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Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился

Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился - 06.08.2024 Украина.ру

Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился

Бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) взяли под стражу без альтернативы внесения залога по подозрению в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Офисе Генпрокурора

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:23

уклонисты

военком

новости

украина

вооруженные силы украины

офис генпрокурора

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"В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", - разъяснили в материале.Экс-военком является обвиняемым еще по двум уголовным производствам - по факту применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения более чем на 46 миллионов гривен (почти 96 миллионов рублей).Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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уклонисты, военком, новости, украина, вооруженные силы украины, офис генпрокурора