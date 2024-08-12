https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html

Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии

Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии - 12.08.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии

Если бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв отношений со странами Африки стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее это все равно, что объявление Аргентиной войны Германии в 1945 году.

2024-08-12T07:00

2024-08-12T07:00

2024-08-12T07:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма. Сколь существенны для Украины взаимоотношения со странами африканского континента? Насколько важен этот прецедент для международного сообщества, и как мы можем использовать такие обвинения в дальнейшем?- Я уже говорил недавно, что накануне падения Германии в 1945 году большая часть нейтральных стран, даже те, которые симпатизировали Германии, объявили ей войну. Потому что союзники сообщили, что быстро вступить в ООН сразу же после ее создания, смогут только те страны, которые на момент капитуляции Германии будут находиться с ней в состоянии войны.В основном государство преследует свои личные интересы. В данном случае речь просто шла о том, что украинцы как обычно решили попиариться. Заявили, причем скорее всего они даже правду сказали, что какие-то там части их спецназа участвуют в боях в Мали и в Нигере против российских ЧВК. Но самое главное, что против местных регулярных армий. И находятся там в качестве военных советников. А украинцы, во-первых, заявили, что это их регулярные части. То есть, не какие-то наемники, за которых они не несут ответственности. Это регулярные части украинской армии, то есть регулярный спецназ. ГУР сказало, что это их люди. И воюют они против регулярных армий Мали и Нигера. То есть, полностью Украина как государство приняла на себя ответственность за акт международного терроризма.Они разорвали с Украиной дипломатические отношения. Тем более, что Мали и Нигеру это сделать очень просто. Это не Венгрия, не Словакия, которые находятся рядом с Украиной. У них интерес есть и на украинской территории. Потому что там есть их национальное меньшинство. И экономические интересы есть связанные с Украиной. Да и политические тоже. И для них подобного рода шаг был бы серьезным испытанием.Потому что вопрос еще в том, кому бы он нанес в данной ситуации больший ущерб. Украине-то особенно терять нечего. Она при последнем издыхании. Украинские фирмы, украинские компании, тоже стремятся работать в Африке. Какие-то кусочки мясного пирога они тоже получали. И в экономическом плане Украина заинтересована в африканском сырье. И заинтересована в Африке как в рынке сбыта для себя.Опять-таки понятно, что Украина там не Росатом, Украина не "Боинг". Не такой там у нее большой рынок, не такие там большие у нее интересы. Но тем не менее. Двигатели вертолетные она в Африку поставляла. Даже вертолеты Миля она ремонтировала там. Бокситы из Гвинеи она получала.Так что, если бы она была в нормальном состоянии, это был бы для нее серьезный удар. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее разрыв дипломатических отношений сейчас это все равно, как объявление Аргентиной войны Германии в 45-м году. Рейх и так был в состоянии коллапса.- 8 августа исполнилось 16 лет с начала пятидневной войны в Грузии. Правящая партия Грузии назвала войну 2008 года преступной авантюрой партии экс-президента Саакашвили и заявила, что проведет публичный судебный процесс. Какие уроки мы можем извлечь из тех событий?- У России есть официальная позиция, она всем известна. Тем более, что она практически никем не оспаривается. Тогда даже Запад эту позицию не оспаривал. Было совершено нападение на российских миротворцев. Было совершено нападение на непризнанное государство (на тот момент непризнанное).И Россия, выполняя свои обязательства и защищая свой миротворческий контингент, провела операцию по принуждению к миру. Причем, несмотря на то, что ее называют "война 08.08.08", она как раз значительно больше похожа на специальную военную операцию, чем на войну. Потому что это было короткое мероприятие, потому что войска не входили в Тбилиси. Не ставилась задача добить грузинскую армию и даже сместить грузинский режим. Вы помните, тогда никто не говорил о денацификации Грузии или ее демилитаризации. Демилитаризацию провели явочным порядком. Уничтожили вооружение, поставленное американцами. И разогнали грузинскую армию по домам. Но ее потом опять собрали, вооружили.После этого правил Саакашвили еще почти четыре года. У него были внутренние проблемы, но он до мая 2012 года продержался. То есть он убежал, когда на парламентских выборах победила оппозиция. Это была операция с ограниченными целями. Необходимо было выбить у Запада из рук оружие, которое он выковал для себя на Кавказе. И продемонстрировать всем, и местным государствам, и Европе, и Соединенным Штатам, и всему миру, что Россия здесь будет свои интересы защищать, в том числе и вооруженной рукой, если понадобится. И не остановиться ни перед какими акциями для того, чтобы обеспечить защиту своих интересов в Кавказском регионе.Вот это все было выполнено очень быстро. Грузия тогда в результате эмоциональности местных властей очень серьезно подставилась, потому что они стали демонстрировать свои молотящие по Цхинвалу РСЗО раньше, чем убедились в том, что Россия не сможет им противодействовать. И они решили, что если первые два часа Россия просто призывала к миру, то это значит, что никто делать ничего не будет. А в это время войска уже шли через Рокский тоннель. Потом они неожиданно для себя их увидели перед собой. И почти сразу побежали. Да, они пытались отбиваться, но в течение буквально суток-двух они потеряли все, что заняли в Осетии.Началось наступление из Абхазии. Фактически была занята прибрежная полоса, и войска вышли на расстоянии 65 километров от Тбилиси. То есть военную катастрофу Грузия пережила полностью, а политическую ее не стали организовывать, потому что на тот момент было понятно, что любое правительство будет русофобским.И, кстати, правительство "Грузинской мечты" значительно долгое время не могло выскочить с этого капкана. Оно вынуждено было сохранять по отношению к России достаточно жесткую политику неприятия. Но с течением времени оно сумело переломить ситуацию в Грузии просто потому, что Грузия зависит от торговли с Россией, экономически зависит от России практически полностью. И для того, чтобы в Грузии действительно наступило хотя бы относительное процветание, Грузии надо иметь с Россией нормальные отношения.Поэтому они в конечном итоге пришли к нормализации отношений с Россией. В рамках этой нормализации они вполне разумно возложили ответственность за события августа 2008 года на Саакашвили и на правившую тогда партию "Единое национальное движение".Если по Украине у нас с Западом диаметрально противоположные точки зрения, то по Грузии Запад поддержал российскую позицию. Официально поддержал.В своей самоуверенности Саакашвили считал, что Россия не успеет среагировать или испугается среагировать. И что он захватит Осетию и заблокирует Рокский тоннель. И таким образом он решит эту проблему, а потом уже будет думать, что делать с Абхазией. Если бы он был победителем, он был бы героем, но он втравил страну в войну с соседней сверхдержавой, и проиграл эту войну быстрее, чем за неделю, и потерял территорию навсегда. При каком-то даже разумном подходе грузинам очень тяжело будет вернуть Абхазию и Осетию. Во-первых, потому что Южная Осетия все время мечтает объединиться с Северной, а Северная находится в составе России. И войти в состав России — это единственная возможность для осетинского народа объединиться в составе одного государства.Во-вторых, потому что в Абхазии тяга к независимости от Грузии существовала еще с дореволюционных времен.Абхазские власти строят свое независимое государство, причем, в отличие от Осетии, они даже в состав России не стремятся. Это, кстати, проблема, потому что Абхазия хочет получать от России помощь и поддержку, так как будто она российский регион, но не хочет при этом принимать на себя обязательства такие же, как имеет российский регион.Вот маленькая такая, но гордая, отдельно взятая пляжная республика собирается так жить.Восстановить единство грузинского государства добровольно невозможно. И военным путем невозможно. Кто в этом виноват? Очевидно, до августа 2008 года, Россия признавала Абхазию и Осетию частью Грузии. Да, Тбилиси не контролировал эти территории, но Россия и весь мир признавали их частью Грузии.И Саакашвили говорил, что грузинские войска в случае столкновения с Россией через две недели войдут в Москву. Как он собирался это сделать, я не знаю. Но Саакашвили обещал. Человек, страдающий нарциссизмом, занимается все время самолюбованием. Он очень много говорил, обещал, рассказывал о своих планах. А результаты для страны негативные? Негативные. Кто виноват в этом? Вы виноваты.О том, что ждет Саакашвили Помилование, депортация, сакральная фигура студенческих протестов. Что ожидает Саакашвили

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, грузия, украина, саакашвили, ростислав ищенко, оон, чвк, росатом