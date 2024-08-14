Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? - 14.08.2024 Украина.ру
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Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? - 14.08.2024 Украина.ру
Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
В этом изданию Украина.ру помогал разобраться ополченец первой волны, бывший донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"
2024-08-14T07:10
2024-08-14T07:10
эксклюзив
сво
спецоперация
курская область
харьковская область
донецкая народная республика
иосиф сталин
сергей суровикин
вооруженные силы украины
украина.ру
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Вывод первый: натовская тактика проникновения через линию фронта малыми мобильными группами на легкой бронетехнике, перерезание таким способом коммуникаций противника и добивание очагов сопротивления основными силами выигрышна только тогда, когда вы имеете многократное численное превосходство над врагом. Иначе она дает сбой, как это и произошло в Курской области."У командования ВСУ случилось то, что Сталин в начале 30-х назвал "головокружением от успехов". Оно решило повторить свой успех сентября 2022 года, когда в течение очень короткого промежутка времени ВСУ смогли захватить обратно освобожденный нами северо-восток Харьковской области и частично некоторые территории ДНР и ЛНР.Но тогда украинский успех определило то, что соотношение сил было не в пользу России. Наших там было где-то полторы тысячи, а ВСУ в десять, а то и больше раз. Никакой сплошной линии фронта не было, одни блок-посты. В итоге все закончилось тем, чем закончилось", - напомнил Оцелот.Само наступление закончилось быстрым, но все же организованным российским отступлением, а не разгромом. Мало того, российские добровольцы из БАРСа-13 смогли надолго задержать противника во время обороны Красного Лимана, дав возможность укрепить фронт.Что касается нынешней ситуации, российский фронт не удалось обрушить. В Курской области его не было, но он был быстро создан буквально за несколько дней. Командование смогло оперативно перебросить резервы в то время, как два года назад никаких серьезных резервов у российского командования не имелось – пришлось срочно проводить мобилизацию, переходить к обороне и возводить "линию Суровикина".Украинское наступление в Курской области, в общем-то, быстро остановили, резервы украинское командование вводить побоялось, а мобильные группы врага сейчас планомерно уничтожаются."Посмотрите по нашим сводкам: если раньше среднесуточное уничтожение нами техники ВСУ составляло примерно десять единиц, то с началом курских событий – уже 50. Так было только при прошлогоднем украинском "контрнаступе" в его первые дни. Что это значит? Это значит, что того, что было два года назад под Харьковом, уже не будет", - уверен Оцелот.Он считает, что сами мобильные группы в итоге попадут в ловушку, так как, проникнув глубоко в наш тыл и не вернувшись оперативно в места дислокации, они многим рискуют: им тоже перерезают коммуникации и снабжение, что делает невозможным проведение эвакуации раненных и подбитой техники. Все это лишает маневренности и мобильности сами мобильные группы. В итоге натовская тактика сводится на нет.Второй вывод: события в Курской области показали, как важно иметь свои РЭР и РЭБ, и как все-таки нужно учиться правильному и оперативному взаимодействию между ними, чтобы враг не смог ослепить наши БПЛА-разведчики.Третье: надо все-таки решиться создавать из местных народное ополчение. Особенно это касается приграничных территорий. Есть мужчины, да и женщины, которые хотят взять в руки оружие, чтобы защищать свой дом. Они хорошо знают местность, и они хорошо мотивированы. Оцелот считает, что таких местных добровольцев надо свести в полувоенизированные формирования под строгим государственным контролем, дополнительно обучать их и проводить для них "курсы повышения квалификации", причем не реже двух-трех раз в год, создать склады с оружием и боеприпасами, придать им легкий транспорт.Они должны уметь не только стрелять, но и подбить танк и бронетранспортер, запустить беспилотник и работать с FPV-дроном, проводить разведку, действовать на протяжении длительного времени в тылу врага, обладать навыками саперов, уметь готовить, оказывать первую медицинскую помощь, выживать в экстремальных условиях, и так далее."Их задача если не остановить врага (это сделают регулярные части), то, обнаружив его, попытаться максимально сдержать и нанести максимальный урон. И не надо бояться ополченцев, их просто надо строго контролировать и проводить отбор среди добровольцев, в том числе и психологический. Рано или поздно случайные и неподходящие кадры отсеются. Но в итоге мы получим опытное и обученное народное ополчение - то, что у украинцев называется теробороной", - подытожил Оцелот.Читайте интервью Дениса Рудометова с одним из российских военкоров: Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе
https://ukraina.ru/20240813/1056846478.html
https://ukraina.ru/20240813/1056845535.html
курская область
харьковская область
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, курская область, харьковская область, донецкая народная республика, иосиф сталин, сергей суровикин, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Курская область, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Иосиф Сталин, Сергей Суровикин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?

07:10 14.08.2024
 
© Роман Старовойт телеграм-канал
© Роман Старовойт телеграм-канал
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В этом изданию Украина.ру помогал разобраться ополченец первой волны, бывший донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"
Вывод первый: натовская тактика проникновения через линию фронта малыми мобильными группами на легкой бронетехнике, перерезание таким способом коммуникаций противника и добивание очагов сопротивления основными силами выигрышна только тогда, когда вы имеете многократное численное превосходство над врагом. Иначе она дает сбой, как это и произошло в Курской области.
"У командования ВСУ случилось то, что Сталин в начале 30-х назвал "головокружением от успехов". Оно решило повторить свой успех сентября 2022 года, когда в течение очень короткого промежутка времени ВСУ смогли захватить обратно освобожденный нами северо-восток Харьковской области и частично некоторые территории ДНР и ЛНР.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Вчера, 15:49
Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область Украина совершила террористическую вылазку на территорию России и она понесет за это наказание. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами "Единой России"
Но тогда украинский успех определило то, что соотношение сил было не в пользу России. Наших там было где-то полторы тысячи, а ВСУ в десять, а то и больше раз. Никакой сплошной линии фронта не было, одни блок-посты. В итоге все закончилось тем, чем закончилось", - напомнил Оцелот.
Само наступление закончилось быстрым, но все же организованным российским отступлением, а не разгромом. Мало того, российские добровольцы из БАРСа-13 смогли надолго задержать противника во время обороны Красного Лимана, дав возможность укрепить фронт.
Что касается нынешней ситуации, российский фронт не удалось обрушить. В Курской области его не было, но он был быстро создан буквально за несколько дней. Командование смогло оперативно перебросить резервы в то время, как два года назад никаких серьезных резервов у российского командования не имелось – пришлось срочно проводить мобилизацию, переходить к обороне и возводить "линию Суровикина".
Украинское наступление в Курской области, в общем-то, быстро остановили, резервы украинское командование вводить побоялось, а мобильные группы врага сейчас планомерно уничтожаются.
"Посмотрите по нашим сводкам: если раньше среднесуточное уничтожение нами техники ВСУ составляло примерно десять единиц, то с началом курских событий – уже 50. Так было только при прошлогоднем украинском "контрнаступе" в его первые дни. Что это значит? Это значит, что того, что было два года назад под Харьковом, уже не будет", - уверен Оцелот.
Он считает, что сами мобильные группы в итоге попадут в ловушку, так как, проникнув глубоко в наш тыл и не вернувшись оперативно в места дислокации, они многим рискуют: им тоже перерезают коммуникации и снабжение, что делает невозможным проведение эвакуации раненных и подбитой техники. Все это лишает маневренности и мобильности сами мобильные группы. В итоге натовская тактика сводится на нет.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Вчера, 15:46
ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФАрмия России продолжает отражать попытки вторжения украинских подразделений в РФ. Всего за сутки в Курской области командование ВСУ лишилось 420 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России во вторник
Второй вывод: события в Курской области показали, как важно иметь свои РЭР и РЭБ, и как все-таки нужно учиться правильному и оперативному взаимодействию между ними, чтобы враг не смог ослепить наши БПЛА-разведчики.
"Нужно создание противодействия вражескому РЭР и РЭБ, чтобы ВСУ не могли вырубать наши беспилотники, которые наблюдают за границей и фронтом. Надо применять и другие способы разведки, чтобы не пропустить моменты сосредоточения ВСУ и не дать им создать ударный кулак, а артиллерия и наши дроны камикадзе, в свою очередь, смогли бы оперативно нанести превентивный удар по врагу и размотать его еще до того, как он попрет на нас", - полагает Оцелот.
Третье: надо все-таки решиться создавать из местных народное ополчение. Особенно это касается приграничных территорий. Есть мужчины, да и женщины, которые хотят взять в руки оружие, чтобы защищать свой дом. Они хорошо знают местность, и они хорошо мотивированы.
Оцелот считает, что таких местных добровольцев надо свести в полувоенизированные формирования под строгим государственным контролем, дополнительно обучать их и проводить для них "курсы повышения квалификации", причем не реже двух-трех раз в год, создать склады с оружием и боеприпасами, придать им легкий транспорт.
Они должны уметь не только стрелять, но и подбить танк и бронетранспортер, запустить беспилотник и работать с FPV-дроном, проводить разведку, действовать на протяжении длительного времени в тылу врага, обладать навыками саперов, уметь готовить, оказывать первую медицинскую помощь, выживать в экстремальных условиях, и так далее.
"Их задача если не остановить врага (это сделают регулярные части), то, обнаружив его, попытаться максимально сдержать и нанести максимальный урон. И не надо бояться ополченцев, их просто надо строго контролировать и проводить отбор среди добровольцев, в том числе и психологический. Рано или поздно случайные и неподходящие кадры отсеются. Но в итоге мы получим опытное и обученное народное ополчение - то, что у украинцев называется теробороной", - подытожил Оцелот.
Читайте интервью Дениса Рудометова с одним из российских военкоров: Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
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05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
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04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
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