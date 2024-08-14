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На Львовщине уничтожили тонну героина, который везли в Евросоюз

На Львовщине уничтожили тонну героина, который везли в Евросоюз - 14.08.2024 Украина.ру

На Львовщине уничтожили тонну героина, который везли в Евросоюз

Под видом экспорта продуктовых товаров из Пакистана в страны Европейского Союза через Украину намеревались доставить более тонны тяжелых наркотиков, однако груз был перехвачен во Львове, а позже "уничтожен по решению суда", сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры

2024-08-14T13:57

2024-08-14T13:57

2024-08-14T13:57

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Уточняется, что груз с героином первоначально доставили в морской порт Одесской области. В дальнейшем, для беспрепятственного пересечения границ замаскированный "товар" в мешках с рисом транспортировали во Львов, где и была пресечена преступная деятельность.Виновными в контрабанде признали четырех граждан Турции.Ранее сообщалось, что украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в Евросоюз.Читайте также как на Украине процветает коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240814/1056860222.html

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