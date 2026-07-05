У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник - 05.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260705/u-beregov-turtsii-obnaruzhen-neizvestnyy-bespilotnik-1081050944.html
У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник
У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник - 05.07.2026 Украина.ру
У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник
У побережья турецкой провинции Зонгулдак местные жители обнаружили беспилотник предположительно военного назначения. Об этом 5 июля сообщает агентство IHA
2026-07-05T07:23
2026-07-05T07:23
новости
турция
черное море
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103131/75/1031317574_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_2b5844aca4cd5d38950c4e02e4036164.jpg
В ночь на воскресенье у берегов турецкой провинции Зонгулдак на Чёрном море был обнаружен беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Как сообщает агентство IHA, местные жители вызвали экстренные службы после того, как заметили предположительно военный БПЛА у берега в районе Фильйос.На место прибыли сапёры, жандармы оцепили прибрежную зону. Специалисты устанавливают происхождение аппарата и проверяют его на наличие взрывчатых веществ.Порт Фильйос является одним из важнейших логистических узлов на севере Турции, через который осуществляется транспортировка нефти и газа, в том числе в рамках международных поставок.Это уже не первый подобный инцидент с БПЛА в турецких водах. 1 июля украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в провинции Трабзон. Подробнее в материале Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинцииКроме того, в июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на Черноморском побережье.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
турция
черное море
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103131/75/1031317574_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_945c5d8f5eca74afe34775d379bc830d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, черное море, украина, украина.ру
Новости, Турция, Черное море, Украина, Украина.ру

У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник

07:23 05.07.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
У побережья турецкой провинции Зонгулдак местные жители обнаружили беспилотник предположительно военного назначения. Об этом 5 июля сообщает агентство IHA
В ночь на воскресенье у берегов турецкой провинции Зонгулдак на Чёрном море был обнаружен беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Как сообщает агентство IHA, местные жители вызвали экстренные службы после того, как заметили предположительно военный БПЛА у берега в районе Фильйос.
На место прибыли сапёры, жандармы оцепили прибрежную зону. Специалисты устанавливают происхождение аппарата и проверяют его на наличие взрывчатых веществ.
Порт Фильйос является одним из важнейших логистических узлов на севере Турции, через который осуществляется транспортировка нефти и газа, в том числе в рамках международных поставок.
Это уже не первый подобный инцидент с БПЛА в турецких водах. 1 июля украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в провинции Трабзон. Подробнее в материале Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции
Кроме того, в июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на Черноморском побережье.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиТурцияЧерное мореУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:38Путин и Трамп обсудили Украину в полуторачасовом разговоре
07:38Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды
07:31ФСБ рассекретила документы о зверствах УПА* во Владимире-Волынском
07:23У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник
06:30Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России
06:00"Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура
05:45"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине
05:30"Сработали на опережение": Алёхин раскрыл, как "Герани" сожгли тренировочный лагерь спецназа ВСУ
05:15"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита
05:00"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска
04:45Юшков: Россия временно снижает экологические стандарты, чтобы насытить рынок бензином
04:30"Серьёзное продвижение": военный эксперт о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
04:15Падение Доброполья — критическая угроза для ВСУ: Алёхин о последствиях освобождения города
19:51Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области
19:04Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов
19:00Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля
18:38Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
18:31"Константиновка всё-таки не столица": Песков напомнил Зеленскому, что Путин ждёт его в Москве
17:17В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу
17:15На пляже в Одессе взорвалась мина. Сборка СВО
Лента новостейМолния