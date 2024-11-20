"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16
Зеленский в самолете F16
Украине давно обещали поставить самолеты F-16, но они все никак не дойдут. Потому что летать на этих истребителях там просто некому. Для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить его могут за минуту. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на истребителях F-16 будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить на фронте его могут за минуту, отметил эксперт.
"Европейцы сидят и думают: "Ну хорошо, пошлем мы на Украину 100 пилотов. Через полгода от них останется десять инвалидов. Еще посылать? А нам самим хватит?" — указал Ищенко.
Да, Украина может нанять отставных пилотов, которые раньше летали и еще хотят повоевать. Но они же поедут туда, чтобы заработать деньги, а не умереть. Вряд ли французы мечтают погибнуть "за светлое украинское будущее". Но самое главное, что пилот – это штучный товар, подчеркнул обозреватель.
"Дело же не в том, что мы бы потеряли самолеты. Самолеты можно изготовить. Мы бы потеряли много пилотов – квалифицированных кадров, которых надо долго воспитывать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
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