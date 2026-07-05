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L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки

L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки - 05.07.2026 Украина.ру

L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки

Президент России Владимир Путин, комментируя освобождение Константиновки, направил недвусмысленный сигнал Киеву и европейским "псевдомиротворцам". Об этом пишет L’AntiDiplomatico

2026-07-05T08:33

2026-07-05T08:33

2026-07-05T08:41

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Освобождение Константиновки в ДНР стало не только военным успехом, но и поводом для политических сигналов. Как пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico, Владимир Путин передал недвусмысленное послание Киеву и "европейским псевдомиротворцам"."Российский президент направил жесткое послание так называемым "европейским псевдомиротворцам", заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений", — говорится в материале.Издание обратило внимание на предупреждение Путина о том, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в России, тем больше ей придётся делать зону безопасности. Кроме того, автор материала отметил слова президента о необходимости анализа вовлечённости подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия — чтобы в будущем иметь возможность принимать ответственные решения.3 июля глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении Константиновки. Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, константиновка, владимир путин, генштаб, валерий герасимов, александр коц, киев, россия