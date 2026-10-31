В Одессе мобилизуют слепых, в Харькове вывозят с фронта: мужчины бегут, плывут и улетают
© Фото : сгенерировано ИИ
© Фото : сгенерировано ИИ
Дикая мобилизация на Украине приобретает всё более чудовищные формы.И пока власть планирует новые, ещё более изощрённые способы "могилизации", народ бежит из страны буквально самыми разными путями: по воде, по воздуху, по суше
Психотерапевт жив!
Вся Украина следила за невероятной историей спасения мужчины, который решился переплыть Днестр, скрываясь от мобилизации.
С молдавской стороны люди снимали видео его отчаянного заплыва. Так его спасение и совершенно жуткое поведение украинских пограничников стало достоянием общественности.
Такое впечатление, что Украина - это какая-то резервация, в которой "надсмотрщикам" позволено делать с народом что угодно.
Украинские пограничники били его вёслами по голове и пытались перерезать живого человека винтом лодки. Он чудом выжил, был спасён простыми людьми.
Резонанс и возмущение людей в Молдавии было таким, что Кишинев даже заявил Киеву ноту протеста.
Спасенный от укропограничников мужчина стал героем молдавских СМИ. Все хотели взять у него интервью.
Выяснилось, что это психотерапевт из Киева Алексей Коваль. Он рассказал телеканалу "Молдова 1", что у него аннулировали документы об освобождении от службы и он решил бежать за рубеж. Поплыл через Днестр:
"В какой-то момент я потерял сознание, когда очнулся, они развернули лодку и хотели ударить меня винтом. Ребята вытащили меня, люди вмешались, спасли мне жизнь".
Жительница молдавского села:
"Пограничники били его палкой, пытались порезать винтом. Мы вырвали его с их рук".
Алексей уже воссоединился с семьей: жена и две дочки кинулись к нему на шею.
Какая удача, что эта история - со счастливым концом. А мог бы оказаться на дне реки Днестр.
На украинском телевидении уже были "юмористические предложения": заселить Днестр крокодилами. Чтобы рептилии пожирали несчастных украинцев, пытающихся убежать из концлагеря.
По воздуху на параплане
Другой изобретательный украинский гражданин успешно перелетел через границу на мотопараплане.
Парапланов у пограничников на Украине пока нет, поэтому эпичной битвы в воздухе не произошло. Ракет пограничникам тоже пока не выдают.
Находчивый планерист успешно приземлился и попросил убежища в Молдавии.
Харьков: по суше за 12 тысяч
В Харькове, как всегда, "свой вайб": побег оформляли качественно и относительно недорого, по нынешним меркам украинских расценок.
"Всего" за 12 тысяч долларов там вытаскивали военных с фронта, транспортировали к западной границе и переводили через неё.
К сожалению, схема разоблачена. Но зная харьковчан: будут придуманы и отлажены новые пути бегства с Украины.
Меняют пол!
Ещё один находчивый гражданин Украины поменял пол с мужского на женский. Причем он только поменял паспорт, никаких операций. Был по паспорту Тарасом - стал Оксаной.
И несмотря на протесты военкомов, украинский суд стал на его (извините, "её") сторону.
Потому что "Украина - цэ Европа!", понимать надо. Транссексуалы в приоритете!
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Слепой? Иди на фронт!
В Одессе умудрились мобилизовать слепого мужчину.
Удивительно, но он не был отправлен на фронт!
Его отпустили и теперь он написал жалобу в Государственное бюро расследований. Его пять дней незаконно удерживали в военкомате, несмотря на то, что он был исключен из реестра по состоянию здоровья (причина - слепота).
О чем думали военкомы, зачем его удерживали? Ожидали, что он прозреет и "попросится" на фронт?
Совершенно дикий случаи "мобилизации" в Киеве: мужчину упаковали в ТЦК, чтобы забрать деньги. Знали, что деньги у него есть. Угрожали отрезать половые органы!
Он защищался, стрелял по конечностям полицаев. Но в итоге они взяли ордер на обыск, пошли и украли деньги, которые вымогали.
Бусифицирован был водитель катафалка прямо во время траурной процессии. Родственники прямо на дороге перегружали покойного в другую машину.
Сдавайте сотрудников
Тем временем появилась новая инициатива премьера Корецкого: поменять правила бронирования и мобилизации. Руководители предприятий должны сами находить "20 процентов" людей, которых они сами же должны сдавать в военкомат.
Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*:
"Первое: это расширение базы мобилизации. Я думаю, начать надо с депутатов. Если бы загнать их с кайлом и лопатой хотя бы фортификации строить, сразу бы о мире и о выборах подумали. А второе - это обман людей. Вы должны взять на работу тысячу человек, пообещать бронирование, потом обмануть их и 200 сдать в военкомат. И третье - "обилечивание", как с мостами и круговой обороной - "вильна касса". Все понесут деньги по новому и ставки поднимутся."
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Бронь только у Зеленского!
А широко известная депутат Рады Марьяна Безуглая требует снять бронь у всех, кроме Зеленского и министров!
А депутаты Рады? Их тоже, говорит Марьяна, надо мобилизовать, но оставить возможность голосовать за законы.
Наконец-то дельное предложение! К сожалению, очевидно, что за это в Раде не проголосуют. А жаль.
Все они очень смелые, пока речь идёт об "украинских рабах" на подконтрольной территории. А как только доходит до дела - вот министр обороны Фёдоров моментально покинул Украину после своего увольнения. И почему-то не пошел подписывать контракт, который сам же и разработал.
И кстати, Зеленского тоже неплохо было бы мобилизовать. И отправить их всех, с министрами и депутатами, переплывать Днестр.
С крокодилами, как предлагали уже украинские депутаты.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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