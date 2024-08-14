На Львовщине уничтожили тонну героина, который везли в Евросоюз
© AdminЧерез Украину в ЕС должны были переправить тонну героина
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Под видом экспорта продуктовых товаров из Пакистана в страны Европейского Союза через Украину намеревались доставить более тонны тяжелых наркотиков, однако груз был перехвачен во Львове, а позже "уничтожен по решению суда", сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры
"Речь идет о ранее изъятом наркотическом средстве героине общей массой более 1 тонны. Его стоимость по ценам "черного" рынка на момент обнаружения составляла более 2,3 млрд грн", - сказано в опубликованном сообщении.
Уточняется, что груз с героином первоначально доставили в морской порт Одесской области. В дальнейшем, для беспрепятственного пересечения границ замаскированный "товар" в мешках с рисом транспортировали во Львов, где и была пресечена преступная деятельность.
Виновными в контрабанде признали четырех граждан Турции.
Ранее сообщалось, что украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в Евросоюз.
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