https://ukraina.ru/20241120/1059050620.html

"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16

"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16 - 20.11.2024 Украина.ру

"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16

Украине давно обещали поставить самолеты F-16, но они все никак не дойдут. Потому что летать на этих истребителях там просто некому. Для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить его могут за минуту. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T04:30

2024-11-20T04:30

2024-11-20T04:30

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пилоты

летчики

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Украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на истребителях F-16 будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить на фронте его могут за минуту, отметил эксперт.Да, Украина может нанять отставных пилотов, которые раньше летали и еще хотят повоевать. Но они же поедут туда, чтобы заработать деньги, а не умереть. Вряд ли французы мечтают погибнуть "за светлое украинское будущее". Но самое главное, что пилот – это штучный товар, подчеркнул обозреватель.Почему российские ВКС ограничили вылеты своей авиации в 2022-2023 годах? Потому что у Украины еще была мощная ПВО, а у России еще не было достаточного количества корректируемых авиабомб, добавил он."Дело же не в том, что мы бы потеряли самолеты. Самолеты можно изготовить. Мы бы потеряли много пилотов – квалифицированных кадров, которых надо долго воспитывать", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США.

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новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, f-16, вкс, самолет, пилоты, летчики, детали, сво, спецоперация