https://ukraina.ru/20240809/1056781187.html

"Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта

"Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта - 09.08.2024 Украина.ру

"Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта

О штурмовиках, пехотинцах, саперах, танкистах и летчиках за годы СВО рассказано немало. Тыловые же службы, которые ежедневно и в тяжелейших условиях обеспечивают фронт всем необходимым, остаются в тени.

2024-08-09T12:48

2024-08-09T12:48

2024-08-09T12:48

эксклюзив

авдеевка

марьинка

камаз (завод)

сво

техника

военная техника

топливо

топливозаправщики

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Журналист издания Украина.ру поработал с бойцами из службы горючего 238-й артиллерийской бригады и спешит рассказать об их нелегком военном труде.Не по-утреннему горячие солнечные лучики, стекая по уже сереющей от пыли августовской листве, засвечивают один кадр за другим. Дабы не стоять на месте и не кормить полчища комаров, дожидаясь прибытия техники к месту встречи, развлекаю себя фотографированием "коровы". И речь не о крупном рогатом скоте, понятное дело, а вовсе даже об автомобиле марки "КАМАЗ" с топливной цистерной на горбу.Сверху этого не увидишь, но лесочек пронизывает грунтовка, вдоль которой имеются рукотворные "карманы" для техники. Обустроено на скорую руку, но это неудивительно, ибо подолгу на одном месте засиживаться нельзя."Сейчас "Уралы" подъедут, а за ними "Тюльпан", - говорит начальник службы горючего 238-й артиллерийской бригады с позывным "Шах", смахивая со лба пот форменной кепкой. И уже в сторону: "Леший", родной, сейчас будут. Готовься!"В руках у "Шаха" не что-нибудь, а мечта любого военнослужащего – ружье Вепрь-12 "Молот". "А это лучшее дронобойное ружье. Сбивает дроны на любых частотах", - смеется он, заметив мой интерес.- Знаю, что саперам, которые в Авдеевке работают, такие выдавали. И до вас дошла очередь?- Ага. Хорошая штука. У меня вот с коллиматорным прицелом. В принципе на ста метрах он сбивает все, что нужно сбить. Главное – находиться не рядом с техникой.Пока беседуем, старший водитель с позывным "Леший", натянув рабочие перчатки, возится с техникой: проверяет шланг, крутит вентили и чего-то шурудит под "мангалом"."Есть два варианта заправки техники. Первый – это когда средство доставки горючего подъезжает к замаскированной технике в определенный район. Второй – когда техника подъезжает в заранее подготовленное место для заправки топливом. Сегодня, как видите, у нас второй вариант", - комментирует "Шах"."А как определяетесь?" - спрашиваю. "Это уже старший определяет время и место. А потом выдвигаемся в заданную точку в определенное время, разворачиваемся там, где это оптимально делать", - вклинивается "Леший". По всему видно, что с прессой беседовать солдат не привык, а потому маленько смущается.Вообще интересно, что армейские тыловые службы, которые много лет выступали героями анекдотов о ленивых военных, жующих краденое масло в глубоком тылу, уже третий год шатают данный стереотип в СВО. А дело в том, что с учетом нынешних средств поражения, любые перемещения техники даже в ближнем тылу – задача нетривиальная. О прифронте, куда нужно доставлять боеприпасы, продовольствие и, конечно же, топливо, говорить нечего.Делюсь наблюдениями и "Шах" хмыкает. "Людям кажется, что мы где-то отсиживаемся, но это чушь. Мы постоянно ездим туда, где и стреляют, и снаряды ложатся. Но это ничего. К этому мы привычные", - отвечает он.Тем временем подъезжает первый "Урал" и начинается действо. "Ты комментируй свои действия, чтобы я понимал", - прошу "Лешего" и тот добродушно кивает. "Сейчас я проверяю заправочный шланг, чтобы нигде не загибался и не заламывался", - начинает он и слова тонут в реве моторов.С другой стороны, я бы все равно за ним не поспел. А дело в том, что грузовик, согласно нормативу, заправить следует за две минуты. Пока "Леший" колдует над какими-то вентилями, водитель "УРАЛА" заполняет бумаги. На груди замечаю позывной – "Джилли". А говорят еще, что у армейцев юмор толстоват! Смотрю на часы – две минуты. Отлично.- Слушай, каково вообще возить на себе цистерну с горючим в эру FPV-дронов?- Слушай, ну мы же принимаем меры безопасности. Во-первых, это маскировка, чтобы сверху нельзя было определить, что едет цистерна. Во-вторых, используем сетки, если вдруг будет производиться сброс боеприпаса с дрона. В-третьих, средства РЭБ. Ну и, если в точке, куда мы идем, работают дроны, мы останавливаемся, маскируемся и ждем подходящего момента.- И как? Помогает?- Ну с 2022 года у меня ездит машина. И я в ней, слава Богу, езжу до сих пор.На полянку врывается следующий грузовик и шоу повторяется. Если когда-нибудь смотрели профессиональные автогонки и наблюдали за работой групп, обслуживающих машины, то можете представить, как это выглядит. Только ставки здесь куда выше.- В 200-й бригаде мне зам по тылу рассказывал, что воду, продукты и боеприпасы на первую линию давно передают с помощью тросов и велосипедных педалей, чтобы не таскать по полям и не уворачиваться от дронов.- Логично!- А у вас какие-нибудь интересные решения есть?- Конечно! Слушай, если бы спецоперация завтра кончилась, то я бы на камеру показал все, что мы придумываем, чтоб перехитрить противника, но завтра она точно не кончится.- Главное – придумываете. А то, что секретов не раскрываете, читатель уж как-нибудь переживет.По секрету "Шах" все же показывает несколько интересных решений, и я вынужден признать, что они и толковые, и реализованы грамотно. Война – это противостояние интеллектов, а не то, что зрителю в кинотеатрах показывают.Последний гость на сегодня – самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Гроза укрепрайонов и просто самый большой миномет в нашей дикой природе. "Вот на такой минут пять-шесть нужно, если совсем пустой. У него пять баков", - комментирует "Леший" приближение громадины.Механик-водитель – молодой парень с дедовским позывным "Ильич" воюет с начала СВО. С тех пор успел поучаствовать в освобождении Марьинки и Авдеевки, и уже довольно скоро внесет в этот список Красногоровку.- Братик, а кто варил этот чудесный "мангал"? Или это фабричный?— Это мой друг варил. Номер расчета. Ну и остальные ребята помогали.- И как? Он реально может защитить от дрона?- Вообще может, но мы не проверяли. До сих пор мне удавалось вовремя уйти. Вообще моя задача – привезти расчет, а потом быстро и аккуратно увезти.- Даст Бог – проверять не придется.Следуя давно устоявшейся СВОшной моде, на бронежилете "Ильич" носит оберег – вязаного мишку. "Эту игрушку мне прислали дети из Костромы. С тех пор как-то ношу с собой", - неохотно говорит он. С правой стороны замечаю стальной жетон, который боец неосознанно сжимает двумя пальцами. Пытаюсь рассмотреть надпись, но успеваю прочесть лишь "я рядом" да разглядеть сердечко. Наверняка что-то личное, а потому решаю не уточнять.С заправкой тут немножко сложнее. Пока "Леший" подгоняет заправщик и готовит оборудование, "Ильич" ловко скачет по броне, то проверяя уровень масла, то дергая какие-то задвижки. Наконец получив шланг, он сует его в бак и уходит подписывать бумажки. Вся процедура занимает четыре минуты.Главное теперь – покинуть место встречи, не привлекая излишнего внимания. Первым, чихая клубами дыма и похрустывая кустами, которые осмелились вырасти на пути грозной машины, уходит "Тюльпан". Следом, наскоро попрощавшись, с точки уходим мы. Заправщик уедет последним.Подойдя к машине, наконец закуриваю. За два с лишним года СВО впервые оказываюсь в ситуации, когда снимать можно, а курить – наоборот. Все потому, что много-много лет назад товарищ сержант вбил в мою непутевую голову, что лучше умереть от дефицита никотина в организме, чем закурить, стоя рядом с цистерной.Читайте также: Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, авдеевка, марьинка, камаз (завод), сво, техника, военная техника, топливо, топливозаправщики