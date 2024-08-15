https://ukraina.ru/20240815/1056871479.html

Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр

Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр - 15.08.2024 Украина.ру

Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр

Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Логичное решение — это разнести коммуникации через реку и лишить гарнизоны ВСУ снабжения. этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-08-15T04:00

2024-08-15T04:00

2024-08-15T04:00

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днепр

украина

херсон

геннадий алехин

мосты

логистика

ракеты

сво

днепр (река)

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Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Разумеется, театр военных действий на Украине не иносказательно рассекается надвое великой рекой, по которой когда-то шел путь "из варяг в греки". Казалось бы, самое логичное решение — это разнести коммуникации через реку, что автоматически лишает гарнизоны, расположенные на Украине, какого-либо снабжения. Однако тут все оказалось значительно сложнее. Как следствие, ракетные удары по данным объектам логистической инфраструктуры крайне неэффективны. А главное — это ведь дорого. Ведь ракета, летящая в мост, не летит в склад, штаб или скопление войск противника, констатировал он."Теоретический выход был найден: у Российской армии на вооружении оказался "боевой чугуний": бомбы ФАБ-500, 1000, 1500 и 3000", - заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО читайте на сайте Украина.руПодробнее о работе тыловых служб в зоне СВО - в материале Игоря Гомольского "Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056864253.html

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херсон

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новости, днепр, украина, херсон, геннадий алехин, мосты, логистика, ракеты, сво, днепр (река)