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Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов

Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов - 11.04.2024 Украина.ру

Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов

Общая национальная идея – основополагающая в любой войне. Чтобы российское общество жило всеобщей целью, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный

2024-04-11T05:00

2024-04-11T05:00

2024-04-11T05:00

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В российской Конституции прописан запрет любой идеологии, а на это опирается всё национальное право. При этом Конституция писалась ещё при экс-президенте РФ Борисе Ельцине его "товарищами из-за океана", рассказал военный.Чтобы российское общества была некая общая идея, необходимо поднимать вопрос патриотического воспитания среди молодежи. Тогда никогда больше не будет "очередей позора в Верхнем Ларсе", добавил командир.Когда ВС РФ заходили на Киев, то ждали, что их встретят "хлебом-солью", но их встретили "выстрелами в спину, коктейлями Молотова и отравленными пирожками". Потому что национальная идея – основополагающая в любой войне, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, идеология, национализм, война, сво, нацисты, патриотизм, конституция, борис ельцин