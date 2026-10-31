"Ребята, вас обманывают": как ВСУ взламывали "Старлинк" — и чем это закончилось - 31.10.2026 Украина.ру
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"Ребята, вас обманывают": как ВСУ взламывали "Старлинк" — и чем это закончилось
"Ребята, вас обманывают": как ВСУ взламывали "Старлинк" — и чем это закончилось - 31.10.2026 Украина.ру
"Ребята, вас обманывают": как ВСУ взламывали "Старлинк" — и чем это закончилось
Взломанные ВСУ терминалы "Старлинка" перестали работать: инженеры Маска вычислили подмену координат и жестко перекрыли эту возможность, что вызвало истерику Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-31T04:32
2026-10-31T04:32
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Комментируя ситуацию вокруг отключения "Старлинка" для ВСУ, эксперт рассказал, как украинские военные взламывали терминалы и почему Илон Маск был вынужден отреагировать.Анпилогов объяснил, что у владельца SpaceX есть несколько пакетов доступа к "Старлинку" — гражданскому сегменту, который использовался ВСУ. Один из них предполагает разблокированную геолокацию и скорость движения терминала по земле; изначально тариф ориентировался на авиакомпании, чтобы пассажиры могли звонить через "Старлинк"."А украинцы их взламывали. Во-первых, вставляли туда чип, который показывал, что он постоянно на Украине. Во-вторых, этот чип подменял сами координаты. Спутник находится где-то на севере России, а терминал говорит, что он в Жмеринке", — рассказал эксперт.По его словам, американские инженеры это обнаружили. "Инженеры Маска это вычислили и сказали: "Ребята вас обманывают. Давайте им эту возможность порежем". Терминал начал проверять, под какими спутниками он находится. И вот этот GPS-хак перестал работать", — отметил Анпилогов.Эксперт добавил, что блокировка была жёсткой: если замечали один терминал, весь абонентский пул, который оплачивался из определённых источников, сразу блокировался до выяснения причин."И вот это вызвало истерику Зеленского в духе: "А нас-то за что?". А за то, что вы своими кривыми ручонками лезете в американские прошивки, чтобы заставить БЭКи и дроны бить по России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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"Ребята, вас обманывают": как ВСУ взламывали "Старлинк" — и чем это закончилось

04:32 31.10.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© AP / Andrii Marienko
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Взломанные ВСУ терминалы "Старлинка" перестали работать: инженеры Маска вычислили подмену координат и жестко перекрыли эту возможность, что вызвало истерику Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя ситуацию вокруг отключения "Старлинка" для ВСУ, эксперт рассказал, как украинские военные взламывали терминалы и почему Илон Маск был вынужден отреагировать.
Анпилогов объяснил, что у владельца SpaceX есть несколько пакетов доступа к "Старлинку" — гражданскому сегменту, который использовался ВСУ. Один из них предполагает разблокированную геолокацию и скорость движения терминала по земле; изначально тариф ориентировался на авиакомпании, чтобы пассажиры могли звонить через "Старлинк".
"А украинцы их взламывали. Во-первых, вставляли туда чип, который показывал, что он постоянно на Украине. Во-вторых, этот чип подменял сами координаты. Спутник находится где-то на севере России, а терминал говорит, что он в Жмеринке", — рассказал эксперт.
По его словам, американские инженеры это обнаружили. "Инженеры Маска это вычислили и сказали: "Ребята вас обманывают. Давайте им эту возможность порежем". Терминал начал проверять, под какими спутниками он находится. И вот этот GPS-хак перестал работать", — отметил Анпилогов.
Эксперт добавил, что блокировка была жёсткой: если замечали один терминал, весь абонентский пул, который оплачивался из определённых источников, сразу блокировался до выяснения причин.
"И вот это вызвало истерику Зеленского в духе: "А нас-то за что?". А за то, что вы своими кривыми ручонками лезете в американские прошивки, чтобы заставить БЭКи и дроны бить по России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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