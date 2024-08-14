"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время - 14.08.2024 Украина.ру
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"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время - 14.08.2024 Украина.ру
"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и Зеленскому нужно было что-то делать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-08-14T06:15
2024-08-14T06:15
новости
курская область
курск
всу
владимир зеленский
сво
атака
война
кризис
донбасс
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По мнению ряда экспертов, вторжением в Курскую область киевский режим и те, кто "дергает его за нитки", попытались создать для России эффект Вьетнама. То есть наступление Вьетконга в 1968 году вызвало волну антивоенных настроений в американском обществе, что привело в итоге к выводу армии США из Вьетнама.В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Их ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и нужно было что-то делать, рассказал политолог.То есть это не хитрый план стратегии, это ближе к тезису "умри ты сегодня, а я завтра". В атаке на Курскую область Зеленскому нужно было выиграть время. И это время так или иначе он получил, отметил Бавырин."Потому что сейчас западные элиты повернули машину пропаганды, получив новый информационный повод: Украина сделала фантастические успехи, надо им оказывать поддержку дальше, они не сидят сложа руки и ждут, пока российские войска дойдут до Киева", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в Курской области - в авторской статье Павла Котова: "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения" на сайте Украина.ру
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новости, курская область, курск, всу, владимир зеленский, сво, атака, война, кризис, донбасс
Новости, Курская область, Курск, ВСУ, Владимир Зеленский, СВО, атака, война, кризис, Донбасс

"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время

06:15 14.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и Зеленскому нужно было что-то делать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
По мнению ряда экспертов, вторжением в Курскую область киевский режим и те, кто "дергает его за нитки", попытались создать для России эффект Вьетнама. То есть наступление Вьетконга в 1968 году вызвало волну антивоенных настроений в американском обществе, что привело в итоге к выводу армии США из Вьетнама.
В атаке на Курскую область у Киева не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Их ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической и нужно было что-то делать, рассказал политолог.
"То есть система, режим, государство в кризисе, партнёры не понимают, ты должен делать что-то. Если представить себя на месте Зеленского, то на столе лежат какие-то варианты, делаешь что-то, и дальше по ситуации думаешь, что дальше", - объяснил эксперт.
То есть это не хитрый план стратегии, это ближе к тезису "умри ты сегодня, а я завтра". В атаке на Курскую область Зеленскому нужно было выиграть время. И это время так или иначе он получил, отметил Бавырин.
"Потому что сейчас западные элиты повернули машину пропаганды, получив новый информационный повод: Украина сделала фантастические успехи, надо им оказывать поддержку дальше, они не сидят сложа руки и ждут, пока российские войска дойдут до Киева", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
О том, что происходит в Курской области - в авторской статье Павла Котова: "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения" на сайте Украина.ру
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Вчера, 11:59
"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчасГолова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов
 
НовостиКурская областьКурскВСУВладимир ЗеленскийСВОатакавойнакризисДонбасс
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
06:48"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима
06:15"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
06:00"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
05:45Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
05:30"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
04:45Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
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03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
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