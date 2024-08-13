https://ukraina.ru/20240813/1056839727.html

Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине

Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине - 13.08.2024 Украина.ру

Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине

45-й президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии, считает большой ошибкой своего преемника Джо Байдена отказ от переговоров по Украине с российским лидером Владимиром Путиным, который обязательно будет защищать свою страну. И, конечно, обещает действовать совершенно иначе.

2024-08-13T13:46

2024-08-13T13:46

2024-08-13T13:46

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Политик анонсировал своё интервью Илону Маску ни много, ни мало, как "интервью века". Ради этого он даже впервые за очень долгое время опубликовал пост в X, куда категорически отказывался возвращаться даже после восстановления аккаунта, заблокированного в 2021 году.Интервью началось на 45 минут позже запланированного из-за массированной DDOS-атаки на платформу X - часть пользователей не могла подключиться к трансляции. Это, по словам Маска, демонстрирует, что многие пытаются заставить бывшего президента США Дональда Трампа замолчать и не дать людям услышать, что он говорит. Технические неполадки удалось устранить, и беседа состоялась.Путин и УкраинаОтдельное внимание Трамп уделил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по его утверждению, он хорошо ладил в период правления и надеется поладить вновь в случае возвращения к власти.Это было одним из ключевых тезисов предвыборной кампании американского миллиардера в 2016 году, но по факту именно в годы его президентства двусторонние отношения достигли самой низкой точки, Вашингтон ввёл рекордное количество санкций и расторг соглашения в сфере глобальной безопасности.Трамп утверждает, что во время одной из прошлых бесед предостерегал российского лидера от каких-либо наступательных действий в отношении Украины. "Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир", - вспомнил свои слова экс-президент.В конце 2021 года Москва предлагала США и НАТО заключить соглашения о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающие нейтральный статус Украины. Те отказались, и у российской стороны не осталось иного выбора, как начать специальную военную операцию. Реальный шанс положить конец вооружённому конфликту был почти сразу после его начала, однако западные политики помешали правительственной делегации Украины подписать мирный договор с РФ на переговорах в Турции.Действующий президент США Джо Байден, уверен его предшественник, допустил большую ошибку, отказавшись от переговоров с Путиным по Украине."Байден начал говорить какие-то глупости. Например, он сказал, что [Украина] может стать страной - участницей НАТО. Россия никогда бы не согласилась с этим, а мы берём и заявляем такое. Шансы на то, что эта война начнётся, были нулевыми. <…> После того, как я покинул пост, они (Россия – ред.) начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошёл на этот шаг, поскольку он хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры", - сказал Трамп.На протяжении всего периода СВО президент РФ выражал готовность к переговорам, но этого не хотел ни Киев, ни, тем более, его западные кураторы, которые извлекают из конфликта у российских границ выгоду.США никто не уважает, но в этом они виноваты самиНа контрасте с российским лидером, о котором Трамп говорил с уважением и восхищением, бывший президент США критически отозвался о нынешних американских руководителях, даже не старался подбирать слова."Байден близок к стадии овоща, по моему мнению. [На кадрах с пляжа он] едва мог ходить. Это выглядит так плохо, как будто у нас просто нет президента. <…> У них впереди есть ещё пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Он некомпетентен и она (Харрис – ред.) некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он", - считает Трамп.По его словам, США сейчас никто не уважает, европейские страны, которые Вашингтон защищает, плохо относятся к ним и извлекают огромную выгоду из торговли с американцами. Кроме того, бывший президент США упрекнул ЕС в выделении недостаточного финансирования на коллективную оборону и помощь Украине: $71 млрд против $250 млрд, потраченных Вашингтоном.Действия последних двух президентов-демократов – Барака Обамы и Джо Байдена - привели к сближению РФ и КНР, отметил Трамп, а США нельзя допускать совпадения интересов этих двух стран.Относительно Китая он отдельно указал на вероятность того, что он в обозримой перспективе может превзойти Соединённые Штаты по размеру ядерного арсенала, хотя сейчас сильно отстаёт от Америки и России. Именно ядерное потепление Трамп назвал самой большой угрозой человечеству."Потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость. Сейчас есть несколько мест, [конфликты в которых] могут привести к третьей мировой без каких-либо на то причин", - предупредил кандидат в президенты.При всём при этом Трамп подчёркивает, что есть угрозы намного более опасные для США, чем исходящие из-за рубежа, "в частности, от Китая или России", - это люди внутри страны. Были такие и в его администрации."Вы не знаете людей, и вы полагаетесь на других, которые дают вам имена, а затем вы понимаете, что люди, на которых вы полагались, были не такими уж хорошими. У нас были замечательные люди, но были и такие, которых я бы не брал, если бы я знал то, что теперь я знаю", - заявил 45-й президент США, не назвав конкретных фамилий.Трамп в отличие от того же Байдена пришёл в Белый дом в январе 2017 года, не имея политического опыта и, соответственно, проверенной годами команды. Поэтому со временем с некоторыми соратниками попрощался, с кем-то даже на скандальной ноте - как, например, с Майком Пенсом, который был вице-президентом в его администрации, а затем решил бросить вызов бывшему шефу и принял участие во внутрипартийных праймериз, но очень неудачно.Не могли оставить без внимания интервью Трампа представители предвыборного штаба Харрис. Демократы считают, что кандидат в президенты от республиканцев в этой беседе продемонстрировал, что придерживается экстремистских и опасных взглядов.Не остался в долгу и Маск – он предложил Харрис провести аналогичное интервью.Ну что же, ждём.Чем нынешний вице-президент США похожа на свергнутого президента Украины, читайте в интервью политического обозревателя Елены Маркосян Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины

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эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, президентские выборы, владимир путин, украина