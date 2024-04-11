Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов - 11.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240411/1054426205.html
Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов - 11.04.2024 Украина.ру
Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
Общая национальная идея – основополагающая в любой войне. Чтобы российское общество жило всеобщей целью, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T05:00
2024-04-11T05:00
новости
украина
россия
идеология
национализм
война
сво
нацисты
патриотизм
конституция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_8f894850a77c663e9ad70ec03c22ee13.jpg
В российской Конституции прописан запрет любой идеологии, а на это опирается всё национальное право. При этом Конституция писалась ещё при экс-президенте РФ Борисе Ельцине его "товарищами из-за океана", рассказал военный.Чтобы российское общества была некая общая идея, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Тогда никогда больше не будет "очередей позора в Верхнем Ларсе", добавил командир.Когда ВС РФ заходили на Киев, то ждали, что их встретят "хлебом-солью", но их встретили "выстрелами в спину, коктейлями Молотова и отравленными пирожками". Потому что национальная идея – основополагающая в любой войне, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054402251.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_0053d82a61acfb7a7b319f258f5a2e06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, идеология, национализм, война, сво, нацисты, патриотизм, конституция, борис ельцин
Новости, Украина, Россия, идеология, национализм, война, СВО, нацисты, патриотизм, Конституция, Борис Ельцин

Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов

05:00 11.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Общая национальная идея – основополагающая в любой войне. Чтобы российское общество жило всеобщей целью, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
В российской Конституции прописан запрет любой идеологии, а на это опирается всё национальное право. При этом Конституция писалась ещё при экс-президенте РФ Борисе Ельцине его "товарищами из-за океана", рассказал военный.
Чтобы российское общества была некая общая идея, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Тогда никогда больше не будет "очередей позора в Верхнем Ларсе", добавил командир.

"А давайте посмотрим на Украину: за 10 лет из них воспитали таких нациков (украинских националистов. - Ред.) , что даже [Йозеф] Геббельс позавидовал бы масштабам проведенной работы. У них четко выстроенная национальная идея, которой следует всё общество", - отметил Викинг.

Когда ВС РФ заходили на Киев, то ждали, что их встретят "хлебом-солью", но их встретили "выстрелами в спину, коктейлями Молотова и отравленными пирожками". Потому что национальная идея – основополагающая в любой войне, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
Юрий Баранчик интервью
Вчера, 06:04
Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войскНаша основная задача, чтобы между Россией и странами НАТО не было никакой серой зоны, откуда бы осуществлялись атаки на нашу территорию, а НАТО бы постоянно говорила: "Это не мы". Мы должны ликвидировать эту территорию
 
НовостиУкраинаРоссияидеологиянационализмвойнаСВОнацистыпатриотизмКонституцияБорис Ельцин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00А так же изготовители суши и продавцы косметики. Кого на Украине бронируют от мобилизации
05:41Война за линией фронта. Как живет, терроризируемый ВСУ Белгород
05:34"Зеленский проложил дорогу к государственному рабству". Украинские эксперты и политики о "могилизации"
05:23ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов
05:20"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты
05:10Битва за Угледар: комбат рассказал, как ВС РФ дошли до второй линии ВСУ и уперлись в "новую Авдеевку"
05:07Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"
05:00Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
04:55Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы
04:50Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ
04:47Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
04:40"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
04:30Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
04:20"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи
04:10Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину
04:00Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"
03:40"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение
03:30Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов
03:20Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ
03:10Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
Лента новостейМолния