"Дроны покажутся цветочками": почему ВСУ боятся российских "Филинов" — мнение Рожина - 31.10.2026 Украина.ру
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"Дроны покажутся цветочками": почему ВСУ боятся российских "Филинов" — мнение Рожина
"Дроны покажутся цветочками": почему ВСУ боятся российских "Филинов" — мнение Рожина - 31.10.2026 Украина.ру
"Дроны покажутся цветочками": почему ВСУ боятся российских "Филинов" — мнение Рожина
Украина бьет тревогу по поводу российских "Филинов" — крылатых реактивных ракет, способных доставлять 100 килограммов взрывчатки на скорости 800 километров в час. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-31T05:33
2026-10-31T05:33
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Отвечая на реплику о тревоге Киева из-за "Филинов", эксперт объяснил, что дело не только в этих ракетах: на глазах меняется вся концепция ударных БПЛА, а против новых скоростных дронов у ВСУ нет перехватчиков.Рожин подтвердил: Украина действительно бьет тревогу по поводу "Филинов" — новых российских крылатых ракет, способных доставлять 100 килограммов взрывчатки на скорости 800 километров в час, по сравнению с которыми реактивные БПЛА покажутся противнику "цветочками"."Мы же видим, как быстро эволюционирует концепция ударных беспилотников. У "Герани" появилась целая линейка реактивных боеприпасов ("Бандероль" и "Дань-Т")", — рассказал журналист.По его словам, обычные системы ПВО, связанные с огневыми группами или автоматическими турелями, против таких дронов не помогут. Для этого нужны реактивные дроны-перехватчики, а с ними у Украины трудности, подчеркнул Рожин."Потому-то они так боятся появлениях у нас таких БПЛА, которые будут сопряжены с системой "Рассвет" и оснащены элементами ИИ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Конфликт на Украине завершится капитуляцией киевского режима. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать только Россия, а не Соединенные Штаты или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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"Дроны покажутся цветочками": почему ВСУ боятся российских "Филинов" — мнение Рожина

05:33 31.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИРоссийские ракеты
Российские ракеты - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Украина бьет тревогу по поводу российских "Филинов" — крылатых реактивных ракет, способных доставлять 100 килограммов взрывчатки на скорости 800 километров в час. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на реплику о тревоге Киева из-за "Филинов", эксперт объяснил, что дело не только в этих ракетах: на глазах меняется вся концепция ударных БПЛА, а против новых скоростных дронов у ВСУ нет перехватчиков.
Рожин подтвердил: Украина действительно бьет тревогу по поводу "Филинов" — новых российских крылатых ракет, способных доставлять 100 килограммов взрывчатки на скорости 800 километров в час, по сравнению с которыми реактивные БПЛА покажутся противнику "цветочками".
"Мы же видим, как быстро эволюционирует концепция ударных беспилотников. У "Герани" появилась целая линейка реактивных боеприпасов ("Бандероль" и "Дань-Т")", — рассказал журналист.
По его словам, обычные системы ПВО, связанные с огневыми группами или автоматическими турелями, против таких дронов не помогут. Для этого нужны реактивные дроны-перехватчики, а с ними у Украины трудности, подчеркнул Рожин.
"Потому-то они так боятся появлениях у нас таких БПЛА, которые будут сопряжены с системой "Рассвет" и оснащены элементами ИИ", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Конфликт на Украине завершится капитуляцией киевского режима. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать только Россия, а не Соединенные Штаты или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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