"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и Зеленскому нужно было что-то делать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
По мнению ряда экспертов, вторжением в Курскую область киевский режим и те, кто "дергает его за нитки", попытались создать для России эффект Вьетнама. То есть наступление Вьетконга в 1968 году вызвало волну антивоенных настроений в американском обществе, что привело в итоге к выводу армии США из Вьетнама.
В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Их ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и нужно было что-то делать, рассказал политолог.
"То есть система, режим, государство в кризисе, партнёры не понимают, ты должен делать что-то. Если представить себя на месте Зеленского, то на столе лежат какие-то варианты, делаешь что-то, и дальше по ситуации думаешь, что дальше", - объяснил эксперт.
То есть это не хитрый план стратегии, это ближе к тезису "умри ты сегодня, а я завтра". В атаке на Курскую область Зеленскому нужно было выиграть время. И это время так или иначе он получил, отметил Бавырин.
"Потому что сейчас западные элиты повернули машину пропаганды, получив новый информационный повод: Украина сделала фантастические успехи, надо им оказывать поддержку дальше, они не сидят сложа руки и ждут, пока российские войска дойдут до Киева", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
О том, что происходит в Курской области - в авторской статье Павла Котова: "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения" на сайте Украина.ру
Вчера, 11:59"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчасГолова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов