Моро: Украина обучает своих военных за границей, потому что Россия не будет бить по лагерю во Франции
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Украинский офицер сейчас обладает большим опытом, чем французский, британский или американский. Французская армия не умеет воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Министерство обороны Франции заявило о завершении обучения бригады из 2300 украинских военных. Утверждается, что это первая общевойсковая бригада, обученная во Франции. В ее подготовке участвовали 1500 французских военнослужащих.
По словам эксперта, чтобы обучить одного солдата, нужен месяц, прапорщика – еще месяц, унтер-офицера – еще месяц. Потом нужно тренироваться в составе взводов и рот, потом батальона и бригады. Это не четыре месяца, а больше, отметил он.
"Украинский офицер сейчас обладает большим опытом, чем французский, британский или американский. Это [наоборот] мы (власти Франции. — Ред.) должны отправлять солдат в Россию или на Украину, чтобы их там обучали современной войне. Мы не умеем воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии", — уточнил Моро.
По его словам, во время обучения украинских военных могли научить пользоваться оружием, дать базовую медицинскую подготовку. Но во Франции сейчас нет таких масштабных маневров, как в годы Холодной войны, подчеркнул эксперт.
Последний раз учения с участием нескольких десятков тысяч французских военных прошли в 1988 году. Они проводились совместно с Германией, добавил он.
"Украине, конечно, удобно отправлять своих военных за границу. Они знают, что Россия не направит свои ракеты на военный лагерь во Франции", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
О том, как на Купянском направлении наращивают свои усилия российские силы в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:50Конрад Рэнкас: Запад хочет создать ситуацию, в которой РФ выиграет войну, но проиграет прекращение огняПольский политический аналитик считает, что власть имущие Европы встречаются не для того, чтобы говорить о мире, а о том, как наиболее эффективно обмануть Россию в случае возможных переговоров