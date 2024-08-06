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Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился - 06.08.2024 Украина.ру
Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
Бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) взяли под стражу без альтернативы внесения залога по подозрению в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Офисе Генпрокурора
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:23
уклонисты
военком
новости
украина
вооруженные силы украины
офис генпрокурора
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"В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", - разъяснили в материале.Экс-военком является обвиняемым еще по двум уголовным производствам - по факту применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения более чем на 46 миллионов гривен (почти 96 миллионов рублей).Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
уклонисты, военком, новости, украина, вооруженные силы украины, офис генпрокурора
уклонисты, военком, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Офис генпрокурора
Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
14:11 06.08.2024 (обновлено: 14:23 06.08.2024)
Бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) взяли под стражу без альтернативы внесения залога по подозрению в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Офисе Генпрокурора
"В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", - разъяснили в материале.
Экс-военком является обвиняемым еще по двум уголовным производствам - по факту применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения более чем на 46 миллионов гривен (почти 96 миллионов рублей).
Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.
С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.