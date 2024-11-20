Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором" - 20.11.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором"
Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором" - 20.11.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором"
Чтобы переломить ситуацию на Украине, Западу прямо сейчас нужно найти вторую армию. А ее сейчас нигде нет. Американская армия на Украине воевать не собирается. Даже если они найдут 200 тысяч наемников, это все равно им не поможет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-20T03:30
2024-11-20T03:30
новости
украина
запад
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
армия
всу
иностранные наемники
сша
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На Западе исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда решили "задавить" Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Но контрнаступ ВСУ с треском провалился, рассказал эксперт.Чтобы ее переломить, прямо сейчас Западу нужно найти вторую такую же армию. А ее сейчас нигде нет в мире. Американская армия на Украине воевать не собирается. Даже если они найдут 200 тысяч наемников, это не изменит ситуацию, добавил он.Сейчас речь идет лишь о том, как Запад будет договариваться с Россией и будет ли договариваться вообще, указал эксперт."Может быть, Европа просто посмотрит, как мы добьем Украину, а потом будет сидеть за своим забором на границе, показывать нам кукиш и приговаривать: "Нам не страшен серый волк. Мы тут сами с усами. Мы не допустим вашей агрессии на нашей территории", — отметил обозреватель.Это один из вариантов военного планирования Европы. Но этот сценарий может быть реализован только после падения Украины. Мы же спорим о том, что делать после Украины. Вот и они дискутируют, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О том, создаст ли победа Трампа почву для перехода в другую геополитическую реальность — в материале Никита Мендкович: Переговоры о мире на Украине при Трампе станут насмешкой, пока ВСУ стоят в Херсоне на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, армия, всу, иностранные наемники, сша, европа, сво, детали, план, потери
Новости, Украина, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Армия, ВСУ, иностранные наемники, США, Европа, СВО, детали, план, потери

Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором"

03:30 20.11.2024
 
© NATOИностранный наемник, НАТО
Иностранный наемник, НАТО
© NATO
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Чтобы переломить ситуацию на Украине, Западу прямо сейчас нужно найти вторую армию. А ее сейчас нигде нет. Американская армия на Украине воевать не собирается. Даже если они найдут 200 тысяч наемников, это все равно им не поможет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На Западе исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда решили "задавить" Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Но контрнаступ ВСУ с треском провалился, рассказал эксперт.
"У нас же силы тоже нерезиновые. А они потеряли кратно больше, чем мы. И с этого момента начался кратный рост их потерь при снижении наших потерь. Это для них безвыходная ситуация", — отметил Ищенко.
Чтобы ее переломить, прямо сейчас Западу нужно найти вторую такую же армию. А ее сейчас нигде нет в мире. Американская армия на Украине воевать не собирается. Даже если они найдут 200 тысяч наемников, это не изменит ситуацию, добавил он.
Сейчас речь идет лишь о том, как Запад будет договариваться с Россией и будет ли договариваться вообще, указал эксперт.
"Может быть, Европа просто посмотрит, как мы добьем Украину, а потом будет сидеть за своим забором на границе, показывать нам кукиш и приговаривать: "Нам не страшен серый волк. Мы тут сами с усами. Мы не допустим вашей агрессии на нашей территории", — отметил обозреватель.
Это один из вариантов военного планирования Европы. Но этот сценарий может быть реализован только после падения Украины. Мы же спорим о том, что делать после Украины. Вот и они дискутируют, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
О том, создаст ли победа Трампа почву для перехода в другую геополитическую реальность — в материале Никита Мендкович: Переговоры о мире на Украине при Трампе станут насмешкой, пока ВСУ стоят в Херсоне на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Вчера, 17:21
Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить ЗападЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиУкраинаЗападРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампАрмияВСУиностранные наемникиСШАЕвропаСВОдеталипланпотери
 
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