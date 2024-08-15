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В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера - 15.08.2024 Украина.ру
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
Обстановку в Белгородской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом 15 августа сообщили в МЧС России
2024-08-15T12:10
2024-08-15T12:10
2024-08-15T12:10
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вячеслав гладков
мчс
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В четверг прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения стояла обстановка, сложившаяся в Белгородской области.Он заявил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости."Вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения прошу держать на постоянном контроле", - обратился Куренков к членам правкомиссии.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале отметил, что власти региона в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС."Подробно что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое время довести", - сказал губернатор.На прошлой неделе обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Подробнее об обстановке в регионах - в материале Павла Котова КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, мчс
Новости, Белгородская область, Россия, Курская область, Вячеслав Гладков, МЧС
В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
Обстановку в Белгородской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом 15 августа сообщили в МЧС России
В четверг прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения стояла обстановка, сложившаяся в Белгородской области.
"В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сказал глава МЧС России Александра Куренкова.
Он заявил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости.
"Вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения прошу держать на постоянном контроле", - обратился Куренков к членам правкомиссии.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале отметил, что власти региона в максимально короткое время доведут до населения, что подразумевает федеральный режим ЧС.
"Подробно что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое время довести", - сказал губернатор.
На прошлой неделе обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.