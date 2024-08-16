https://ukraina.ru/20240816/1056897443.html

Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ

Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру

Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ

Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-08-16T05:45

2024-08-16T05:45

2024-08-16T05:45

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россия

владимир зеленский

ростислав ищенко

марьяна безуглая

всу

украинская армия

александр сырский

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Такие "держащие нос по ветру" депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их главком ВСУ Александр Сырский, но главный виновник – назначивший его Владимир Зеленский, рассказал эксперт.Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием, отметил политолог.Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения своим генералам, то своими действиями они фактически развалят фронт и откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, резюмировал автор материала.* Внесён в российский перечень террористов и экстремистовПолный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240815/1056885859.html

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новости, украина, курская область, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, марьяна безуглая, всу, украинская армия, александр сырский, оппозиция