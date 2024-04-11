Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
Общая национальная идея – основополагающая в любой войне. Чтобы российское общество жило всеобщей целью, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
В российской Конституции прописан запрет любой идеологии, а на это опирается всё национальное право. При этом Конституция писалась ещё при экс-президенте РФ Борисе Ельцине его "товарищами из-за океана", рассказал военный.
Чтобы российское общества была некая общая идея, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Тогда никогда больше не будет "очередей позора в Верхнем Ларсе", добавил командир.
"А давайте посмотрим на Украину: за 10 лет из них воспитали таких нациков (украинских националистов. - Ред.) , что даже [Йозеф] Геббельс позавидовал бы масштабам проведенной работы. У них четко выстроенная национальная идея, которой следует всё общество", - отметил Викинг.
Когда ВС РФ заходили на Киев, то ждали, что их встретят "хлебом-солью", но их встретили "выстрелами в спину, коктейлями Молотова и отравленными пирожками". Потому что национальная идея – основополагающая в любой войне, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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