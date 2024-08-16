Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру
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Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру
Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-08-16T05:45
2024-08-16T05:45
новости
украина
курская область
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
марьяна безуглая
всу
украинская армия
александр сырский
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Такие "держащие нос по ветру" депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их главком ВСУ Александр Сырский, но главный виновник – назначивший его Владимир Зеленский, рассказал эксперт.Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием, отметил политолог.Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения своим генералам, то своими действиями они фактически развалят фронт и откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, резюмировал автор материала.* Внесён в российский перечень террористов и экстремистовПолный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, марьяна безуглая, всу, украинская армия, александр сырский, оппозиция
Новости, Украина, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Марьяна Безуглая, ВСУ, украинская армия, Александр Сырский, оппозиция

Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ

05:45 16.08.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Такие "держащие нос по ветру" депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их главком ВСУ Александр Сырский, но главный виновник – назначивший его Владимир Зеленский, рассказал эксперт.
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием, отметил политолог.
"Ну а смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Поскольку попытка организации мятежа осуществляется открыто, с участием действующих политиков, можно говорить о частичной утрате Зеленским контроля над армией и аппаратом", - подчеркнул Ищенко.
Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения своим генералам, то своими действиями они фактически развалят фронт и откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, резюмировал автор материала.
* Внесён в российский перечень террористов и экстремистов
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
О том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоМарьяна БезуглаяВСУукраинская армияАлександр Сырскийоппозиция
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
05:45Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
05:00Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
04:45Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
04:30Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
03:30Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
03:15Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
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