Зашли в тупик: итоги выборов в Израиле не стали подарком для Украины
Итоги израильских выборов уже известны: "Ликуд" Биньямина Нетаньяху остался крупнейшей партией Кнессета с 27 мандатами, но его блок получил лишь 53 места — меньше 61, необходимого для формирования правительства. Оппозиционный лагерь во главе с Гади Айзенкотом получил 48 мандатов, арабские партии — рекордные 19.
Ни одна сторона не может сформировать кабинет самостоятельно. Израиль оказался в политическом тупике.
Для тех, кто следит за судьбой Украины, ключевой вопрос один: изменит ли Иерусалим своё отношение к Киеву? Ответ скорее отрицательный. И не потому, что Нетаньяху симпатизирует Москве, а потому, что Украина никогда не определяла израильскую политику.
Нетаньяху сохранил пост, но его позиции ослабли
Результат выборов нужно рассматривать в контексте израильской политической системы. «Ликуд» удержал первое место, а Нетаньяху продолжает исполнять обязанности премьер-министра в переходном правительстве. Но партии его правящей коалиции получили 53 места против 64 на прошлых выборах — потеря одиннадцати мандатов.
Партия лидера оппозиции Гади Айзенкота «Яшар» получила 21 место и стала второй силой в Кнессете, но этого недостаточно, чтобы потеснить «Ликуд».
Нетаньяху не хватает восьми мандатов: ему нужно привлечь хотя бы одну оппозиционную партию или перебежчиков. Но Айзенкот, Беннет, Либерман и другие публично обязались не садиться с ним за один стол. Айзенкот теоретически мог бы объединить оппозиционный лагерь с арабскими партиями и получить 67 мест, но арабские депутаты не могут принять выдвинутые им условия: признать Израиль еврейским государством, а ХАМАС — террористической организацией.
Арабские партии не хотят входить в правительство Нетаньяху и не готовы безоговорочно поддерживать Айзенкота.
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Это значит, что в ближайшее время в Израиле не появится правительство с полноценным политическим мандатом. Нетаньяху остаётся у власти в качестве переходного премьера, но его политического капитала для серьёзных разворотов стало меньше.
Для Украины это фактически разрушает иллюзию «сменится власть — и всё изменится»: менять никого не будут, потому что менять некем.
Айзенкот не принёс Украине того, чего от него ждали
В украинском дискурсе существовало ожидание: если к власти придёт такой центрист, как Айзенкот, Израиль займёт более жёсткую позицию в поддержку Украины. Это ожидание опиралось на два непроверенных допущения: первое — у Айзенкота есть желание менять политику в отношении Украины; второе — у него есть возможность это сделать.
Первое допущение не подтверждается. Судя по доступным материалам, Айзенкот и его партия «Яшар» не представили никакой конкретной программы по Украине: ни обещаний ввести санкции против России, ни обязательств поставить определённые вооружения, ни плана пересмотра отношений с Москвой.
Его политическая повестка сосредоточена на иранской угрозе, безопасности Израиля и внутренних вопросах. Кандидат, который не говорит об Украине в ходе кампании, не сделает её своим приоритетом после прихода к власти.
Второе допущение также не выдерживает проверки. Даже если бы у Айзенкота было такое желание, необходимость коалиционных договорённостей вынуждает любого израильского премьера лавировать между партнёрами.
Поддержка арабских партий — козырь в кампании, но бремя в управлении. Правительство, чьё выживание зависит от внешней парламентской поддержки, будет осторожнее кабинета Нетаньяху во внешнеполитических авантюрах, а не смелее.
Иран поглощает внимание и ресурсы
Сильнее всего израильские дела сказываются на Украине не через заявления Иерусалима, а через перераспределение внимания Вашингтона. Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся в конце февраля 2026 года, глубоко изменила расстановку сил на Ближнем Востоке и приоритеты распределения американских ресурсов.
В конце марта президент России Владимир Путин публично сравнил экономические последствия ближневосточного конфликта с последствиями пандемии COVID-19, заявив, что конфликт подрывает международные производственные и логистические цепочки. А в начале октября глава МИД России Сергей Лавров добавил, что ситуация вокруг Ирана «крайне негативно влияет на всю мировую экономику».
Эти оценки отражают и собственные интересы Москвы, но указывают на объективный факт: ближневосточная война поглощает военные и финансовые ресурсы, которые могли бы пойти на другие направления.
Украина ощущает это острее всего. Количество производимых в США ракет-перехватчиков PAC-3 ограничено, и расход ракет Израилем в войне с Ираном напрямую затрудняет получение Украиной аналогичного оружия. Израилю не нужно «отбирать» украинское оружие: достаточно войны, требующей постоянных американских вложений, чтобы заказы Киева оказались в конце очереди.
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И до выборов, и после них Нетаньяху чётко заявлял: Иран — главная угроза для Израиля. Это не изменится, кто бы ни сидел в кресле премьера. Израиль продолжит втягивать США в сдерживание Ирана и, возможно, в военные действия против него, а способность Америки уделять стратегическое внимание нескольким направлениям ограничена.
Украина в глазах Израиля — противоречие
Отношение Израиля к Украине нельзя описать словами «пророссийское» или «проукраинское». В нём сочетаются противоречащие друг другу позиции.
На ценностном и дипломатическом уровне Израиль принадлежит западному лагерю. Он голосовал за резолюцию ООН, осуждающую «российское вторжение». Глава МИД Саар публично осудил российские удары по объектам в Киеве.
Но в вопросах исторической памяти израильские красные линии нарушаются снова и снова. В мае 2026 года Украина с государственными почестями перезахоронила Андрея Мельника — одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН)*, сотрудничавшей в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. Зеленский присутствовал на церемонии.
МИД Израиля и мемориал «Яд Вашем» почти сразу выступили с заявлением: «Чествование лидера движения, которое поддерживало нацистскую Германию и сотрудничало с ней во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для понимания Холокоста».
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Это государственная позиция Израиля, выходящая за рамки партийных разногласий, — красная линия в вопросах исторической памяти. Между украинской политикой национальной памяти и израильской политикой памяти Холокоста существует структурный конфликт, который не исчезнет со сменой премьера.
Практический вывод для Украины
Израильские выборы не принесли Украине ничего, что можно было бы обналичить. Сохранение Нетаньяху у власти означает преемственность политики: гуманитарная помощь и словесное осуждение России продолжатся, но Украина не получит военных возможностей, которые ей действительно нужны. Израиль не пожертвует ради неё координацией с Москвой по Сирии.
Айзенкот не победил. Но даже если бы победил, он не обещал Украине того, чего она хочет. Израильская политическая система устроена так, что главная забота любого премьера — Иран, а не Восточная Европа.
Израиль не способен сформировать устойчивое правительство, а значит, не способен предложить Украине ничего сверх того, что уже предлагает. Переходный кабинет Нетаньяху не будет рисковать ради Киева.
Айзенкот не получил мандата на формирование правительства, а его гипотетическая коалиция с арабскими партиями была бы слишком хрупкой для внешнеполитических инициатив в пользу Украины. Чем дольше длится израильский политический паралич, тем дольше сохраняется нынешний баланс: Израиль помогает Украине гуманитарно, но не воюет за неё и не ссорится из-за неё с Москвой.
Война с Ираном, которую Израиль считает экзистенциальной, отвлекает американские ресурсы и внимание от украинского театра военных действий. Каждая ракета-перехватчик, израсходованная на Ближнем Востоке, — это ракета, не попавшая на Украину. Каждый день, когда Вашингтон занят Ираном, — это день, когда Киев ждёт.
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Наконец, канал связи между Иерусалимом и Москвой сохраняется при любом премьере, потому что нужен Израилю для свободы действий в Сирии. Это означает, что Россия сохраняет возможность влиять на израильские расчёты и получать информацию. Украина такого канала связи с Израилем не имеет и не получит.
То есть выборы в Израиле ничего не дали Украине и ничего не отняли у России. Иерусалим останется для Киева вежливым, но бесполезным партнёром, а для Москвы — предсказуемым контрагентом, с которым можно договариваться.
* Организация запрещена в РФ
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