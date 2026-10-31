Зашли в тупик: итоги выборов в Израиле не стали подарком для Украины - 31.10.2026 Украина.ру
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Зашли в тупик: итоги выборов в Израиле не стали подарком для Украины
Зашли в тупик: итоги выборов в Израиле не стали подарком для Украины - 31.10.2026 Украина.ру
Зашли в тупик: итоги выборов в Израиле не стали подарком для Украины
Итоги израильских выборов уже известны: "Ликуд" Биньямина Нетаньяху остался крупнейшей партией Кнессета с 27 мандатами, но его блок получил лишь 53 места — меньше 61, необходимого для формирования правительства. Оппозиционный лагерь во главе с Гади Айзенкотом получил 48 мандатов, арабские партии — рекордные 19.
2026-10-31T06:05
2026-10-31T06:05
эксклюзив
украина
израиль
иран
авигдор либерман
владимир путин
биньямин нетаньяху
мид
хамас
оон
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Ни одна сторона не может сформировать кабинет самостоятельно. Израиль оказался в политическом тупике.Для тех, кто следит за судьбой Украины, ключевой вопрос один: изменит ли Иерусалим своё отношение к Киеву? Ответ скорее отрицательный. И не потому, что Нетаньяху симпатизирует Москве, а потому, что Украина никогда не определяла израильскую политику.Нетаньяху сохранил пост, но его позиции ослаблиРезультат выборов нужно рассматривать в контексте израильской политической системы. «Ликуд» удержал первое место, а Нетаньяху продолжает исполнять обязанности премьер-министра в переходном правительстве. Но партии его правящей коалиции получили 53 места против 64 на прошлых выборах — потеря одиннадцати мандатов.Партия лидера оппозиции Гади Айзенкота «Яшар» получила 21 место и стала второй силой в Кнессете, но этого недостаточно, чтобы потеснить «Ликуд».Нетаньяху не хватает восьми мандатов: ему нужно привлечь хотя бы одну оппозиционную партию или перебежчиков. Но Айзенкот, Беннет, Либерман и другие публично обязались не садиться с ним за один стол. Айзенкот теоретически мог бы объединить оппозиционный лагерь с арабскими партиями и получить 67 мест, но арабские депутаты не могут принять выдвинутые им условия: признать Израиль еврейским государством, а ХАМАС — террористической организацией.Арабские партии не хотят входить в правительство Нетаньяху и не готовы безоговорочно поддерживать Айзенкота.Это значит, что в ближайшее время в Израиле не появится правительство с полноценным политическим мандатом. Нетаньяху остаётся у власти в качестве переходного премьера, но его политического капитала для серьёзных разворотов стало меньше.Для Украины это фактически разрушает иллюзию «сменится власть — и всё изменится»: менять никого не будут, потому что менять некем.Айзенкот не принёс Украине того, чего от него ждалиВ украинском дискурсе существовало ожидание: если к власти придёт такой центрист, как Айзенкот, Израиль займёт более жёсткую позицию в поддержку Украины. Это ожидание опиралось на два непроверенных допущения: первое — у Айзенкота есть желание менять политику в отношении Украины; второе — у него есть возможность это сделать.Первое допущение не подтверждается. Судя по доступным материалам, Айзенкот и его партия «Яшар» не представили никакой конкретной программы по Украине: ни обещаний ввести санкции против России, ни обязательств поставить определённые вооружения, ни плана пересмотра отношений с Москвой.Его политическая повестка сосредоточена на иранской угрозе, безопасности Израиля и внутренних вопросах. Кандидат, который не говорит об Украине в ходе кампании, не сделает её своим приоритетом после прихода к власти.Второе допущение также не выдерживает проверки. Даже если бы у Айзенкота было такое желание, необходимость коалиционных договорённостей вынуждает любого израильского премьера лавировать между партнёрами.Поддержка арабских партий — козырь в кампании, но бремя в управлении. Правительство, чьё выживание зависит от внешней парламентской поддержки, будет осторожнее кабинета Нетаньяху во внешнеполитических авантюрах, а не смелее.Иран поглощает внимание и ресурсыСильнее всего израильские дела сказываются на Украине не через заявления Иерусалима, а через перераспределение внимания Вашингтона. Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся в конце февраля 2026 года, глубоко изменила расстановку сил на Ближнем Востоке и приоритеты распределения американских ресурсов.В конце марта президент России Владимир Путин публично сравнил экономические последствия ближневосточного конфликта с последствиями пандемии COVID-19, заявив, что конфликт подрывает международные производственные и логистические цепочки. А в начале октября глава МИД России Сергей Лавров добавил, что ситуация вокруг Ирана «крайне негативно влияет на всю мировую экономику».Эти оценки отражают и собственные интересы Москвы, но указывают на объективный факт: ближневосточная война поглощает военные и финансовые ресурсы, которые могли бы пойти на другие направления.Украина ощущает это острее всего. Количество производимых в США ракет-перехватчиков PAC-3 ограничено, и расход ракет Израилем в войне с Ираном напрямую затрудняет получение Украиной аналогичного оружия. Израилю не нужно «отбирать» украинское оружие: достаточно войны, требующей постоянных американских вложений, чтобы заказы Киева оказались в конце очереди.И до выборов, и после них Нетаньяху чётко заявлял: Иран — главная угроза для Израиля. Это не изменится, кто бы ни сидел в кресле премьера. Израиль продолжит втягивать США в сдерживание Ирана и, возможно, в военные действия против него, а способность Америки уделять стратегическое внимание нескольким направлениям ограничена.Украина в глазах Израиля — противоречиеОтношение Израиля к Украине нельзя описать словами «пророссийское» или «проукраинское». В нём сочетаются противоречащие друг другу позиции.На ценностном и дипломатическом уровне Израиль принадлежит западному лагерю. Он голосовал за резолюцию ООН, осуждающую «российское вторжение». Глава МИД Саар публично осудил российские удары по объектам в Киеве.Но в вопросах исторической памяти израильские красные линии нарушаются снова и снова. В мае 2026 года Украина с государственными почестями перезахоронила Андрея Мельника — одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН)*, сотрудничавшей в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. Зеленский присутствовал на церемонии.МИД Израиля и мемориал «Яд Вашем» почти сразу выступили с заявлением: «Чествование лидера движения, которое поддерживало нацистскую Германию и сотрудничало с ней во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для понимания Холокоста».Это государственная позиция Израиля, выходящая за рамки партийных разногласий, — красная линия в вопросах исторической памяти. Между украинской политикой национальной памяти и израильской политикой памяти Холокоста существует структурный конфликт, который не исчезнет со сменой премьера.Практический вывод для УкраиныИзраильские выборы не принесли Украине ничего, что можно было бы обналичить. Сохранение Нетаньяху у власти означает преемственность политики: гуманитарная помощь и словесное осуждение России продолжатся, но Украина не получит военных возможностей, которые ей действительно нужны. Израиль не пожертвует ради неё координацией с Москвой по Сирии.Айзенкот не победил. Но даже если бы победил, он не обещал Украине того, чего она хочет. Израильская политическая система устроена так, что главная забота любого премьера — Иран, а не Восточная Европа.Израиль не способен сформировать устойчивое правительство, а значит, не способен предложить Украине ничего сверх того, что уже предлагает. Переходный кабинет Нетаньяху не будет рисковать ради Киева.Айзенкот не получил мандата на формирование правительства, а его гипотетическая коалиция с арабскими партиями была бы слишком хрупкой для внешнеполитических инициатив в пользу Украины. Чем дольше длится израильский политический паралич, тем дольше сохраняется нынешний баланс: Израиль помогает Украине гуманитарно, но не воюет за неё и не ссорится из-за неё с Москвой.Война с Ираном, которую Израиль считает экзистенциальной, отвлекает американские ресурсы и внимание от украинского театра военных действий. Каждая ракета-перехватчик, израсходованная на Ближнем Востоке, — это ракета, не попавшая на Украину. Каждый день, когда Вашингтон занят Ираном, — это день, когда Киев ждёт.Наконец, канал связи между Иерусалимом и Москвой сохраняется при любом премьере, потому что нужен Израилю для свободы действий в Сирии. Это означает, что Россия сохраняет возможность влиять на израильские расчёты и получать информацию. Украина такого канала связи с Израилем не имеет и не получит.То есть выборы в Израиле ничего не дали Украине и ничего не отняли у России. Иерусалим останется для Киева вежливым, но бесполезным партнёром, а для Москвы — предсказуемым контрагентом, с которым можно договариваться.* Организация запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20261006/sinyaya-bumazhka-i-slukhi-o-deportatsii-chto-proiskhodit-s-ukraintsami-v-izraile-1083651056.html
https://ukraina.ru/20260923/izrail-zainteresovalsya-mobilizatsiey-mnogodetnogo-khasida-1083379254.html
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https://ukraina.ru/20260812/neozhidannye-geoekonomicheskie-rezultaty-agressii-ssha-i-izrailya-v-irane-1082416389.html
https://ukraina.ru/20260825/izrail-v-prioritete-ekspert-raskryl-kto-poluchit-voennuyu-pomosch-ssha-vmesto-ukrainy-1082780204.html
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Рамиль Замдыханов
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эксклюзив, украина, израиль, иран, авигдор либерман, владимир путин, биньямин нетаньяху, мид, хамас, оон
Эксклюзив, Украина, Израиль, Иран, Авигдор Либерман, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, МИД, ХАМАС, ООН

Зашли в тупик: итоги выборов в Израиле не стали подарком для Украины

06:05 31.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.10.2026
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Рамиль Замдыханов авторы
Рамиль Замдыханов
автор издания Украина.ру
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Итоги израильских выборов уже известны: "Ликуд" Биньямина Нетаньяху остался крупнейшей партией Кнессета с 27 мандатами, но его блок получил лишь 53 места — меньше 61, необходимого для формирования правительства. Оппозиционный лагерь во главе с Гади Айзенкотом получил 48 мандатов, арабские партии — рекордные 19.
Ни одна сторона не может сформировать кабинет самостоятельно. Израиль оказался в политическом тупике.
Для тех, кто следит за судьбой Украины, ключевой вопрос один: изменит ли Иерусалим своё отношение к Киеву? Ответ скорее отрицательный. И не потому, что Нетаньяху симпатизирует Москве, а потому, что Украина никогда не определяла израильскую политику.
Нетаньяху сохранил пост, но его позиции ослабли
Результат выборов нужно рассматривать в контексте израильской политической системы. «Ликуд» удержал первое место, а Нетаньяху продолжает исполнять обязанности премьер-министра в переходном правительстве. Но партии его правящей коалиции получили 53 места против 64 на прошлых выборах — потеря одиннадцати мандатов.
Партия лидера оппозиции Гади Айзенкота «Яшар» получила 21 место и стала второй силой в Кнессете, но этого недостаточно, чтобы потеснить «Ликуд».
Нетаньяху не хватает восьми мандатов: ему нужно привлечь хотя бы одну оппозиционную партию или перебежчиков. Но Айзенкот, Беннет, Либерман и другие публично обязались не садиться с ним за один стол. Айзенкот теоретически мог бы объединить оппозиционный лагерь с арабскими партиями и получить 67 мест, но арабские депутаты не могут принять выдвинутые им условия: признать Израиль еврейским государством, а ХАМАС — террористической организацией.
Арабские партии не хотят входить в правительство Нетаньяху и не готовы безоговорочно поддерживать Айзенкота.
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 20:37
"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в ИзраилеСоцсети накрыла волна панических сообщений о якобы начавшейся массовой высылке украинских граждан из Израиля. Однако, как сообщает Cursorinfo со ссылкой на волонтёров организации Israeli Friends of Ukraine, тревога оказалась ложной: речь идёт о точечных миграционных процедурах, а не о кампании по выдворению
Это значит, что в ближайшее время в Израиле не появится правительство с полноценным политическим мандатом. Нетаньяху остаётся у власти в качестве переходного премьера, но его политического капитала для серьёзных разворотов стало меньше.
Для Украины это фактически разрушает иллюзию «сменится власть — и всё изменится»: менять никого не будут, потому что менять некем.
Айзенкот не принёс Украине того, чего от него ждали
В украинском дискурсе существовало ожидание: если к власти придёт такой центрист, как Айзенкот, Израиль займёт более жёсткую позицию в поддержку Украины. Это ожидание опиралось на два непроверенных допущения: первое — у Айзенкота есть желание менять политику в отношении Украины; второе — у него есть возможность это сделать.
Первое допущение не подтверждается. Судя по доступным материалам, Айзенкот и его партия «Яшар» не представили никакой конкретной программы по Украине: ни обещаний ввести санкции против России, ни обязательств поставить определённые вооружения, ни плана пересмотра отношений с Москвой.
Его политическая повестка сосредоточена на иранской угрозе, безопасности Израиля и внутренних вопросах. Кандидат, который не говорит об Украине в ходе кампании, не сделает её своим приоритетом после прихода к власти.
Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
23 сентября, 13:07
Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасидаУкраинские силовики мобилизовали в ВСУ гражданина с двойным гражданством - в том числе израильским. Об этом 23 сентября сообщает украинская пресса со ссылкой на The Jerusalem Post
Второе допущение также не выдерживает проверки. Даже если бы у Айзенкота было такое желание, необходимость коалиционных договорённостей вынуждает любого израильского премьера лавировать между партнёрами.
Поддержка арабских партий — козырь в кампании, но бремя в управлении. Правительство, чьё выживание зависит от внешней парламентской поддержки, будет осторожнее кабинета Нетаньяху во внешнеполитических авантюрах, а не смелее.
Иран поглощает внимание и ресурсы
Сильнее всего израильские дела сказываются на Украине не через заявления Иерусалима, а через перераспределение внимания Вашингтона. Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся в конце февраля 2026 года, глубоко изменила расстановку сил на Ближнем Востоке и приоритеты распределения американских ресурсов.
В конце марта президент России Владимир Путин публично сравнил экономические последствия ближневосточного конфликта с последствиями пандемии COVID-19, заявив, что конфликт подрывает международные производственные и логистические цепочки. А в начале октября глава МИД России Сергей Лавров добавил, что ситуация вокруг Ирана «крайне негативно влияет на всю мировую экономику».
Эти оценки отражают и собственные интересы Москвы, но указывают на объективный факт: ближневосточная война поглощает военные и финансовые ресурсы, которые могли бы пойти на другие направления.
Украина ощущает это острее всего. Количество производимых в США ракет-перехватчиков PAC-3 ограничено, и расход ракет Израилем в войне с Ираном напрямую затрудняет получение Украиной аналогичного оружия. Израилю не нужно «отбирать» украинское оружие: достаточно войны, требующей постоянных американских вложений, чтобы заказы Киева оказались в конце очереди.
Кирпиченок
12 сентября, 06:33
"Так даже убийц не водят": за что в Израиле арестовали эксперта издания "Украина.ру" Артема Кирпиченка2 августа 2026 года израильская спецслужба ШАБАК задержала российско-израильского историка Артема Кирпиченка, который критиковал геноцид в Газе и сравнивал политику Израиля с политикой постмайданной Украины. В сентябре его дело передали в суд.
И до выборов, и после них Нетаньяху чётко заявлял: Иран — главная угроза для Израиля. Это не изменится, кто бы ни сидел в кресле премьера. Израиль продолжит втягивать США в сдерживание Ирана и, возможно, в военные действия против него, а способность Америки уделять стратегическое внимание нескольким направлениям ограничена.
Украина в глазах Израиля — противоречие
Отношение Израиля к Украине нельзя описать словами «пророссийское» или «проукраинское». В нём сочетаются противоречащие друг другу позиции.
На ценностном и дипломатическом уровне Израиль принадлежит западному лагерю. Он голосовал за резолюцию ООН, осуждающую «российское вторжение». Глава МИД Саар публично осудил российские удары по объектам в Киеве.
Но в вопросах исторической памяти израильские красные линии нарушаются снова и снова. В мае 2026 года Украина с государственными почестями перезахоронила Андрея Мельника — одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН)*, сотрудничавшей в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. Зеленский присутствовал на церемонии.
МИД Израиля и мемориал «Яд Вашем» почти сразу выступили с заявлением: «Чествование лидера движения, которое поддерживало нацистскую Германию и сотрудничало с ней во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для понимания Холокоста».
‼ США и Иран проведут переговоры сегодня во второй половине дня — Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 10:18
Неожиданные геоэкономические результаты агрессии США и Израиля в ИранеРоссия подписала очередную порцию документов по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" (Санкт-Петербург-Мумбаи) с Бахрейном, Ираном, Афганистаном и Оманом и готовит аналогичные документы с Катаром и Саудовской Аравией
Это государственная позиция Израиля, выходящая за рамки партийных разногласий, — красная линия в вопросах исторической памяти. Между украинской политикой национальной памяти и израильской политикой памяти Холокоста существует структурный конфликт, который не исчезнет со сменой премьера.
Практический вывод для Украины
Израильские выборы не принесли Украине ничего, что можно было бы обналичить. Сохранение Нетаньяху у власти означает преемственность политики: гуманитарная помощь и словесное осуждение России продолжатся, но Украина не получит военных возможностей, которые ей действительно нужны. Израиль не пожертвует ради неё координацией с Москвой по Сирии.
Айзенкот не победил. Но даже если бы победил, он не обещал Украине того, чего она хочет. Израильская политическая система устроена так, что главная забота любого премьера — Иран, а не Восточная Европа.
Израиль не способен сформировать устойчивое правительство, а значит, не способен предложить Украине ничего сверх того, что уже предлагает. Переходный кабинет Нетаньяху не будет рисковать ради Киева.
Айзенкот не получил мандата на формирование правительства, а его гипотетическая коалиция с арабскими партиями была бы слишком хрупкой для внешнеполитических инициатив в пользу Украины. Чем дольше длится израильский политический паралич, тем дольше сохраняется нынешний баланс: Израиль помогает Украине гуманитарно, но не воюет за неё и не ссорится из-за неё с Москвой.
Война с Ираном, которую Израиль считает экзистенциальной, отвлекает американские ресурсы и внимание от украинского театра военных действий. Каждая ракета-перехватчик, израсходованная на Ближнем Востоке, — это ракета, не попавшая на Украину. Каждый день, когда Вашингтон занят Ираном, — это день, когда Киев ждёт.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
25 августа, 14:09
"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит помощь США вместо УкраиныСША не могут дать Киеву много помощи — приоритетом остаётся Израиль, а восстановление повреждённых баз в странах Залива обойдётся в 200 миллиардов долларов. Денег на всё сразу у Вашингтона нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Наконец, канал связи между Иерусалимом и Москвой сохраняется при любом премьере, потому что нужен Израилю для свободы действий в Сирии. Это означает, что Россия сохраняет возможность влиять на израильские расчёты и получать информацию. Украина такого канала связи с Израилем не имеет и не получит.
То есть выборы в Израиле ничего не дали Украине и ничего не отняли у России. Иерусалим останется для Киева вежливым, но бесполезным партнёром, а для Москвы — предсказуемым контрагентом, с которым можно договариваться.
* Организация запрещена в РФ
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ЭксклюзивУкраинаИзраильИранАвигдор ЛиберманВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуМИДХАМАСООН
 
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