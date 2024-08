https://ukraina.ru/20240815/1056878107.html

Догнать и перегнать Америку: какие выводы нужно сделать из трудностей американской реиндустриализации

Догнать и перегнать Америку: какие выводы нужно сделать из трудностей американской реиндустриализации

Дональд Трамп опубликовал в сети X свои 20 предвыборных обещаний. Безусловно, для России наибольший интерес представляют пункт о превращении Америки в энергетическую сверхдержаву, а также намерение предотвратить третью мировую войну.

2024-08-15T16:23

эксклюзив

дональд трамп

сша

китай

америка

нэнси пелоси

илон маск

ес

financial times

экономика

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384726_0:0:533:300_1920x0_80_0_0_1f028c169e231d63580f1009843cb650.jpg

Как Трамп будет предотвращать уже идущую мировую войну — она идёт по сценарию "нулевой", то есть Тридцатилетней войны — решительно непонятно. Но с точки зрения экономики наибольший интерес вызывает пятый пункт обещаний Трампа — желание прекратить аутсорсинг и превратить США в производственную сверхдержаву.Обещать можно что угодно — на то и выборы — но хотеть не означает мочь, а даже самые благие намерения часто наталкиваются на массу непреодолимых обстоятельств. Их Трамп как раз рискует унаследовать от предыдущих (включая его же) администраций.Обстоятельства непреодолимой силыЧто будет мешать Трампу (и не только ему) в деле реиндустриализации Америки, секретом не является. Об этом рассказывает издание Financial Times. Его журналисты основательно изучили судьбу инвестиционных проектов в рамках принятых в 2022 году двух законов — Inflation Reduction Act (IRA) и Chips And Science Act — предусматривающих выделение налоговых льгот, кредитов и субсидий американским компаниям на сумму более чем 400 млрд долларов.Закон о снижении инфляции (IRA) в 2022-2023 годах был поводом для споров с ЕС, так как им Вашингтон переманивал к себе европейские компании: им обещали налоговые льготы, которые ЕС тогда себе позволить уже не мог в силу резко подорожавших энергоносителей. Многие европейские компании, например Volkswagen, согласились отменить инвестиционные проекты в ЕС и перенести производство за океан.Chips And Science Act — закон на котором неплохо заработал супруг Нэнси Пелоси, воспользовавшийся услугами инсайдеров для покупки акций — стал причиной для ужесточения экономической войны с Китаем. Закон предусматривает выделение американским компаниям 52 млрд долларов господдержки. Одно из условий — 10-летний запрет на сотрудничество получателями субсидий с компаниями, ведущими бизнес в КНР. Получателям американских субсидий будет запрещено вкладывать средства в расширение и модернизацию производственных мощностей на территории Китая.И вот, по итогам анализа текущего состояния инвестпроектов выяснилось, что 40% из них отложены или заморожены. Срок задержек начинается с двух месяцев и доходит до нескольких лет.В число крупнейших приостановленных проектов входят завод по выпуску солнечных панелей Enel стоимостью 1 млрд долларов в Оклахоме, комплекс по производству различных типов аккумуляторов LG Energy Solution за 2,3 млрд долларов в Аризоне и предприятие по переработке лития Albemarle стоимостью 1,3 млрд долларов в Южной Каролине.Integra Technologies так не начала строительство полупроводникового производства в Канзасе стоимостью 1,8 млрд долларов из-за задержек с выделением госфинансирования. Южнокорейская Samkee отложила открытие линий по производству электромобилей в Алабаме на один-два года. Производитель электролизеров Nel Hydrogen приостановил постройку завода за $400 млн в Мичигане из-за неопределенности относительно правил налоговых льгот для водорода.Anovion, производитель деталей для аккумуляторов в Джорджии, отложил проект стоимостью 800 млн долларов более чем на год из-за отсутствия ясности относительно правил IRA для электромобилей. VSK Energy решила повременить с вложением 1,25 млрд долларов в строительство завода по выпуску солнечных панелей, а предприятие стоимостью 250 млн долларов построит в республиканском, а не демократическом штате, чтобы Трамп (если станет президентом) не смог его закрыть.В общем, даже беглый анализ показывает целый букет проблем.Во-первых, отсутствие чётких правил субсидирования, которые должны быть прописаны в нормативно-правовых актах, а также задержки с выделением государственного финансирования/субсидий.Во-вторых, неясность с концептуальным будущем американской энергетики. Демократы всячески лоббируют "зелёную" генерацию, на которой они и зарабатывают, тогда как республиканцы для заработка используют "классическую" энергетику, в первую очередь, углеводороды.В-третьих, проблемы с кадрами и местами расположения заводов.Яркий пример — полупроводниковые заводы.Завод Integra Technologies стоимостью 1,8 млрд долларов хотят построить в городке Бел-Эйр с населением 8 тыс. человек, однако это пригород самого густонаселённого города в Уичито в Канзасе с населением в 397 тыс. человек. Для понимания: население Брянска — 373 тыс. человек, а Магнитогорска — 409 тыс. человек, и в этих городах никто не додумался построить свою полупроводниковый завод. Да и Уичито — ни разу не полупроводниковая, но авиастроительная столица США.В мае 2020 года тайваньская компания TSMC объявила о намерении построить в штате Аризона предприятие по контрактному выпуску чипов с использованием достаточно продвинутых литографических технологий. Потом к заводу решили добавить ещё две площадки, но запустили пока лишь одну. Строительство ведётся как раз в рамках Chips And Science Act — TSMC предложили 6,6 млрд долларов субсидий. Но по ходу дела начались проблемы. Оказалось, что американцы не готовы работать в том режиме, в котором традиционно трудятся тайваньцы. Для последних вызов на работу глубокой ночью является нормой, для американцев же становится поводом для заявления на увольнение по собственному желанию.Но это базовые проблемы. А есть концептуальные.Обстоятельства вдвойне непреодолимой силыТайваньскую TSMC не зря ещё с 2020 года пытаются принудить к строительству заводов. И не только в США, но и КНР. TSMC — контрактный производитель, она не ведёт собственные разработки, за них, как правило, отвечают американские компании. А вот главным потребителем чипов является Китай. И главная беда в том, что TSMC зависит и от США, и от КНР. Поэтому приходится ублажать и первых, и вторых, но при этом не забывать о себе. Главные производственные мощности у TSMC на Тайване, там же строятся передовые в части техпроцессов фабрики, и строительство таких заводов в США не только является сложным делом (кадры, кадры и ещё раз кадры), но и вредным делом, так как TSMC важно сохранить Тайвань в роли передового производителя чипов. Отдавать такие технологии США опасно.С солнечными батареями история несколько другая. Импортозамещающие стремления США неизбежно столкнутся с реалиями рынка, 80% которого контролируется Китаем, за пределами которого производится лишь 3% поликристаллического кремния для выпуска солнечных панелей. Плюс Китай контролирует значительную часть производства оборудования для производства солнечных элементов, особенно наиболее востребованных на рынке больших панелей. А Пекин в прошлом году ужесточил нормы экспортного контроля, ограничивая перечень стран, которым можно передать технологии по производству панелей. Проще говоря, с технологиями и оборудованием беда, кремния нет, а продукция будет неконкурентоспособной даже в США.Ну куда большей проблемой является американский менеджмент.Илон Маск, построив три гигафабрики по производству аккумуляторов для своих электромобилей, строит ещё четыре фабрики за пределами США и всячески пытается задружиться с Китаем, где собирается львиная доля его машин.Менеджеры Boeing, увлёкшись стремлением к красивым цифрам в финансовых отчётах, оттеснили инженеров от управления компанией и занялись экономией на том, на чём экономить нельзя. Часть производства Boeing передала на аутсорс, что обернулось потерей компетенций в проектировании и производстве, сборку Boeing 787 для экономии перенесли в Южную Каролину, где не было профсоюзной ячейки, а сообщения о нарушениях при сборке самолётов просто игноририровали. ПО для самолётов разрабатывали индийские студенты — им платили девять долларов в час, а в ковидный кризис менеджеры уволили инженеров и рабочих, которых затем не удалось вернуть обратно на производство. Сэкономить действительно получилось. С 2013-2019 годы компания тратила деньги не на разработку самолётов, а на выплату дивидендов и обратный выкуп своих акций. Потратили на эти цели в итоге больше денег, чем было получено прибыли, вогнав корпорацию в долги, ожидая прибыль.С флагманом американской металлургии — US Steel — и вовсе вышел "национальный позор" (формулировка американских же СМИ). Компанию в декабре 2023 года за 14,9 млрд долларов купила японская Nippon Steel, а сделку тогда раскритиковал ныне известный нам в качестве кандидата в виц-президенты США Джеймс Вэнс. US Steel испытывала проблемы с модернизацией производств и соблюдением экологического и климатического законодательства, что не позволяло ей выдерживать конкуренцию со сталью из Азии.***Трудности американской реиндустриализации представляют для России не только академический, но и практический интерес. США, пока в России были заняты своими делами, прошли через свою деиндустриализацию, однако пока сохраняют лидерство в высоких технологиях, но не в сегменте производства полупроводников (с ними как раз есть явные проблемы), а в их разработке. При этом попытка выстроить у себя более-менее полную производственную цепочку в чувствительных технологиях сталкивается с проблемами, о которых ни американские чиновники, ни американский бизнес не подозревали.В рамках чисто рыночного подхода эти проблемы являются непреодолимыми. Но США — когда им нужно — умеют отбрасывать рыночные догматы и действовать так, как им необходимо. Тем интереснее, какие инструменты для решения проблемы реиндустриализации применят американские чиновники и бизнесмены, и будет ли у них соответствующее желание.Что же касается России, то американские проблемы должны нас мотивировать: у самих не всё гладко во многих отраслях промышленности от автопрома до авиапрома, где сперва ставят в качестве задачи 1 тыс. гражданских самолётов до 2030 года, а затем — сдвинув сроки "вправо" — объясняют, почему эти самолёты уже не нужны.У нас вновь появилась возможность догнать и перегнать Америку. Тем более, что она замедлилась. Главное двигаться быстрее неё.Читайте также: Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики

сша

китай

америка

эксклюзив, дональд трамп, сша, китай, америка, нэнси пелоси, илон маск, ес, financial times, экономика