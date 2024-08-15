"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Настоящей идеей прорыва ВСУ в Курской области было то, что российская армия начнет снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросит их в Курскую область. Но это не сработало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, выдумав то, что она якобы "жертва агрессии со стороны России". Но после захода в Курскую область по законам военного информационного времени она это сделать уже не сможет, рассказал политолог.
"Расчет [операции ВСУ в Курской области] был на то, чтобы усилить переговорные позиции, как сказали по единой методичке все украинские акторы и некоторые западные. Но настоящей идеей было то, что россияне начнут снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросят в Курскую область. Но это не сработало", - подчеркнул Мухин.
Сейчас мы видим, не хочу говорить пафосно про начало конца, но целый ряд тактических ошибок Украины и одну стратегическую. Стратегическая в том, что Украина лишилась иллюзии, что она якобы "страна-жертва". Поэтому у меня плохие новости для киевского руководства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
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