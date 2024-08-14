https://ukraina.ru/20240814/1056853227.html

Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство

Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство - 14.08.2024 Украина.ру

Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство

Южная Осетия все время мечтает объединиться с Северной, которая находится в составе России. Тогда как абхазские власти строят свое независимое государство, причем, в отличие от Осетии, они не стремятся в состав России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-14T03:00

2024-08-14T03:00

2024-08-14T03:00

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8 августа исполнилось 16 лет с начала "пятидневной войны" в Грузии. Правящая партия Грузии назвала войну 2008 года преступной авантюрой партии экс-президента Михаила Саакашвили и заявила, что проведет публичный судебный процесс.При каком-то даже разумном подходе грузинам очень тяжело будет вернуть Абхазию и Осетию. Во-первых, потому что Южная Осетия все время мечтает объединиться с Северной, а Северная Осетия находится в составе России, рассказал эксперт.И войти в состав России — это единственная возможность для осетинского народа объединиться в составе одного государства, отметил политолог.Во-вторых, потому что в Абхазии тяга к независимости от Грузии существовала еще с дореволюционных времен. Абхазские власти строят свое независимое государство, причем, в отличие от Осетии, они не стремятся в состав России, указал Ищенко.Восстановить единство грузинского государства добровольно невозможно. Очевидно, что до августа 2008 года, хотя Тбилиси и не контролировал эти территории, тем не менее Россия и весь мир признавали их частью Грузии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240813/1056837238.html

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