызревает все сильнее и грозит перерасти в недалеком будущем в полный паралич системы управления.
"У мэров забрали средства, мэров сделали бесправными в политическом плане, а теперь Киев вмешивается в сферы, которые относятся к исключительной компетенции местных властей. Местное самоуправление полностью нивелируется как таковое. Очень важный момент: переименование улиц, как ни странно, очень серьезно ударит по имиджу и рейтингам Зеленского в Одессе. Одесситы (речь идет о коренных, а не о западно-украинских политических миссионерах, поселившихся в городе за последнее десятилетие) очень дорожат именами Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова. Это часть их мира, их легенды, их genius loci", - пишет Бондаренко.
По его словам, в Киеве не понимают одно: в столице Одессу считают провинцией, но Одесса в большинстве своем не считает Киев столицей.
Директор департамента культуры и евроинтеграции одесского горсовета Иван Липтуга 14 августа в интервью напоминает, что исторический центр Одессы занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
"Попасть в этот престижный перечень наш город пытался с 2008 года. И вот, когда цель достигнута, в рамках выполнения законов о декоммунизации и деколонизации прописано переименовать исторические топонимы и демонтировать памятники, ставшие неотъемлемой историко-культурной составляющей охранной зоны", - говорит Липтуга.
Сумы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 11:46
Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах В Сумской области, по сообщениям украинских и российских блогеров, сейчас происходит накопление резервов ВСУ для дальнейшего вторжения в Курскую область. Украинский паблик Military Analytics пишет, что ВСУ продолжают стягивать силы в Юнаковку, а также в поселок Кияница Сумской области для удержания плацдарма в Курской области
Он говорит также, что любые изменения в историческом центре образообразующих элементов — архитектурных, градостроительных, топонимических — меняют универсальную ценность объекта ЮНЕСКО
Далее он подчеркивает, что переименования улиц говорит также о том, что "мы не ценим наш статус литературного города ЮНЕСКО". Вместе с тем он признает, что на любые действия украинских властей по переформатированию Одессы ЮНЕСКО, скорее всего, лишь выразит глубокую озабоченность.
Липтуга сетует, что к сносу приговорены: памятник Исааку Бабелю, Владимиру Высоцкому, Александровская колонна, памятнику Мичурину, Зое Космодемьянской. Убирать также планируют символ якоря в форме сердца. Логотип символа был разработан студией российского дизайнера Артемия Лебедева, который сейчас находится под санкциями СНБО Украины за визит на Запорожскую АЭС в 2022 году. В свое время власти Одессы подарили такие якоря в форме сердца, городам-побратимам – Стамбулу, Марселю, Генуе и Регенсбургу. Теперь, вероятно, нужно потребовать их вернуть.
Как пишут одесситы в комментариях, проблема не в самой фигурке якоря, а в распиле бюджета. Если "деколонизировать" этот символ, то можно получить несколько миллионов на разработку нового логотипа, который, вероятно, тоже будет напоминать якорь в форме сердца. Чиновники в каждом городе озолотились на одном лишь изготовлении табличек с названиями улиц, поэтому они не хотели бы, чтобы этот процесс заканчивался.
Ещё о происходящем в украинских областных центрах: Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодня
 
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