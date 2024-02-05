https://ukraina.ru/20240205/1053045873.html

Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута

Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута - 05.02.2024 Украина.ру

Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута

Украинский олигарх Сергей Тарута недавно в интервью испанской ElPais обвинил украинского президента в некомпетентности. "Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", - считает олигарх.

2024-02-05T04:10

2024-02-05T04:10

2024-02-05T04:10

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тарута

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контрнаступление

закупки

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Он также напомнил о том давлении, которое страны Запада оказывали на Киев в вопросе проведения контрнаступления украинских войск, которое в итоге провалилось. По словам олигарха, ответственность за этот провал несет Запад.Таким образом, Тарута пополнил список украинских богачей, недовольных Зеленским, ушедших в так называемую фронду. Его позиция отчасти обусловлена близостью к Юлии Тимошенко, благодаря которой он попал в парламент в 2019 году, а отчасти – стремлением Зеленского зачистить олигархов, лояльных другим партиям. В парламенте бизнесмен появляется редко и входит в число злостных прогульщиков, пропустив 64% всех заседаний в период СВО.Не стоит также забывать, что с весны по осень 2014 года именно Тарута был назначен Александром Турчиновым губернатором Донецкой области, следовательно, на нем лежит часть вины за обстрелы Донецка и Горловки, за многолетний конфликт, приведший к СВО.В июне 2014 года, после захвата Мариуполя радикальными националистами и зачистки города, он перенес туда резиденцию главы украинской областной администрации. В 2014 году Тарута также резко выступал против предоставления регионам Донбасса специального статуса.Уроженец Мариуполя, с советских времен работал на предприятии "Азовсталь" начальником отдела внешнеэкономических связей, где обзавелся полезными знакомствами, позволившими ему в 1990х приватизировать за копейки ряд ценных объектов. В 1995 году он становится совладельцем крупного металлургического концерна Индустриальный союз Донбасса (ИСД).Главным акционером концерна в 1995-1996 был Евгений Щербань, убитый киллером. В 2011 году заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин озвучил версию, что убийство Щербаня оплатила Юлия Тимошенко. За Тимошенко тогда вступился Сергей Тарута, заявив о ее непричастности. Впоследствии он приберет к рукам долю убитого Щербаня и станет депутатом от партии Юлии Тимошенко. В феврале 2014 года материалы этого громкого дела были вывезены в Симферополь, где оказались впоследствии в распоряжении российских властей.В период Оранжевой революции Тарута переходит в лагерь Виктора Ющенко, где возглавил так называемых "оранжевых донецких", за что получил пост в Совете предпринимателей при Кабмине.После Евромайдана он оказался в команде Петра Порошенко, но уже в 2018 году называл его "абсолютным злом", означающим продолжение войны и бедности. Но Зеленского он уже тогда в 2019 году считал некомпетентным шоуменом.С началом СВО значительная часть активов Таруты попала в зону боевых действий, вывезти ему удалось немного.В прошлом году СБУ и Государственная таможня на границе во Львовской области задержали китайскую часть коллекции “Платар”, находившуюся на хранении у Таруты. Часть коллекции пытались вывезти без надлежащих документов. Коллекция насчитывает более десяти тысяч памятников из разных регионов и исторических эпох, но в основе лежат произведения китайских мастеров.В частности в коллекции имеются работы китайских мастеров конца XVIII — начала XIX столетия. Это сабли, ритуальные кинжалы, предметы религиозного назначения, изделия из серебра, слоновой кости, ценные породы дерева и другие предметы эпохи правления династии Цин. В частности, в коллекции имеются личные вещи последнего маньчжурского императора Пуи.Коллекцию подарил государству умерший в 2005 году бизнесмен Сергей Платонов, а Тарута числится в качестве хранителя коллекции. Как и Виктор Ющенко, Тарута известный собиратель ценностей, считающий, что у него дома они будут в сохранности, в отличие от общественных музеев.Задействован Тарута и в оружейном бизнесе. В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что он якобы сорвал контракт на поставку вооружений (мин, снарядов, бронежилетов) из Хорватии и Словакии. Минобороны заплатило компании-прокладке Таруты "Львовский арсенал" аванс в размере 1,34 млрд грн, тот перечислил зарубежным партнерам 30% суммы, но производителю якобы требовалось 50%, поэтому он разорвал договоренности. В результате Минобороны осталось без снарядов, но и деньги на Украину не вернулись.Вот как описывает переговоры в Праге по поводу этих поставок представитель словацкой оружейной компании Sevotech Алексей Хорошаев: "Мы встречаемся в офисе Таруты в Праге, там были: Тарута, Збитнев [директор Львовского арсенала], Матиас [Зубак, директор WDG promet], я, Мельник [представитель Львовского арсенала]. Мы сидим, и разговор начинается с наезда! Они начинают кричать. Предъява вот такая. Сначала на Матиаса. Тот встал и ушел. Я говорю: “Хорошо, Сергей Алексеевич [Тарута], вы приехали вопрос решить, я должен слушать всю эту лабуду?"Уже в начале 2024 года украинские СМИ обвинили Таруту в покупке на деньги Минобороны Украины неработающего завода в Боснии (через хорватскую фирму-прокладку и "Львовский арсенал") для производства взрывчатки, хотя там давно было уничтожено всё оборудование.После начала СВО Тарута не раз жаловался, что он якобы банкрот, так как его предприятия в Донбассе были либо разрушены, либо национализированы. В конце 2022 года его юридическая компания McCue Jury and Partners подала иск в Высокий суд Англии против руководства РФ и Евгения Пригожина, требуя возмещения убытков. По оценке Таруты, общая исковая сумма должна составить баснословные $1 трлн. Координирует исковую работу лондонский юрист Джейсон Маккью.Сейчас Тарута также возглавляет Фонд восстановления Ирпеня вместе с бывшим мэром этого города и пытается заработать на откатах с пожертвований западных доноров. Как свидетельствуют последние скандалы с закупками Минобороны, Тарута к ним напрямую причастен, поэтому вряд ли он бедствует. Однако основные потоки и откаты сейчас контролирует Офис Зеленского. Тарута, как и в 2019 году, критикует Зеленского за некомпетентность, как бы предлагая себя в качестве образца компетентности.

https://ukraina.ru/20240202/1053034989.html

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