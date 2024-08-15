Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Логичное решение — это разнести коммуникации через реку и лишить гарнизоны ВСУ снабжения. этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Разумеется, театр военных действий на Украине не иносказательно рассекается надвое великой рекой, по которой когда-то шел путь "из варяг в греки".
Казалось бы, самое логичное решение — это разнести коммуникации через реку, что автоматически лишает гарнизоны, расположенные на Украине, какого-либо снабжения. Однако тут все оказалось значительно сложнее.
"Как показала практика уже украинской военной науки, по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем, попало более 100 ракет. Но после оставления города российские войска, наложив на пробоины железные листы, смогли по нему покинуть территорию, а уже после сами подорвали мост, чтобы противник был не в состоянии им воспользоваться", - отметил Алёхин.
Как следствие, ракетные удары по данным объектам логистической инфраструктуры крайне неэффективны. А главное — это ведь дорого. Ведь ракета, летящая в мост, не летит в склад, штаб или скопление войск противника, констатировал он.
"Теоретический выход был найден: у Российской армии на вооружении оказался "боевой чугуний": бомбы ФАБ-500, 1000, 1500 и 3000", - заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о работе тыловых служб в зоне СВО - в материале Игоря Гомольского "Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта на сайте Украина.ру
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