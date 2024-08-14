https://ukraina.ru/20240814/1056853778.html

"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время

"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время - 14.08.2024 Украина.ру

"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время

В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и Зеленскому нужно было что-то делать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-08-14T06:15

2024-08-14T06:15

2024-08-14T06:15

новости

курская область

курск

всу

владимир зеленский

сво

атака

война

кризис

донбасс

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По мнению ряда экспертов, вторжением в Курскую область киевский режим и те, кто "дергает его за нитки", попытались создать для России эффект Вьетнама. То есть наступление Вьетконга в 1968 году вызвало волну антивоенных настроений в американском обществе, что привело в итоге к выводу армии США из Вьетнама.В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Их ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и нужно было что-то делать, рассказал политолог.То есть это не хитрый план стратегии, это ближе к тезису "умри ты сегодня, а я завтра". В атаке на Курскую область Зеленскому нужно было выиграть время. И это время так или иначе он получил, отметил Бавырин."Потому что сейчас западные элиты повернули машину пропаганды, получив новый информационный повод: Украина сделала фантастические успехи, надо им оказывать поддержку дальше, они не сидят сложа руки и ждут, пока российские войска дойдут до Киева", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в Курской области - в авторской статье Павла Котова: "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240813/1056835610.html

курская область

курск

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новости, курская область, курск, всу, владимир зеленский, сво, атака, война, кризис, донбасс