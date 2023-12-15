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Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕС
Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕС - 15.12.2023 Украина.ру
Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕС
На беспилотниках злоумышленники переправляли через границу табачные изделия, а на мотодельтаплане хотели доставлять за границу людей
2023-12-15T14:22
2023-12-15T14:22
2023-12-15T14:22
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На Волыни обнаружен нелегальный цех по производству БПЛА. В ходе обысков обнаружен и изъят мотодельтаплан, который злоумышленники планировали использовать для переправки лиц и сигарет в Польшу, 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Самолёт" и "Квадрокоптер", сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.Также во время обысков правоохранители обнаружили тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры и фото ловушки, с помощью которых злоумышленники отслеживали движение пограничных нарядов и координировали свои действия.Кроме этого, разоблачен цех с полным циклом производства беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам. Таким образом, дельцы наладили бесперебойное "техническое" обеспечение противоправной деятельности контрабандистов.На месте изъяты каркасы и фюзеляжи будущих БПЛА и разные комплектующие. В настоящее время идет досудебное расследование и исследование навигационного оборудования изъятых летательных аппаратов. О лицах, причастных к противоправной деятельности, проинформированы подразделения ТЦК, изучается возможность использования их навыков в противодействии вражеским войскам.
https://ukraina.ru/20231215/1052149714.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, бпла, контрабанда, евросоюз, ес, украина-ес, соглашение с ес
Новости, Новости Украины, БПЛА, контрабанда, Евросоюз, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС
Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕС
На беспилотниках злоумышленники переправляли через границу табачные изделия, а на мотодельтаплане хотели доставлять за границу людей
На Волыни обнаружен нелегальный цех по производству БПЛА. В ходе обысков обнаружен и изъят мотодельтаплан, который злоумышленники планировали использовать для переправки лиц и сигарет в Польшу, 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Самолёт" и "Квадрокоптер", сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Также во время обысков правоохранители обнаружили тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры и фото ловушки, с помощью которых злоумышленники отслеживали движение пограничных нарядов и координировали свои действия.
"Изъято более 2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий, большое количество современных гаджетов и записи с доказательствами совершения противоправной деятельности", – сообщает Госпогранслужба Украины.
Кроме этого, разоблачен цех с полным циклом производства беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам. Таким образом, дельцы наладили бесперебойное "техническое" обеспечение противоправной деятельности контрабандистов.
На месте изъяты каркасы и фюзеляжи будущих БПЛА и разные комплектующие. В настоящее время идет досудебное расследование и исследование навигационного оборудования изъятых летательных аппаратов.
Изъятые беспилотные летательные аппараты планируются к передаче подразделениям Госпогранслужбы, выполняющим задачу в составе Сил обороны Украины.
О лицах, причастных к противоправной деятельности, проинформированы подразделения ТЦК, изучается возможность использования их навыков в противодействии вражеским войскам.