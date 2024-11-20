https://ukraina.ru/20241120/1059050450.html

"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины"

"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины" - 20.11.2024 Украина.ру

"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины"

Но если фронт рухнул – это не значит, что все солдаты ВСУ разбежались. Это значит, что в украинской обороне появилось много брешей, которые нечем заткнуть. Вряд ли в этой ситуации Киеву поможет даже европейский "комитет спасения Украины". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T04:00

2024-11-20T04:00

2024-11-20T04:00

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Российские войска научились проходить между городами и селами, потому что там выкопаны окопы, но украинских военных в них нет. Есть отдельные очаги сопротивления ВСУ, но полноценной линии фронта уже нет, рассказал эксперт.Но если фронт рухнул – это не значит, что все солдаты ВСУ разбежались, указал Ищенко. Это значит, что в украинской обороне появилось много брешей, которые нечем заткнуть. В эти бреши проходят российские войска, они становятся больше и больше, добавил он.По его мнению, украинской пропаганде удалось убедить даже российских экспертов, что на них будут летать европейские пилоты. Но для подготовки хорошего пилота нужен не один год, а убить на фронте его могут за одну минуту, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О том, чем занимаются 83 тысячи граждан Украины, которые смогли перебраться в Россию и сколько среди них конформистов — в интервью Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутся на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241119/1059039499.html

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новости, киев, украина, ростислав ищенко, россия, f-16, фронт, оборона, всу, детали, сво, спецоперация, пилоты