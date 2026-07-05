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Айнзацкоманда "Лемберг". 85 лет с начала уничтожения польской интеллектуальной элиты Львова

Айнзацкоманда "Лемберг". 85 лет с начала уничтожения польской интеллектуальной элиты Львова - 05.07.2026 Украина.ру

Айнзацкоманда "Лемберг". 85 лет с начала уничтожения польской интеллектуальной элиты Львова

4 июля 1941 года эсэсовцы из айнзацкоманды "Лемберг" казнили 24 польских профессора высших учебных заведений Львова, членов их семей и квартирантов. Ещё троих профессоров, среди них экс-премьера Польши, убили позже

2026-07-05T08:00

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Судьбу Польши и её интеллигенции Адольф Гитлер чётко определил ещё в начале Второй мировой войны. В сентябре 1939 года в узком кругу доверенных лиц Гитлер заявил: "Каждого из представителей "верхних классов" в Польше, кого мы сможем найти, необходимо ликвидировать. Если кто-то займёт их место, их надо взять под стражу и решить вопрос с ними в благоприятное время".К "верхним классам" нацисты причисляли офицеров, должностных лиц Польского государства, судей, крупных землевладельцев, бизнесменов, интеллектуалов, священников. Через год, 2 октября 1940 года, Гитлер заявил в своей ставке, что не может быть "польских господ", и "там, где есть польские господа, они должны быть уничтожены, как бы жестоко это ни звучало".В начале войны с Польшей шеф полиции и службы безопасности (СД) группенфюрер СС Райнхард Гейдрих организовал оперативные группы СС. Они были отправлены на оккупированные территории для выявления, ареста и устранения местных и общенациональных польских лидеров. 6 ноября 1939 года около 180 польских учёных были собраны в Ягеллонском университете в Кракове, арестованы и депортированы в нацистские концлагеря.Но аресты польских интеллектуалов вызвали мощный резонанс в мире, и под давлением международного сообщества нацисты вынуждены были освободить из концлагерей подавляющее большинство представителей польской интеллигенции, в частности, краковских профессоров. Поэтому ещё до нападения на СССР нацисты решили отказаться от идеи депортации польских учёных Львова в концлагеря, как это было в Кракове.Глава генерал-губернаторства Ганс Франк 30 мая 1940 года на заседании руководителей СС и полиции открыто заявил, что проблему польской интеллигенции надо решить путём её ликвидации на местах.Войдя во Львов 30 июня 1941 года, немецкие оккупанты поначалу разрешили своим подручным из ОУН*(б) и организованной ими "украинской милиции" осуществить погром еврейского населения города 1 июля. Однако к вечеру того же дня вермахт подавил погромщиков."Польским вопросом" в структуре Раша занималась айнзацкоманда СС "Лемберг", сформированная в мае 1941-го на территории Польши.2 июля к нему в кабинет был доставлен первый арестованный по этому делу — профессор Львовской политехники Казимир Бартель. Он был известной личностью: бывший премьер Польши в 1926-м и 1928-30 годах, во время первого пребывания Львова в составе СССР в 1939-41 годах ездил в Москву. Бартель, по его собственным свидетельствам, встречался со Сталиным, что позже дало немцам повод назвать его "великим польским коммунистом" (но, конечно же, не соответствовало действительности).В 1967 году Ян Вайнштейн опубликовал в парижских "Зешитах Хисторичных" содержание срочного письма, отправленного Министерству иностранных дел Германии, Генрихом Мюллером, (заместителем шефа полиции и службы безопасности Рихарда Гейдриха).В этом документе было сказано, что польский профессор Казимир Бартель "уже в начале 1941 года вёл переговоры с русскими властями, целью которых было создание под его предводительством национального правительства, которые бы позже вместе с Советским Союзом объявило войну Германии".Немецкая газета Die Welt в августе 1968 года писала, что "центр гестапо в Берлине рекомендовал своему филиалу во Львове выяснить, согласился ли бы арестованный бывший премьер Польши Казимир Бартель сотрудничать с немцами взамен на сохранение жизни. Профессор Бартель без колебаний отверг это предложение и после этого по личному приказу Гитлера был казнён".Но Казимир Бартель был убит последним из польских профессоров, только 26 июля 1941 года. А массовые аресты его коллег начались в ночь с 3 на 4 июля. Кроме профессоров забрали всех присутствующих в квартире мужчин старше 18 лет. Была арестована также прислуга, которую позже в основном отпустили. Из всех арестованных профессоров немцы освободили только одного, немца по национальности Франца Гроёра (он позже стал директором Института матери и ребёнка в Варшаве).4 июля 1941 года во Львове были расстреляны профессор-стоматолог Антоний Цешинский, профессор-терапевт Ян Грек, профессор-хирург Генрих Гилярович, профессор-правовед Роман Лонгшамо-де-Бере с тремя сыновьями, профессор математики Антоний Ломницкий, профессор-геолог Станислав Пилят, профессор судебной медицины, ректор университета Владимир Серадзский, профессор-хирург Тадеуш Островский с женой, доктор права, беженец из Гданська Тадеуш Тапковский, профессор-терапевт Роман Ренцкий, академик, писатель Тадеуш Бой-Желеньский, профессор-пенсионер Адам Соловей с женой и внуком, профессор, декан Витольд Новицкий с сыном, профессор Роман Виткевич, профессор Владимир Круковский, профессор Владимир Стожек с двумя сыновьями, доктор технических наук Казимир Ветуляни, доктор Каспар Вейгель с сыном, доцент-хирург Владислав Добржанецкий, окулист Ежи-Юрий Гжендельский, доцент Ветинститута Эдмунд Хамерский, врач-гинеколог, профессор Станислав Мончевский, врач-педиатр Станислав Прогульский с сыном, ординатор госпиталя Станислав Руфф с женой и сыном.5 июля были убиты учительница английского языка, гражданка США Кэт Демко и медсестра Мария Рейманова, арестованные в доме профессора Островского, а также предприниматель Волиш, арестованный в квартире профессора Серадзского.11 июля 1941 года был арестован и позже исчез доктор Владислав Вислоцкий, многолетний куратор Национального института им. Оссолиньских во Львове, обстоятельства его смерти остаются невыясненными по сей день. 12 июля были арестованы и расстреляны профессора Академии международной торговли Хенрик Корович и Станислав Рузевич.Главным организатором расстрела польских учёных в июле 1941 года во Львове был оберфюрер СС и шеф службы безопасности (СД) Генерал-губернаторства Карл Эберхард Шёнгарт. Среди причастных к преступлению или информированных о его совершении — офицеры полиции безопасности и СД Ганс Крюгер, Франц Хайм, Феликс Ландау, Вальтер Кучманн и Курт Ставицки, а также упомянутый Отто Раш, подготовивший приказ о расстреле профессоров. Непосредственно руководил расстрельной командой гауптшарфюрер СС Хорст Вальденбургер.Завершающим актом трагедии стало то, что в октябре 1943 года специальная команда полиции безопасности и СД выкопала останки польских учёных, которые потом были сожжены в Кривчицком лесу в лагере зондеркоманды №1005, возглавляемой гауптштурмфюрером СС Вальтером Шаллоком. Пепел жертв развеяли.На протяжении десятилетий в советских и польских источниках циркулирует информация о причастности украинцев к убийству польских профессоров во Львове.Поначалу это была кампания в Польской Народной Республике в 1959-60 годах, целью которой было доказать ответственность вермахта (и конкретно — состоящего из украинских националистов батальона абвера "Нахтигаль") за казнь профессоров и непричастность к ней СС и СД (автором этой версии называют руководителя одного из управлений КГБ СССР тех времён Фёдора Щербака). Целью кампании был тогдашний министр по делам перемещённых лиц, беженцев и жертв войны в правительстве ФРГ Теодор Оберлендер, который в 1941-м был заместителем командира "Нахтигаля".29 апреля 1960 года за якобы организацию убийств нескольких тысяч евреев и поляков во Львове он был заочно приговорён Верховным судом ГДР к пожизненному заключению. Оберлендер ушёл в отставку с поста министра, но позже стал депутатом бундестага, а в 1962 году обвинялся советскими властями в убийстве Степана Бандеры (в противовес происходящему суду над Богданом Сташинским). При этом суд в ФРГ Оберлендера оправдал, поскольку доказательств участия "Нахтигаля" как подразделения в карательных акциях предоставлено не было.Позже появилась версия об участии в расстреле польских профессоров неких "украинских переводчиков". Однако свидетель говорил не об "украинцах", а о "фольксдойче".Если украинские националисты и были причастны к этой трагедии, то только в качестве (со)авторов списка профессоров, которых немцы арестовывали во Львове.Судьба виновников убийства польских профессоров сложилась по-разному, хотя ни один из них не понёс формальной кары за свои злодеяния во Львове.Вальтер Кучманн после войны бежал в Аргентину, жил в Буэнос-Айресе под именем Педро Ольмо. В 1985-м был арестован Интерполом и в следующем году скончался в больнице, его экстрадиция в ФРГ так и не состоялась. Питер ван Ментен восемь лет провёл в тюрьме за участие в убийстве евреев под Львовом в 1941-м, в 1985-м был освобождён за хорошее поведение и через два года умер в доме престарелых. Курт Ставицки проживал в ФРГ под именем Курт Штейн, умер в 1959 году, к судебной ответственности не привлекался. Хорста Вальденбургера разыскивали, но тщетно. Есть версия, что он погиб во время боевых действий или пропал без вести.Первый памятник на месте убийства польских профессоров во Львове начали строить ещё в 1956-м, однако через 20 лет работы прекратились, и всё сделанное сравняли с землёй.Только после распада СССР в начале 1990-х усилиями семей погибших был установлен скромный памятник с двуязычным (польским и украинским) списком жертв трагедии на месте казни. В ночь с 9 на 10 мая 2009 года мемориал был осквернён неизвестными лицами, покрыт свастиками и надписями на украинском языке "Смерть ляхам".Лишь 3 июля 2011 года, к 70-й годовщине трагедии, по инициативе мэров Львова и Вроцлава на месте смерти учёных был открыт официальный памятник, автором которого стал краковский скульптор Александр Слива.Монумент являет собой портал, сложенный из десяти бетонных блоков, символизирующих христианские заповеди. Блок, отвечающий заповеди "Не убий!", немного смещён, и создаётся впечатление, что вся конструкция может в любой момент рухнуть — как жизнь польских профессоров в июле 1941-го…

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