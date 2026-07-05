https://ukraina.ru/20260705/srabotali-na-operezhenie-alkhin-raskryl-kak-gerani-sozhgli-trenirovochnyy-lager-spetsnaza-vsu-1081050181.html

"Сработали на опережение": Алёхин раскрыл, как "Герани" сожгли тренировочный лагерь спецназа ВСУ

"Сработали на опережение": Алёхин раскрыл, как "Герани" сожгли тренировочный лагерь спецназа ВСУ - 05.07.2026 Украина.ру

"Сработали на опережение": Алёхин раскрыл, как "Герани" сожгли тренировочный лагерь спецназа ВСУ

Российские огневые средства продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, включая склады, топливные хранилища и пункты дислокации. Особого внимания заслуживает уничтожение лагеря спецназа, который готовили к высадке на Кинбурнскую косу. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-05T05:30

2026-07-05T05:30

2026-07-05T05:30

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Рассказывая об ударах по тыловым объектам ВСУ, Алёхин сообщил, что российские войска нанесли удар по тренировочному лагерю спецопераций "Пiвдень", где готовили спецназ для высадки на Кинбурнскую косу."Там готовили спецназ для высадки на Кинбурнскую косу. Как уточнили в Минобороны России, "в результате удара высокоточными БПЛА типа "Герань" уничтожены украинские боевики, а также склады с каркасными лодками и безэкипажными катерами", — перечислил Алёхин.Эксперт уточнил, что для этого спецназ ВСУ перебросили из Херсона в Николаев и Очаков. ВС РФ сработали на опережение и полностью сожгли лагерь противника.Алёхин также добавил, что ВС РФ наносят удары по складам, технике и пунктам размещения личного состава ВСУ. "Под ударами практически каждый день склады, техника, пункты размещения личного состава и объекты связи в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Сумской областях", — перечислил обозреватель.В ночь на 2-е июля средства воздушного, наземного и морского базирования комплексно ударили по военно-промышленным объектам в Киеве, также отмечается возросшая точность применения ФАБ в ходе наступательной операции, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.О ситуации на других направлениях СВО — в материале "Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс" на сайте Украина.ру.

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