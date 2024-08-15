"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку - 15.08.2024 Украина.ру
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"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку
"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку - 15.08.2024 Украина.ру
"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку
Настоящей идеей прорыва ВСУ в Курской области было то, что российская армия начнет снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросит их в Курскую область. Но это не сработало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2024-08-15T05:30
2024-08-15T05:30
новости
курская область
украина
алексей мухин
курск
атака
киевский режим
вс рф
всу
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Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, выдумав то, что она якобы "жертва агрессии со стороны России". Но после захода в Курскую область по законам военного информационного времени она это сделать уже не сможет, рассказал политолог.Это очень похоже на ситуацию 7 октября прошлого года, когда Хамас атаковал Израиль. И избавится от этого Украина уже не в состоянии. "Фарш обратно провернуть нельзя", и страной-жертвой она уже не будет никогда, отметил эксперт.Сейчас мы видим, не хочу говорить пафосно про начало конца, но целый ряд тактических ошибок Украины и одну стратегическую. Стратегическая в том, что Украина лишилась иллюзии, что она якобы "страна-жертва". Поэтому у меня плохие новости для киевского руководства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру
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новости, курская область, украина, алексей мухин, курск, атака, киевский режим, вс рф, всу
Новости, Курская область, Украина, Алексей Мухин, Курск, атака, киевский режим, ВС РФ, ВСУ

"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку

05:30 15.08.2024
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Настоящей идеей прорыва ВСУ в Курской области было то, что российская армия начнет снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросит их в Курскую область. Но это не сработало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, выдумав то, что она якобы "жертва агрессии со стороны России". Но после захода в Курскую область по законам военного информационного времени она это сделать уже не сможет, рассказал политолог.
Это очень похоже на ситуацию 7 октября прошлого года, когда Хамас атаковал Израиль. И избавится от этого Украина уже не в состоянии. "Фарш обратно провернуть нельзя", и страной-жертвой она уже не будет никогда, отметил эксперт.

"Расчет [операции ВСУ в Курской области] был на то, чтобы усилить переговорные позиции, как сказали по единой методичке все украинские акторы и некоторые западные. Но настоящей идеей было то, что россияне начнут снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросят в Курскую область. Но это не сработало", - подчеркнул Мухин.

Сейчас мы видим, не хочу говорить пафосно про начало конца, но целый ряд тактических ошибок Украины и одну стратегическую. Стратегическая в том, что Украина лишилась иллюзии, что она якобы "страна-жертва". Поэтому у меня плохие новости для киевского руководства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 14:04
Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию Тотальную бессмысленность вторжения ВСУ в Курскую область, равно как и украинские удары по Брянщине, Воронежской и Белгородской областям косвенно признал даже "самокатный дед Америки" − ее президент Джо Байден, на потеху всем находящийся на грани старческого слабоумия.
 
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