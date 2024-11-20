Моро: Украина обучает своих военных за границей, потому что Россия не будет бить по лагерю во Франции - 20.11.2024 Украина.ру
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Моро: Украина обучает своих военных за границей, потому что Россия не будет бить по лагерю во Франции
Моро: Украина обучает своих военных за границей, потому что Россия не будет бить по лагерю во Франции - 20.11.2024 Украина.ру
Моро: Украина обучает своих военных за границей, потому что Россия не будет бить по лагерю во Франции
Украинский офицер сейчас обладает большим опытом, чем французский, британский или американский. Французская армия не умеет воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-11-20T03:15
2024-11-20T03:15
новости
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учения
германия
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Министерство обороны Франции заявило о завершении обучения бригады из 2300 украинских военных. Утверждается, что это первая общевойсковая бригада, обученная во Франции. В ее подготовке участвовали 1500 французских военнослужащих.По словам эксперта, чтобы обучить одного солдата, нужен месяц, прапорщика – еще месяц, унтер-офицера – еще месяц. Потом нужно тренироваться в составе взводов и рот, потом батальона и бригады. Это не четыре месяца, а больше, отметил он.По его словам, во время обучения украинских военных могли научить пользоваться оружием, дать базовую медицинскую подготовку. Но во Франции сейчас нет таких масштабных маневров, как в годы Холодной войны, подчеркнул эксперт.Последний раз учения с участием нескольких десятков тысяч французских военных прошли в 1988 году. Они проводились совместно с Германией, добавил он."Украине, конечно, удобно отправлять своих военных за границу. Они знают, что Россия не направит свои ракеты на военный лагерь во Франции", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как на Купянском направлении наращивают свои усилия российские силы в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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новости, франция, россия, украина, ксавье моро, обучение, всу, учения, германия, ракеты, холодная война, детали, сво, спецоперация
Новости, Франция, Россия, Украина, Ксавье Моро, обучение, ВСУ, Учения, Германия, ракеты, холодная война, детали, СВО, Спецоперация

Моро: Украина обучает своих военных за границей, потому что Россия не будет бить по лагерю во Франции

03:15 20.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Украинский офицер сейчас обладает большим опытом, чем французский, британский или американский. Французская армия не умеет воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Министерство обороны Франции заявило о завершении обучения бригады из 2300 украинских военных. Утверждается, что это первая общевойсковая бригада, обученная во Франции. В ее подготовке участвовали 1500 французских военнослужащих.
По словам эксперта, чтобы обучить одного солдата, нужен месяц, прапорщика – еще месяц, унтер-офицера – еще месяц. Потом нужно тренироваться в составе взводов и рот, потом батальона и бригады. Это не четыре месяца, а больше, отметил он.
"Украинский офицер сейчас обладает большим опытом, чем французский, британский или американский. Это [наоборот] мы (власти Франции. — Ред.) должны отправлять солдат в Россию или на Украину, чтобы их там обучали современной войне. Мы не умеем воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии", — уточнил Моро.
По его словам, во время обучения украинских военных могли научить пользоваться оружием, дать базовую медицинскую подготовку. Но во Франции сейчас нет таких масштабных маневров, как в годы Холодной войны, подчеркнул эксперт.
Последний раз учения с участием нескольких десятков тысяч французских военных прошли в 1988 году. Они проводились совместно с Германией, добавил он.
"Украине, конечно, удобно отправлять своих военных за границу. Они знают, что Россия не направит свои ракеты на военный лагерь во Франции", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
О том, как на Купянском направлении наращивают свои усилия российские силы в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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