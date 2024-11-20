"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины" - 20.11.2024 Украина.ру
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"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины"
"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины" - 20.11.2024 Украина.ру
"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины"
Но если фронт рухнул – это не значит, что все солдаты ВСУ разбежались. Это значит, что в украинской обороне появилось много брешей, которые нечем заткнуть. Вряд ли в этой ситуации Киеву поможет даже европейский "комитет спасения Украины". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-20T04:00
2024-11-20T04:00
новости
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украина
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россия
f-16
фронт
оборона
всу
детали
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Российские войска научились проходить между городами и селами, потому что там выкопаны окопы, но украинских военных в них нет. Есть отдельные очаги сопротивления ВСУ, но полноценной линии фронта уже нет, рассказал эксперт.Но если фронт рухнул – это не значит, что все солдаты ВСУ разбежались, указал Ищенко. Это значит, что в украинской обороне появилось много брешей, которые нечем заткнуть. В эти бреши проходят российские войска, они становятся больше и больше, добавил он.По его мнению, украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на них будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить на фронте его могут за одну минуту, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О том, чем занимаются 83 тысячи граждан Украины, которые смогли перебраться в Россию и сколько среди них конформистов — в интервью Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутся на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, ростислав ищенко, россия, f-16, фронт, оборона, всу, детали, сво, спецоперация, пилоты
Новости, Киев, Украина, Ростислав Ищенко, Россия, F-16, фронт, оборона, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация, пилоты

"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины"

04:00 20.11.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Но если фронт рухнул – это не значит, что все солдаты ВСУ разбежались. Это значит, что в украинской обороне появилось много брешей, которые нечем заткнуть. Вряд ли в этой ситуации Киеву поможет даже европейский "комитет спасения Украины". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Российские войска научились проходить между городами и селами, потому что там выкопаны окопы, но украинских военных в них нет. Есть отдельные очаги сопротивления ВСУ, но полноценной линии фронта уже нет, рассказал эксперт.
Но если фронт рухнул – это не значит, что все солдаты ВСУ разбежались, указал Ищенко. Это значит, что в украинской обороне появилось много брешей, которые нечем заткнуть. В эти бреши проходят российские войска, они становятся больше и больше, добавил он.

"Чем в этой ситуации Киеву поможет этот европейский "комитет спасения Украины"? Добрым словом? Они даже танки в последнее время слабо поставляли. И F-16 им уже давно обещали, но они все никак не дойдут. Потому что летать на этих истребителях некому", — констатировал обозреватель.

По его мнению, украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на них будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить на фронте его могут за одну минуту, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
О том, чем занимаются 83 тысячи граждан Украины, которые смогли перебраться в Россию и сколько среди них конформистов — в интервью Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутся на сайте Украина.ру.
Захар Прилепин интервью - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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