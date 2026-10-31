https://ukraina.ru/20261031/strannaya-mimika-i-zhesty-psikhiatr-razobral-spetsificheskoe-povedenie-zelenskogo-1084188496.html

Странная мимика и жесты: психиатр разобрал специфическое поведение Зеленского

Странная мимика и жесты: психиатр разобрал специфическое поведение Зеленского - 31.10.2026 Украина.ру

Странная мимика и жесты: психиатр разобрал специфическое поведение Зеленского

Предположения, которые в соцсетях строят по мимике и жестам Зеленского, профессионально обосновать нельзя: эти проявления могут иметь разное происхождение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский

2026-10-31T06:20

2026-10-31T06:20

2026-10-31T06:20

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Владимир Зеленский в беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом признался, что почти не спит, поделился тяжёлыми переживаниями и не смог сдержать слёз. Тем временем пользователи соцсетей всё чаще обращают внимание на специфическую мимику Зеленского, резкие движения и необычную жестикуляцию, связывая это с возможным употреблением наркотиков. Хаминский объяснил, почему такие выводы профессионально несостоятельны."С профессиональной точки зрения делать подобные выводы исключительно на основании видеозаписей вряд ли возможно", — заявил эксперт.По мнению специалиста, повышенная двигательная активность, резкая жестикуляция, непроизвольные движения и особенности мимики могут иметь совершенно разное происхождение."Например, хроническое недосыпание существенно влияет на работу центральной нервной системы. Человек становится менее сдержанным, у него могут появляться двигательное беспокойство, нарушения концентрации внимания, повышенные реакции на различные раздражители", — пояснил эксперт.Хаминский перечислил и другие возможные причины: похожие внешние проявления возможны при тревожных состояниях, переутомлении, а также определённых неврологических нарушениях."Наконец, существует индивидуальная манера поведения, которая вообще не свидетельствует о заболевании", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.

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