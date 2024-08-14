https://ukraina.ru/20240814/1056848905.html

Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?

Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? - 14.08.2024 Украина.ру

Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?

В этом изданию Украина.ру помогал разобраться ополченец первой волны, бывший донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"

2024-08-14T07:10

2024-08-14T07:10

2024-08-14T07:10

эксклюзив

сво

спецоперация

курская область

харьковская область

донецкая народная республика

иосиф сталин

сергей суровикин

вооруженные силы украины

украина.ру

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Вывод первый: натовская тактика проникновения через линию фронта малыми мобильными группами на легкой бронетехнике, перерезание таким способом коммуникаций противника и добивание очагов сопротивления основными силами выигрышна только тогда, когда вы имеете многократное численное превосходство над врагом. Иначе она дает сбой, как это и произошло в Курской области."У командования ВСУ случилось то, что Сталин в начале 30-х назвал "головокружением от успехов". Оно решило повторить свой успех сентября 2022 года, когда в течение очень короткого промежутка времени ВСУ смогли захватить обратно освобожденный нами северо-восток Харьковской области и частично некоторые территории ДНР и ЛНР.Но тогда украинский успех определило то, что соотношение сил было не в пользу России. Наших там было где-то полторы тысячи, а ВСУ в десять, а то и больше раз. Никакой сплошной линии фронта не было, одни блок-посты. В итоге все закончилось тем, чем закончилось", - напомнил Оцелот.Само наступление закончилось быстрым, но все же организованным российским отступлением, а не разгромом. Мало того, российские добровольцы из БАРСа-13 смогли надолго задержать противника во время обороны Красного Лимана, дав возможность укрепить фронт.Что касается нынешней ситуации, российский фронт не удалось обрушить. В Курской области его не было, но он был быстро создан буквально за несколько дней. Командование смогло оперативно перебросить резервы в то время, как два года назад никаких серьезных резервов у российского командования не имелось – пришлось срочно проводить мобилизацию, переходить к обороне и возводить "линию Суровикина".Украинское наступление в Курской области, в общем-то, быстро остановили, резервы украинское командование вводить побоялось, а мобильные группы врага сейчас планомерно уничтожаются."Посмотрите по нашим сводкам: если раньше среднесуточное уничтожение нами техники ВСУ составляло примерно десять единиц, то с началом курских событий – уже 50. Так было только при прошлогоднем украинском "контрнаступе" в его первые дни. Что это значит? Это значит, что того, что было два года назад под Харьковом, уже не будет", - уверен Оцелот.Он считает, что сами мобильные группы в итоге попадут в ловушку, так как, проникнув глубоко в наш тыл и не вернувшись оперативно в места дислокации, они многим рискуют: им тоже перерезают коммуникации и снабжение, что делает невозможным проведение эвакуации раненных и подбитой техники. Все это лишает маневренности и мобильности сами мобильные группы. В итоге натовская тактика сводится на нет.Второй вывод: события в Курской области показали, как важно иметь свои РЭР и РЭБ, и как все-таки нужно учиться правильному и оперативному взаимодействию между ними, чтобы враг не смог ослепить наши БПЛА-разведчики.Третье: надо все-таки решиться создавать из местных народное ополчение. Особенно это касается приграничных территорий. Есть мужчины, да и женщины, которые хотят взять в руки оружие, чтобы защищать свой дом. Они хорошо знают местность, и они хорошо мотивированы. Оцелот считает, что таких местных добровольцев надо свести в полувоенизированные формирования под строгим государственным контролем, дополнительно обучать их и проводить для них "курсы повышения квалификации", причем не реже двух-трех раз в год, создать склады с оружием и боеприпасами, придать им легкий транспорт.Они должны уметь не только стрелять, но и подбить танк и бронетранспортер, запустить беспилотник и работать с FPV-дроном, проводить разведку, действовать на протяжении длительного времени в тылу врага, обладать навыками саперов, уметь готовить, оказывать первую медицинскую помощь, выживать в экстремальных условиях, и так далее."Их задача если не остановить врага (это сделают регулярные части), то, обнаружив его, попытаться максимально сдержать и нанести максимальный урон. И не надо бояться ополченцев, их просто надо строго контролировать и проводить отбор среди добровольцев, в том числе и психологический. Рано или поздно случайные и неподходящие кадры отсеются. Но в итоге мы получим опытное и обученное народное ополчение - то, что у украинцев называется теробороной", - подытожил Оцелот.Читайте интервью Дениса Рудометова с одним из российских военкоров: Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе

https://ukraina.ru/20240813/1056846478.html

https://ukraina.ru/20240813/1056845535.html

курская область

харьковская область

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, курская область, харьковская область, донецкая народная республика, иосиф сталин, сергей суровикин, вооруженные силы украины, украина.ру