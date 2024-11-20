https://ukraina.ru/20241120/1059038199.html

"Их там быстро убивают": Ищенко объяснил, почему украинские мобилизованные не хотят и не могут воевать

"Их там быстро убивают": Ищенко объяснил, почему украинские мобилизованные не хотят и не могут воевать - 20.11.2024 Украина.ру

"Их там быстро убивают": Ищенко объяснил, почему украинские мобилизованные не хотят и не могут воевать

Если бы европейцы могли поставлять Киеву каждый месяц по 100 тысяч рекрутов, от них больше бы ничего не требовалось. Потому что у Украины уже заканчиваются подготовленные и неподготовленные людские ресурсы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T03:00

2024-11-20T03:00

2024-11-20T03:00

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Лидеры европейских стран вместе с генсеком НАТО проводят ряд встреч для создания "внутри европейского альянса с целью поддержки Украины без США".По мнению эксперта, о сроках тут речи не идет, потому что спасти Украину все равно не получится. Если бы европейцы могли поставлять Киеву каждый месяц по 100 тысяч рекрутов, от них больше бы ничего не требовалось, отметил он.Этих рекрутов бы отправляли на войну, они бы там дружно гибли, но фронт бы удерживали. А потом бы еще прислали 100 тысяч. Но европейцы этого сделать не могут. Они только деньги дают, а сами в окопах не сидят, указал Ищенко.Технику можно купить за деньги, но сама она не поедет. Надо уметь управлять ей и воевать на ней. А у Украины уже заканчиваются подготовленные и неподготовленные людские ресурсы, подчеркнул обозреватель."У нее остался только мобилизационный ресурс, который не хочет и не может воевать. Даже если его ловят, довозят до фронта и не дают разбежаться, его там быстро убивают", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.руО том, почему поставки французских истребителей Mirage 2000-5F не изменят ситуацию на поле боя — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241119/1059025060.html

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новости, украина, киев, европа, ростислав ищенко, владимир зеленский, мобилизация, всу, потери всу, европейцы, альянс, сво, детали