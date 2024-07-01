https://ukraina.ru/20240701/1055967820.html

Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики

Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики - 01.07.2024 Украина.ру

Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики

"Двадцать восьмого июня, Ровно в четыре утра…" Так, возможно, будет начинаться наш песенный ремейк о начале гражданской войны в Штатах.

2024-07-01T11:19

2024-07-01T11:19

2024-07-01T11:24

америка

германия

вашингтон

дональд трамп

виктор ющенко

леонид кравчук

впк

нато

мнения

джо байден

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Я, конечно, не мог пропустить столь эпохальное событие – как бы дебаты между как бы кандидатами в президенты как бы главной мировой державы… Тьфу, запутался в междометиях.Признаюсь, был впечатлен. Всегда впечатляюсь, когда прямо на глазах подтверждаются твои вроде бы диванные гипотезы. Но по порядку.Впервые довелось участвовать в организации президентских дебатов еще холодной осенью девяносто первого. Помогал тогда номинанту в первые украинские президенту Леониду Кравчуку в их организации.Помнится, дал тогда простой совет. Точнее, подсказал, чем отличается немецкая психология восприятия действительности от советской.В Германии, если верить Штирлицу, запоминают, ЧТО последнее было сказано. А в СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ помнят, КЕМ последнее было сказано.А поскольку был уверен, что мы еще с головой находимся в постсоветском протоколе, я и советовал будущему главе страны не заморачиваться по поводу подробностей и деталей дебатов. Просто отрежессировать встречу таким образом, чтобы иметь право на последнее, заключительное и завершающее слово. Тогда все зрители и поймут, "кто здесь самый главный". Так фактически и произошло…Много позже, довелось поучаствовать в модерировании полемики между кандидатами на пост главы державы Ющенко и Януковичем.Они проходили по классической АМЕРИКАНСКОЙ СХЕМЕ. То есть, каждый претендент должен был озвучить ключевой тезис своей программы. У бывшего бухгалтера Ющенко это была глобализация через банкизацию.У его оппонента, бывшего директора грузовой автобазы - реиндустриализация через олигархизацию. Победили оба. Или проиграли?Но вот потом-то и была изобретена чисто УКРАИНСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ дебатов. Это когда форма полностью заменяет собой содержание.Территорию "незалэжной" один мой талантливый приятель не зря окрестил "родиной падших ангелов". Падший ангел – как раз существо, утратившее свое содержание при сохранении визуальной формы.Соответственно, и в политике это родовое свойство территории не могло не проявить себя. Тем более в таком кульминационном моменте, как дебаты главных претендентов на власть.Помните "дебаты" Порошенко и Зеленского? Там о содержании, смыслах и планах речь вообще не шла. Только о форме - "стадион так стадион". Или - "мочу на анализы сдаем одновременно".Конечно, и моча становится содержанием, если бьет в голову. Но это явно не тот случай…В общем, в Вашингтоне впервые был создан чисто украинский формат диалога – ничего лишнего, кроме личного. И чисто в формальном ключе.Американские дебаты полностью вписались в этот протокол. Какая там "американизация Украины". В натуре украинизация Америки.Да, Киев может гордиться. Он сотворил со Штатами то, что те так и не смогли сделать с ними самими – перепрошил их элиты до самого дна глубинного государства. И демократическую, и республиканскую."Думай по украински!" – был такой клич в столице Украины. А докатился и до столицы Штатов.Поэтому претенденты выглядели даже не таинственными рептилоидами, а вульгарными рогулями - обзывались, надувались, насмехались…И ничего по существу.Ясно, что Байден и Трамп - лишь видимая часть конкурирующих пирамид власти. Один возвышается над глобалистами. Другой – над традиционалистами. Одному ближе международные банки и ТРК. Другому – отечественные фабрики и ВПК.Интересно, что группа американских "нобилянтов" – экономистов во главе с самим Стиглицем выступила против Трампа. Мол, угробит рыжий экономику страны. Логичный вывод. Для них. Ведь любой экономист, даже с Нобелевской премией – несостоявшийся бухгалтер. Он любит считать, а не производить. По их версии, Трамп – экономический еретик, который по-идиотски полагает, что деньги возникают на заводах и стройках, а не в кассах и банкоматах…Я и встал наивно в четыре утра, ожидая, что дебаты начнутся с главного – откуда берутся деньги. Курица или яйцо?Потом, думал, поспорят, как экономить деньги. Например, о том как решительно остановить воины или вкрадчиво распустить НАТО.Потом, предполагал, будут полемизировать о том, как справедливо распределять деньги. Сократив, к примеру, дикую миграцию, социальную поляризацию и элитную коррупцию.Потом…А ничего подобного! Не мудрый Иран, однако, где рьяно спорят в ходе президентской компании о глубинных смыслах бытия и сути власти консерватор Джалили и реформатор Пезешкиан. Это украинская Америка! Здесь все формально и поверхностно. Всё смех..очки!Да, поспорили. Кто с кем спал. Кто чего накосячил. Кто где напортачил. Кто враг и кто дурак… Забавно, конечно, когда о девушках низкой социальной ответственности спорят дедушки низкой социальной ответственности. Но где же ожидаемые старые песни о главном?Кстати, говоря по ходу, вспомнил, как когда-то баловался кофейком "по-венски" как раз в Вене с упомянутым Джозефом Юджином Стиглицем. Тем самым, который организует сейчас компанию против Трампа. Обсуждали тогда его Нобеля "за анализ рынков с асимметричной информацией".Помнится, Джозеф иронизировал над попытками украинской власти переложить все проблемы на плечи рынка, который якобы "решает всё". На деле рынок, дон, не может решить даже проблемы адекватной информированности пользователей.А вот сейчас хотел бы спросить мэтра: а политические рынки с асимметричной информацией возможны? А ведь он как раз и выступает за подобную модель. Еще раз подчеркну – украинскую."Двадцать восьмого июня, Ровно в четыре утра…".Война - это способ решения реальных проблем, когда их подменяют формальными.Короче, аты-баты…Ещё о дебатах кандидатов в президенты США: Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в США

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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америка, германия, вашингтон, дональд трамп, виктор ющенко, леонид кравчук, впк, нато, мнения, джо байден, сша