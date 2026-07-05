Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова - 05.07.2026 Украина.ру
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Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова
Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова - 05.07.2026 Украина.ру
Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генерального секретаря Антониу Гутерреша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по ситуации в Буче. Об этом сообщает РИА Новости
2026-07-05T08:41
2026-07-05T08:41
новости
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сергей лавров
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антониу гутерреш
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Российская сторона ждала от ООН внятных ответов на вопросы по инсценировке в Буче, но получила лишь формальную отписку. Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя ответ генсекретаря Антониу Гутерреша на письмо главы МИД Сергея Лаврова."Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации", — сказал дипломат.Небензя в мае сообщал, что Лавров направил Гутеррешу письмо с вопросами по провокации Украины в Буче, и Москва рассчитывает на чёткие ответы.В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявляли, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией. В ведомстве подчёркивали, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.4 июля уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк откликнулся на многочисленные обращения и осудил применение пыток в отношении российских военнопленных. Подробнее в материале ООН впервые осудила пытки российских военнопленных на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, буча, украина, сергей лавров, василий небензя, антониу гутерреш, мид, украина.ру, оон
Новости, Россия, Буча, Украина, Сергей Лавров, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, МИД, Украина.ру, ООН

Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова

08:41 05.07.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генерального секретаря Антониу Гутерреша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по ситуации в Буче. Об этом сообщает РИА Новости
Российская сторона ждала от ООН внятных ответов на вопросы по инсценировке в Буче, но получила лишь формальную отписку. Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя ответ генсекретаря Антониу Гутерреша на письмо главы МИД Сергея Лаврова.
"Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации", — сказал дипломат.
Небензя в мае сообщал, что Лавров направил Гутеррешу письмо с вопросами по провокации Украины в Буче, и Москва рассчитывает на чёткие ответы.
В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявляли, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией. В ведомстве подчёркивали, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.
4 июля уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк откликнулся на многочисленные обращения и осудил применение пыток в отношении российских военнопленных. Подробнее в материале ООН впервые осудила пытки российских военнопленных на Украине
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Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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