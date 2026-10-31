https://ukraina.ru/20261031/drugogo-puti-net-v-polshe-obyavili-gosudarstvennyy-perevorot-1084192910.html

"Другого пути нет": В Польше объявили государственный переворот

"Другого пути нет": В Польше объявили государственный переворот - 31.10.2026 Украина.ру

"Другого пути нет": В Польше объявили государственный переворот

В Польше обострилась обстановка вокруг Конституционного суда. Президент Польши Кароль Навроцкий досрочно прервал государственный визит в Сенегал. Его сторонники заявили о госперевороте

2026-10-31T00:37

2026-10-31T00:37

2026-10-31T00:55

польша

кароль навроцкий

ярослав качиньский

европарламент

сейм

новости

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В ночь на 31 октября депутат Европарламента от консервативной польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Муларчик заявил о попытке госпереворота в Польше. По его словам, на это указывает решение польской полиции заблокировать Конституционный трибунал (Конституционный суд — Ред.) Польши после "отстранения" его председателя Богдана Свенчковского.Сооснователь и лидер его партии, бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский обвинил нынешнего главу польского правительства Дональда Туска в "захвате Трибунала" и предупредил о превращении Польши в "полицейское государство". Бывший президент Польши, однопартиец Качиньского и Муларчика Анджей Дуда полностью опубликовал в своём X статью из уголовного кодекса Польши 128 "Государственный переворот".Президент Польши Кароль Навроцкий досрочно прервал государственный визит в Сенегал и возвращается в страну.А вот премьер-министр Туск напротив заявил о восстановлении верховенства права и о том, что это — долг правительства, хотя этот процесс может быть трудным и болезненным"."Другого пути нет", — подчеркнул Туск.Тем временем здание Конституционного трибунала окружили протестующие. Полиция заняла оборону. Несколько человек попытались ворваться в здание, преодолев ограду. Их задержала полиция. В полицейских начали бросать различные предметы.В здание Конституционного трибунала не смог попасть и его председатель Свенчковский. Полиция стягивает дополнительные силы на фоне требований протестующих впустить Свенчковского.Ранее на сайте суда появилась информация о приостановке исполнения обязанностей Свенчковским, а также вице-председателем Бартоломеем Соханьским. На официальной странице Трибунала в Х в то же время заявили о незаконном захвате учреждения, подчеркнув, что Свенчковский остаётся председателем суда. Там же указывалось, что Анна Корвин-Петровская, которая должна по закону руководить Трибуналом после отставки его председателя и вице-председателя как судья с наиболее продолжительным стажем, не признаются председателем Трибунала. Кроме того, в сообщении также говорилось о попытке госпереворота в Польше."Мне неизвестны какие-либо правовые основания, которые позволили бы такое вмешательство в независимость трибунала и независимого судьи. Происходит государственный переворот", — также заявил вице-председатель Соханьский.Корвин-Петровская же предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.Позднее она предложила Навроцкому встречу, запретив при этом кому бы то ни было въезжать на территорию Трибунала."Из опасений за жизнь и здоровье людей, находящихся в Конституционном трибунале и рядом с ним, я не даю согласия на въезд кого бы то ни было на территорию Трибунала. С президентом Польши мы можем встретиться в Президентском дворце", — отметила она.Также выяснилось, что именно Корвин-Петровская издала решение о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского на месяц. Основание - отказ четырём судьям, избранным сеймом, участвовать в общем собрании Конституционного трибунала и это помешало принятию решений. Корвин-Пиотровская сама возложила на себя обязанности главы трибунала, сославшись на закон 2016 года об организации и порядке работы Конституционного трибунала, как судьи с самым долгим стажем работы.В Главную комендатуру полиции поступило письмо генерального прокурора Польши Вальдемара Журека с просьбой обратить особое внимание на безопасность Конституционного трибунала из-за протестов возле здания.Конфликт вокруг Конституционного трибунала продолжается после смены власти в Польше в 2023 году. Правительство Туска пытается откатить реформы партии "Право и справедливость", что встречает сопротивление и этой политсилы, и президента Навроцкого.Поводом для очередного обострения стал спор о назначении новых судей этого учреждения. В марте 2026 года парламент избрал шесть судей, однако президент Польши принял присягу только от двоих из них. Оставшиеся четверо принесли присягу в парламенте, но председатель Конституционного трибунала Свенчковский не допустил их к работе. В мае Европейский суд по правам человека потребовал от польских властей "не препятствовать этим судьям исполнять свои обязанности".Нынешнее "отстранение" Свенчковского произошло два дня спустя после появления информации о готовящемся отстранении от власти президента Навроцкого правящей коалицией. Поводом для запуска процедуры стал новый виток скандала вокруг обвинений Навроцкого в сутенерстве в период работы охранником в отеле Grand в Сопоте."Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности", — заявил в комментарии РИА Новости один из депутатов польского Сейма.Он отметил, что все члены коалиции сходятся во мнении, что Навроцкий недостоин занимать этот пост. Депутат перечислил и другие эпизоды: участие в драках футбольных хулиганов и публичное употребление снюса.При этом законы Польши не предусматривают прямого импичмента президента голосованием депутатов. Процедура начинается со сбора не менее 140 подписей и подачи заявления спикеру сейма о привлечении главы государства к Государственному (не путать с Конституционным — Ред.) трибуналу. Для предъявления обвинения необходимо не менее двух третей голосов от списочного состава парламентариев. На время разбирательства президент отстраняется от исполнения обязанностей, а окончательное решение принимает Государственный трибунал.При этом Конституционный трибунал может влиять на работу Государственного трибунала путём проверки конституционности законов, которые определяют порядок деятельности или процедуру привлечения к ответственности в Государственном трибунале.

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польша, кароль навроцкий, ярослав качиньский, европарламент, сейм, новости