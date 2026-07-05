L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки - 05.07.2026 Украина.ру
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L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки
L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки - 05.07.2026 Украина.ру
L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки
Президент России Владимир Путин, комментируя освобождение Константиновки, направил недвусмысленный сигнал Киеву и европейским "псевдомиротворцам". Об этом пишет L’AntiDiplomatico
2026-07-05T08:33
2026-07-05T08:41
новости
константиновка
владимир путин
генштаб
валерий герасимов
александр коц
киев
россия
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Освобождение Константиновки в ДНР стало не только военным успехом, но и поводом для политических сигналов. Как пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico, Владимир Путин передал недвусмысленное послание Киеву и "европейским псевдомиротворцам"."Российский президент направил жесткое послание так называемым "европейским псевдомиротворцам", заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений", — говорится в материале.Издание обратило внимание на предупреждение Путина о том, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в России, тем больше ей придётся делать зону безопасности. Кроме того, автор материала отметил слова президента о необходимости анализа вовлечённости подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия — чтобы в будущем иметь возможность принимать ответственные решения.3 июля глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении Константиновки. Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константиновка, владимир путин, генштаб, валерий герасимов, александр коц, киев, россия
Новости, Константиновка, Владимир Путин, Генштаб, Валерий Герасимов, Александр Коц, Киев, Россия

L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки

08:33 05.07.2026 (обновлено: 08:41 05.07.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкСаммит Россия - АСЕАН в Казани
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© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Президент России Владимир Путин, комментируя освобождение Константиновки, направил недвусмысленный сигнал Киеву и европейским "псевдомиротворцам". Об этом пишет L’AntiDiplomatico
Освобождение Константиновки в ДНР стало не только военным успехом, но и поводом для политических сигналов. Как пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico, Владимир Путин передал недвусмысленное послание Киеву и "европейским псевдомиротворцам".
"Российский президент направил жесткое послание так называемым "европейским псевдомиротворцам", заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений", — говорится в материале.
Издание обратило внимание на предупреждение Путина о том, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в России, тем больше ей придётся делать зону безопасности.
Кроме того, автор материала отметил слова президента о необходимости анализа вовлечённости подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия — чтобы в будущем иметь возможность принимать ответственные решения.
3 июля глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении Константиновки.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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