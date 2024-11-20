https://ukraina.ru/20241120/1059052216.html

Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором"

Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором" - 20.11.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором"

Чтобы переломить ситуацию на Украине, Западу прямо сейчас нужно найти вторую армию. А ее сейчас нигде нет. Американская армия на Украине воевать не собирается. Даже если они найдут 200 тысяч наемников, это все равно им не поможет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T03:30

2024-11-20T03:30

2024-11-20T03:30

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сша

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На Западе исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда решили "задавить" Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Но контрнаступ ВСУ с треском провалился, рассказал эксперт.Чтобы ее переломить, прямо сейчас Западу нужно найти вторую такую же армию. А ее сейчас нигде нет в мире. Американская армия на Украине воевать не собирается. Даже если они найдут 200 тысяч наемников, это не изменит ситуацию, добавил он.Сейчас речь идет лишь о том, как Запад будет договариваться с Россией и будет ли договариваться вообще, указал эксперт."Может быть, Европа просто посмотрит, как мы добьем Украину, а потом будет сидеть за своим забором на границе, показывать нам кукиш и приговаривать: "Нам не страшен серый волк. Мы тут сами с усами. Мы не допустим вашей агрессии на нашей территории", — отметил обозреватель.Это один из вариантов военного планирования Европы. Но этот сценарий может быть реализован только после падения Украины. Мы же спорим о том, что делать после Украины. Вот и они дискутируют, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О том, создаст ли победа Трампа почву для перехода в другую геополитическую реальность — в материале Никита Мендкович: Переговоры о мире на Украине при Трампе станут насмешкой, пока ВСУ стоят в Херсоне на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241119/1059042150.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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