У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник
У побережья турецкой провинции Зонгулдак местные жители обнаружили беспилотник предположительно военного назначения. Об этом 5 июля сообщает агентство IHA
В ночь на воскресенье у берегов турецкой провинции Зонгулдак на Чёрном море был обнаружен беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Как сообщает агентство IHA, местные жители вызвали экстренные службы после того, как заметили предположительно военный БПЛА у берега в районе Фильйос.
На место прибыли сапёры, жандармы оцепили прибрежную зону. Специалисты устанавливают происхождение аппарата и проверяют его на наличие взрывчатых веществ.
Порт Фильйос является одним из важнейших логистических узлов на севере Турции, через который осуществляется транспортировка нефти и газа, в том числе в рамках международных поставок.
Это уже не первый подобный инцидент с БПЛА в турецких водах. 1 июля украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в провинции Трабзон. Подробнее в материале Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции
Кроме того, в июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на Черноморском побережье.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на