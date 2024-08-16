Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Такие "держащие нос по ветру" депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их главком ВСУ Александр Сырский, но главный виновник – назначивший его Владимир Зеленский, рассказал эксперт.
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием, отметил политолог.
"Ну а смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Поскольку попытка организации мятежа осуществляется открыто, с участием действующих политиков, можно говорить о частичной утрате Зеленским контроля над армией и аппаратом", - подчеркнул Ищенко.
Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения своим генералам, то своими действиями они фактически развалят фронт и откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, резюмировал автор материала.
* Внесён в российский перечень террористов и экстремистов
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
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