В Одессе мобилизуют слепых, в Харькове вывозят с фронта: мужчины бегут, плывут и улетают - 31.10.2026 Украина.ру
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В Одессе мобилизуют слепых, в Харькове вывозят с фронта: мужчины бегут, плывут и улетают
В Одессе мобилизуют слепых, в Харькове вывозят с фронта: мужчины бегут, плывут и улетают - 31.10.2026 Украина.ру
В Одессе мобилизуют слепых, в Харькове вывозят с фронта: мужчины бегут, плывут и улетают
Дикая мобилизация на Украине приобретает всё более чудовищные формы.И пока власть планирует новые, ещё более изощрённые способы "могилизации", народ бежит из страны буквально самыми разными путями: по воде, по воздуху, по суше
2026-10-31T06:33
2026-10-31T06:33
эксклюзив
украина
молдавия
владимир зеленский
сергей корецкий
тцк
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Психотерапевт жив!Вся Украина следила за невероятной историей спасения мужчины, который решился переплыть Днестр, скрываясь от мобилизации.С молдавской стороны люди снимали видео его отчаянного заплыва. Так его спасение и совершенно жуткое поведение украинских пограничников стало достоянием общественности.Такое впечатление, что Украина - это какая-то резервация, в которой "надсмотрщикам" позволено делать с народом что угодно.Украинские пограничники били его вёслами по голове и пытались перерезать живого человека винтом лодки. Он чудом выжил, был спасён простыми людьми.Резонанс и возмущение людей в Молдавии было таким, что Кишинев даже заявил Киеву ноту протеста.Спасенный от укропограничников мужчина стал героем молдавских СМИ. Все хотели взять у него интервью.Выяснилось, что это психотерапевт из Киева Алексей Коваль. Он рассказал телеканалу "Молдова 1", что у него аннулировали документы об освобождении от службы и он решил бежать за рубеж. Поплыл через Днестр:"В какой-то момент я потерял сознание, когда очнулся, они развернули лодку и хотели ударить меня винтом. Ребята вытащили меня, люди вмешались, спасли мне жизнь".Жительница молдавского села:"Пограничники били его палкой, пытались порезать винтом. Мы вырвали его с их рук".Алексей уже воссоединился с семьей: жена и две дочки кинулись к нему на шею.Какая удача, что эта история - со счастливым концом. А мог бы оказаться на дне реки Днестр.На украинском телевидении уже были "юмористические предложения": заселить Днестр крокодилами. Чтобы рептилии пожирали несчастных украинцев, пытающихся убежать из концлагеря.По воздуху на парапланеДругой изобретательный украинский гражданин успешно перелетел через границу на мотопараплане.Парапланов у пограничников на Украине пока нет, поэтому эпичной битвы в воздухе не произошло. Ракет пограничникам тоже пока не выдают.Находчивый планерист успешно приземлился и попросил убежища в Молдавии.Харьков: по суше за 12 тысячВ Харькове, как всегда, "свой вайб": побег оформляли качественно и относительно недорого, по нынешним меркам украинских расценок."Всего" за 12 тысяч долларов там вытаскивали военных с фронта, транспортировали к западной границе и переводили через неё.К сожалению, схема разоблачена. Но зная харьковчан: будут придуманы и отлажены новые пути бегства с Украины.Меняют пол!Ещё один находчивый гражданин Украины поменял пол с мужского на женский. Причем он только поменял паспорт, никаких операций. Был по паспорту Тарасом - стал Оксаной.И несмотря на протесты военкомов, украинский суд стал на его (извините, "её") сторону.Потому что "Украина - цэ Европа!", понимать надо. Транссексуалы в приоритете!Слепой? Иди на фронт!В Одессе умудрились мобилизовать слепого мужчину.Удивительно, но он не был отправлен на фронт!Его отпустили и теперь он написал жалобу в Государственное бюро расследований. Его пять дней незаконно удерживали в военкомате, несмотря на то, что он был исключен из реестра по состоянию здоровья (причина - слепота).О чем думали военкомы, зачем его удерживали? Ожидали, что он прозреет и "попросится" на фронт?Совершенно дикий случаи "мобилизации" в Киеве: мужчину упаковали в ТЦК, чтобы забрать деньги. Знали, что деньги у него есть. Угрожали отрезать половые органы!Он защищался, стрелял по конечностям полицаев. Но в итоге они взяли ордер на обыск, пошли и украли деньги, которые вымогали.Бусифицирован был водитель катафалка прямо во время траурной процессии. Родственники прямо на дороге перегружали покойного в другую машину.Сдавайте сотрудниковТем временем появилась новая инициатива премьера Корецкого: поменять правила бронирования и мобилизации. Руководители предприятий должны сами находить "20 процентов" людей, которых они сами же должны сдавать в военкомат.Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*:"Первое: это расширение базы мобилизации. Я думаю, начать надо с депутатов. Если бы загнать их с кайлом и лопатой хотя бы фортификации строить, сразу бы о мире и о выборах подумали. А второе - это обман людей. Вы должны взять на работу тысячу человек, пообещать бронирование, потом обмануть их и 200 сдать в военкомат. И третье - "обилечивание", как с мостами и круговой обороной - "вильна касса". Все понесут деньги по новому и ставки поднимутся."Бронь только у Зеленского!А широко известная депутат Рады Марьяна Безуглая требует снять бронь у всех, кроме Зеленского и министров!А депутаты Рады? Их тоже, говорит Марьяна, надо мобилизовать, но оставить возможность голосовать за законы.Наконец-то дельное предложение! К сожалению, очевидно, что за это в Раде не проголосуют. А жаль.Все они очень смелые, пока речь идёт об "украинских рабах" на подконтрольной территории. А как только доходит до дела - вот министр обороны Фёдоров моментально покинул Украину после своего увольнения. И почему-то не пошел подписывать контракт, который сам же и разработал.И кстати, Зеленского тоже неплохо было бы мобилизовать. И отправить их всех, с министрами и депутатами, переплывать Днестр.С крокодилами, как предлагали уже украинские депутаты.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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https://ukraina.ru/20261030/novye-rekruty-zelenskiy-zagnal-ukrainskiy-biznes-v-lovushku-bez-vybora-1084161624.html
https://ukraina.ru/20261030/dmitriy-evstafev-evropeytsam-pridetsya-kapitulirovat-na-ukraine-no-uzhe-bez-trampa-1084157635.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, молдавия, владимир зеленский, сергей корецкий, тцк
Эксклюзив, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, ТЦК

В Одессе мобилизуют слепых, в Харькове вывозят с фронта: мужчины бегут, плывут и улетают

06:33 31.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дикая мобилизация на Украине приобретает всё более чудовищные формы.И пока власть планирует новые, ещё более изощрённые способы "могилизации", народ бежит из страны буквально самыми разными путями: по воде, по воздуху, по суше
Психотерапевт жив!
Вся Украина следила за невероятной историей спасения мужчины, который решился переплыть Днестр, скрываясь от мобилизации.
С молдавской стороны люди снимали видео его отчаянного заплыва. Так его спасение и совершенно жуткое поведение украинских пограничников стало достоянием общественности.
Такое впечатление, что Украина - это какая-то резервация, в которой "надсмотрщикам" позволено делать с народом что угодно.
Украинские пограничники били его вёслами по голове и пытались перерезать живого человека винтом лодки. Он чудом выжил, был спасён простыми людьми.
Резонанс и возмущение людей в Молдавии было таким, что Кишинев даже заявил Киеву ноту протеста.
Спасенный от укропограничников мужчина стал героем молдавских СМИ. Все хотели взять у него интервью.
Выяснилось, что это психотерапевт из Киева Алексей Коваль. Он рассказал телеканалу "Молдова 1", что у него аннулировали документы об освобождении от службы и он решил бежать за рубеж. Поплыл через Днестр:
"В какой-то момент я потерял сознание, когда очнулся, они развернули лодку и хотели ударить меня винтом. Ребята вытащили меня, люди вмешались, спасли мне жизнь".
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
24 октября, 15:01
Вечер в хутор: бусификация ради любви, табор против ТЦК, штурм стриптиз-клубов во Львове
Жительница молдавского села:
"Пограничники били его палкой, пытались порезать винтом. Мы вырвали его с их рук".
Алексей уже воссоединился с семьей: жена и две дочки кинулись к нему на шею.
Какая удача, что эта история - со счастливым концом. А мог бы оказаться на дне реки Днестр.
На украинском телевидении уже были "юмористические предложения": заселить Днестр крокодилами. Чтобы рептилии пожирали несчастных украинцев, пытающихся убежать из концлагеря.
По воздуху на параплане
Другой изобретательный украинский гражданин успешно перелетел через границу на мотопараплане.
Парапланов у пограничников на Украине пока нет, поэтому эпичной битвы в воздухе не произошло. Ракет пограничникам тоже пока не выдают.
Находчивый планерист успешно приземлился и попросил убежища в Молдавии.
Харьков: по суше за 12 тысяч
В Харькове, как всегда, "свой вайб": побег оформляли качественно и относительно недорого, по нынешним меркам украинских расценок.
"Всего" за 12 тысяч долларов там вытаскивали военных с фронта, транспортировали к западной границе и переводили через неё.
К сожалению, схема разоблачена. Но зная харьковчан: будут придуманы и отлажены новые пути бегства с Украины.
Меняют пол!
Ещё один находчивый гражданин Украины поменял пол с мужского на женский. Причем он только поменял паспорт, никаких операций. Был по паспорту Тарасом - стал Оксаной.
И несмотря на протесты военкомов, украинский суд стал на его (извините, "её") сторону.
Потому что "Украина - цэ Европа!", понимать надо. Транссексуалы в приоритете!
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
Вчера, 07:23
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Слепой? Иди на фронт!
В Одессе умудрились мобилизовать слепого мужчину.
Удивительно, но он не был отправлен на фронт!
Его отпустили и теперь он написал жалобу в Государственное бюро расследований. Его пять дней незаконно удерживали в военкомате, несмотря на то, что он был исключен из реестра по состоянию здоровья (причина - слепота).
О чем думали военкомы, зачем его удерживали? Ожидали, что он прозреет и "попросится" на фронт?
Совершенно дикий случаи "мобилизации" в Киеве: мужчину упаковали в ТЦК, чтобы забрать деньги. Знали, что деньги у него есть. Угрожали отрезать половые органы!
Он защищался, стрелял по конечностям полицаев. Но в итоге они взяли ордер на обыск, пошли и украли деньги, которые вымогали.
Бусифицирован был водитель катафалка прямо во время траурной процессии. Родственники прямо на дороге перегружали покойного в другую машину.
Сдавайте сотрудников
Тем временем появилась новая инициатива премьера Корецкого: поменять правила бронирования и мобилизации. Руководители предприятий должны сами находить "20 процентов" людей, которых они сами же должны сдавать в военкомат.
Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*:
"Первое: это расширение базы мобилизации. Я думаю, начать надо с депутатов. Если бы загнать их с кайлом и лопатой хотя бы фортификации строить, сразу бы о мире и о выборах подумали. А второе - это обман людей. Вы должны взять на работу тысячу человек, пообещать бронирование, потом обмануть их и 200 сдать в военкомат. И третье - "обилечивание", как с мостами и круговой обороной - "вильна касса". Все понесут деньги по новому и ставки поднимутся."
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Бронь только у Зеленского!
А широко известная депутат Рады Марьяна Безуглая требует снять бронь у всех, кроме Зеленского и министров!
А депутаты Рады? Их тоже, говорит Марьяна, надо мобилизовать, но оставить возможность голосовать за законы.
Наконец-то дельное предложение! К сожалению, очевидно, что за это в Раде не проголосуют. А жаль.
Все они очень смелые, пока речь идёт об "украинских рабах" на подконтрольной территории. А как только доходит до дела - вот министр обороны Фёдоров моментально покинул Украину после своего увольнения. И почему-то не пошел подписывать контракт, который сам же и разработал.
И кстати, Зеленского тоже неплохо было бы мобилизовать. И отправить их всех, с министрами и депутатами, переплывать Днестр.
С крокодилами, как предлагали уже украинские депутаты.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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ЭксклюзивУкраинаМолдавияВладимир ЗеленскийСергей КорецкийТЦК
 
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