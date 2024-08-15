Курское направление: Онуфринеко рассказал, зачем ВСУ хотят создать плацдарм в глубине от линии фронта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
В Курском приграничье противник пытается создать плацдарм в глубине от реально формирующейся линии фронта. Эта цель - чисто медийная, как было в тех же Крынках, Алешках и на всех остальных плацдармах на левобережье Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 270 человек и 16 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России. Всего за время боевых действий в регионе противник потерял до 2300 военнослужащих и 37 танков.
В Курском приграничье противник пытается создать плацдарм в глубине от реально формирующейся линии фронта. ВСУ возводят укрепления, чтобы удержать хотя бы часть Курской области, которая по площади примерно втрое меньше, чем та, на которую противнику удавалось заходить за эту неделю, сообщил эксперт.
"Цель его понятна. Она чисто медийная, как было в тех же Крынках, Алешках и на всех остальных плацдармах на левобережье Днепра. Медийная составляющая – мы удерживаем часть территории Курской области", - отметил Онуфриенко.
Такой возможности противнику не дадут. В самоубийственную атаку с большими потерями бросать российских бойцов никто не будет, указал обозреватель.
Сейчас основная задача военных — это выбивание подходящих резервов противника, его бронетехники, личного состава, с помощью артиллерии, дронов и абсолютного господства в воздухе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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