"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16 - 20.11.2024 Украина.ру
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"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16
"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16 - 20.11.2024 Украина.ру
"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16
Украине давно обещали поставить самолеты F-16, но они все никак не дойдут. Потому что летать на этих истребителях там просто некому. Для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить его могут за минуту. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-20T04:30
2024-11-20T04:30
новости
украина
россия
европа
ростислав ищенко
f-16
вкс
самолет
пилоты
летчики
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Украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на истребителях F-16 будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить на фронте его могут за минуту, отметил эксперт.Да, Украина может нанять отставных пилотов, которые раньше летали и еще хотят повоевать. Но они же поедут туда, чтобы заработать деньги, а не умереть. Вряд ли французы мечтают погибнуть "за светлое украинское будущее". Но самое главное, что пилот – это штучный товар, подчеркнул обозреватель.Почему российские ВКС ограничили вылеты своей авиации в 2022-2023 годах? Потому что у Украины еще была мощная ПВО, а у России еще не было достаточного количества корректируемых авиабомб, добавил он."Дело же не в том, что мы бы потеряли самолеты. Самолеты можно изготовить. Мы бы потеряли много пилотов – квалифицированных кадров, которых надо долго воспитывать", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США.
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новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, f-16, вкс, самолет, пилоты, летчики, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, F-16, ВКС, самолет, пилоты, летчики, детали, СВО, Спецоперация

"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16

04:30 20.11.2024
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
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Украине давно обещали поставить самолеты F-16, но они все никак не дойдут. Потому что летать на этих истребителях там просто некому. Для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить его могут за минуту. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на истребителях F-16 будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить на фронте его могут за минуту, отметил эксперт.
"Европейцы сидят и думают: "Ну хорошо, пошлем мы на Украину 100 пилотов. Через полгода от них останется десять инвалидов. Еще посылать? А нам самим хватит?" — указал Ищенко.
Да, Украина может нанять отставных пилотов, которые раньше летали и еще хотят повоевать. Но они же поедут туда, чтобы заработать деньги, а не умереть. Вряд ли французы мечтают погибнуть "за светлое украинское будущее". Но самое главное, что пилот – это штучный товар, подчеркнул обозреватель.
Почему российские ВКС ограничили вылеты своей авиации в 2022-2023 годах? Потому что у Украины еще была мощная ПВО, а у России еще не было достаточного количества корректируемых авиабомб, добавил он.
"Дело же не в том, что мы бы потеряли самолеты. Самолеты можно изготовить. Мы бы потеряли много пилотов – квалифицированных кадров, которых надо долго воспитывать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 19:30
Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасаетУкраинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется.
 
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Заголовок открываемого материала
04:45"В этой ситуации долго не живут": Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина может рухнуть до 9 Мая
04:30"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16
04:15Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ
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03:30Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором"
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03:00"Их там быстро убивают": Ищенко объяснил, почему украинские мобилизованные не хотят и не могут воевать
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