Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр - 15.08.2024 Украина.ру
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Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр
Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр - 15.08.2024 Украина.ру
Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр
Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Логичное решение — это разнести коммуникации через реку и лишить гарнизоны ВСУ снабжения. этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-08-15T04:00
2024-08-15T04:00
новости
днепр
украина
херсон
геннадий алехин
мосты
логистика
ракеты
сво
днепр (река)
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Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Разумеется, театр военных действий на Украине не иносказательно рассекается надвое великой рекой, по которой когда-то шел путь "из варяг в греки". Казалось бы, самое логичное решение — это разнести коммуникации через реку, что автоматически лишает гарнизоны, расположенные на Украине, какого-либо снабжения. Однако тут все оказалось значительно сложнее. Как следствие, ракетные удары по данным объектам логистической инфраструктуры крайне неэффективны. А главное — это ведь дорого. Ведь ракета, летящая в мост, не летит в склад, штаб или скопление войск противника, констатировал он."Теоретический выход был найден: у Российской армии на вооружении оказался "боевой чугуний": бомбы ФАБ-500, 1000, 1500 и 3000", - заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО читайте на сайте Украина.руПодробнее о работе тыловых служб в зоне СВО - в материале Игоря Гомольского "Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта на сайте Украина.ру
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новости, днепр, украина, херсон, геннадий алехин, мосты, логистика, ракеты, сво, днепр (река)
Новости, Днепр, Украина, Херсон, Геннадий Алехин, мосты, логистика, ракеты, СВО, Днепр (река)

Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр

04:00 15.08.2024
 
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
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Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Логичное решение — это разнести коммуникации через реку и лишить гарнизоны ВСУ снабжения. этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Отдельной проблемой военной логистики остаются мосты через Днепр. Разумеется, театр военных действий на Украине не иносказательно рассекается надвое великой рекой, по которой когда-то шел путь "из варяг в греки".
Казалось бы, самое логичное решение — это разнести коммуникации через реку, что автоматически лишает гарнизоны, расположенные на Украине, какого-либо снабжения. Однако тут все оказалось значительно сложнее.
"Как показала практика уже украинской военной науки, по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем, попало более 100 ракет. Но после оставления города российские войска, наложив на пробоины железные листы, смогли по нему покинуть территорию, а уже после сами подорвали мост, чтобы противник был не в состоянии им воспользоваться", - отметил Алёхин.
Как следствие, ракетные удары по данным объектам логистической инфраструктуры крайне неэффективны. А главное — это ведь дорого. Ведь ракета, летящая в мост, не летит в склад, штаб или скопление войск противника, констатировал он.
"Теоретический выход был найден: у Российской армии на вооружении оказался "боевой чугуний": бомбы ФАБ-500, 1000, 1500 и 3000", - заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о работе тыловых служб в зоне СВО - в материале Игоря Гомольского "Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко интервью
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Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-ЙоркаЗадача ВСУ в Курской области - создание паники. Люди откровенно не понимают или делают вид, что не понимают разницу между действиями рейдовых групп и формированием линии фронта. Противник не пытается где-то закрепиться, он пытается наносить удары на возможно большей территории.
 
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