https://ukraina.ru/20240815/1056864094.html

"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку

"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку - 15.08.2024 Украина.ру

"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку

Настоящей идеей прорыва ВСУ в Курской области было то, что российская армия начнет снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросит их в Курскую область. Но это не сработало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

2024-08-15T05:30

2024-08-15T05:30

2024-08-15T05:30

новости

курская область

украина

алексей мухин

курск

атака

киевский режим

вс рф

всу

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Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, выдумав то, что она якобы "жертва агрессии со стороны России". Но после захода в Курскую область по законам военного информационного времени она это сделать уже не сможет, рассказал политолог.Это очень похоже на ситуацию 7 октября прошлого года, когда Хамас атаковал Израиль. И избавится от этого Украина уже не в состоянии. "Фарш обратно провернуть нельзя", и страной-жертвой она уже не будет никогда, отметил эксперт.Сейчас мы видим, не хочу говорить пафосно про начало конца, но целый ряд тактических ошибок Украины и одну стратегическую. Стратегическая в том, что Украина лишилась иллюзии, что она якобы "страна-жертва". Поэтому у меня плохие новости для киевского руководства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056862568.html

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новости, курская область, украина, алексей мухин, курск, атака, киевский режим, вс рф, всу