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У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник

У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник - 05.07.2026 Украина.ру

У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник

У побережья турецкой провинции Зонгулдак местные жители обнаружили беспилотник предположительно военного назначения. Об этом 5 июля сообщает агентство IHA

2026-07-05T07:23

2026-07-05T07:23

2026-07-05T07:23

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В ночь на воскресенье у берегов турецкой провинции Зонгулдак на Чёрном море был обнаружен беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Как сообщает агентство IHA, местные жители вызвали экстренные службы после того, как заметили предположительно военный БПЛА у берега в районе Фильйос.На место прибыли сапёры, жандармы оцепили прибрежную зону. Специалисты устанавливают происхождение аппарата и проверяют его на наличие взрывчатых веществ.Порт Фильйос является одним из важнейших логистических узлов на севере Турции, через который осуществляется транспортировка нефти и газа, в том числе в рамках международных поставок.Это уже не первый подобный инцидент с БПЛА в турецких водах. 1 июля украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в провинции Трабзон. Подробнее в материале Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинцииКроме того, в июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на Черноморском побережье.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, турция, черное море, украина, украина.ру