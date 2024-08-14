Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАбхазия и Южная Осетия отпраздновали День Независимости
Южная Осетия все время мечтает объединиться с Северной, которая находится в составе России. Тогда как абхазские власти строят свое независимое государство, причем, в отличие от Осетии, они не стремятся в состав России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
8 августа исполнилось 16 лет с начала "пятидневной войны" в Грузии. Правящая партия Грузии назвала войну 2008 года преступной авантюрой партии экс-президента Михаила Саакашвили и заявила, что проведет публичный судебный процесс.
При каком-то даже разумном подходе грузинам очень тяжело будет вернуть Абхазию и Осетию. Во-первых, потому что Южная Осетия все время мечтает объединиться с Северной, а Северная Осетия находится в составе России, рассказал эксперт.
И войти в состав России — это единственная возможность для осетинского народа объединиться в составе одного государства, отметил политолог.
Во-вторых, потому что в Абхазии тяга к независимости от Грузии существовала еще с дореволюционных времен. Абхазские власти строят свое независимое государство, причем, в отличие от Осетии, они не стремятся в состав России, указал Ищенко.
"Это, кстати, проблема, потому что Абхазия хочет получать от России помощь и поддержку так, как-будто она российский регион, но не хочет при этом принимать на себя обязательства такие же, как имеет российский регион. Вот маленькая такая, но гордая отдельно взятая пляжная республика собирается так жить", - подчеркнул обозреватель.
Восстановить единство грузинского государства добровольно невозможно. Очевидно, что до августа 2008 года, хотя Тбилиси и не контролировал эти территории, тем не менее Россия и весь мир признавали их частью Грузии, заключил собеседник издания.
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