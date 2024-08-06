Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился - 06.08.2024 Украина.ру
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Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился - 06.08.2024 Украина.ру
Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
Бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) взяли под стражу без альтернативы внесения залога по подозрению в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Офисе Генпрокурора
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:23
уклонисты
военком
новости
украина
вооруженные силы украины
офис генпрокурора
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"В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", - разъяснили в материале.Экс-военком является обвиняемым еще по двум уголовным производствам - по факту применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения более чем на 46 миллионов гривен (почти 96 миллионов рублей).Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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уклонисты, военком, новости, украина, вооруженные силы украины, офис генпрокурора
уклонисты, военком, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Офис генпрокурора

Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился

14:11 06.08.2024 (обновлено: 14:23 06.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) взяли под стражу без альтернативы внесения залога по подозрению в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Офисе Генпрокурора
"В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", - разъяснили в материале.
Экс-военком является обвиняемым еще по двум уголовным производствам - по факту применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения более чем на 46 миллионов гривен (почти 96 миллионов рублей).
Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.
С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
уклонистывоенкомНовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныОфис генпрокурора
 
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