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Путин и Трамп обсудили Украину в полуторачасовом разговоре
Путин и Трамп обсудили Украину в полуторачасовом разговоре - 05.07.2026 Украина.ру
Путин и Трамп обсудили Украину в полуторачасовом разговоре
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков
2026-07-05T07:38
2026-07-05T07:38
2026-07-05T07:38
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Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор длился почти 1,5 часа.Другие заявления Ушакова:🟦 Президент США подтвердил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса;🟦 Путин обрисовал Трампу реальную картину на поля боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения;🟦 Путин акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов;🟦 Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер продолжат усилия по вопросу урегулирования конфликта на Украине и будут готовы приехать в Москву;🟦 Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США;🟦 Путин в разговоре с Трампом напомнил о вкладе России в становление американской государственности;🟦 Путин и Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.4 июля Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю Дня независимости США. Подробнее в материале Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, украина.ру
Новости, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Украина.ру
Путин и Трамп обсудили Украину в полуторачасовом разговоре
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор длился почти 1,5 часа.
Другие заявления Ушакова:
🟦 Президент США подтвердил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса;
🟦 Путин обрисовал Трампу реальную картину на поля боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения;
🟦 Путин акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов;
🟦 Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер продолжат усилия по вопросу урегулирования конфликта на Украине и будут готовы приехать в Москву;
🟦 Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США;
🟦 Путин в разговоре с Трампом напомнил о вкладе России в становление американской государственности;
🟦 Путин и Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.
4 июля Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю Дня независимости США. Подробнее в материале Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
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