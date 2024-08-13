Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера - 13.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240813/1056832040.html
Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера
Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера - 13.08.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера
Внезапное наступление ВСУ в Курской области никак не сказалось на продолжении наступления российской армии в сторону Покровска. О том, что сейчас происходит на фронте в Новороссии, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2024-08-13T07:37
2024-08-13T09:02
эксклюзив
сво
спецоперация
дроны
бпла
донецкая народная республика
угледар
курская область
александр "варяг" матюшин
шумский александр (революционер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515251_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_5254da5858657722fd41c08d7a51b9de.jpg.webp
В настоящий момент идут бои также на Запорожском фронте на линии Работино – Вербное, но в режиме позиционной войны. Продвижения там нет. Правда, периодически ВСУ вышибают из близлежащих посадок. Аналогичная ситуация и на Времьевском выступе.По сообщению Александра Матюшина, российские подразделения в настоящий момент не только физически перерезали трассу Константиновка - Угледар, но и перешли ее, углубившись на 2 км до села Водяное. До этого ВС РФ держали эту трассу под огневым контролем.Красногоровка освобождена на 95%. За ВСУ остался только колхоз им. Ленина. Основные трассы, которые ведут в этот пригород Донецка под российским огневым контролем, но противник снабжает остатки гарнизона либо по проселочным дорогам, либо по посадкам."Но сейчас 107-я бригада и подразделения "Шторм V" (бывшее "Шторм Z") готовятся зачистить этот колхоз. Враг ушел из Невельского в поля и посадки рядом с этим населенным пунктом. Но рано или поздно ВСУ придется оттуда уйти на запад, чтобы не попасть в оперативное окружение, так как на севере, напомню, мы нависаем над ним в районе Карловки, а на юге – в районе Красногоровки", - сообщил собеседник издания Украина.ру.Единственный выход для ВСУ в таком случае – уйти на линию Карловка - Галициновка. Пока российские подразделения увязли в Карловке. Причины: украинские дроны мешают нашему продвижению. В свою очередь, мы не можем нейтрализовать действие украинских FPV из-за несогласованности работы наших РЭРа и РЭБа."Поясню, что это значит и в чем разница между нами и ВСУ в этом вопросе. У них хорошо и правильно налажено взаимодействие РЭР и РЭР. Их радиоэлектронная разведка засекает частоту, на которой работает наш дрон, сообщает о ней службам РЭБ. А те, в свою очередь, глушат только ее, на остальных же частотах могут спокойно летать их БПЛА. А как действуют наши? Приезжает наш специалист. Включает РЭБ, в радиусе одного километра все гасит. В итоге не летают не только украинские дроны, но и наши. И так в течение четырех часов, пока у специалиста не сядут аккумуляторы", - посетовал Матюшин.В настоящий момент, по словам донецкого волонтера, наши бойцы используют на фронте несколько видов РЭБ.Первый – ранцевый. Он действует в радиусе 140-150 метров и гасит все вокруг. Второй используется на машинах. Он называется "Мухомор", его радиус – 200 м, а стоимость 110 тысяч рублей. На фронте появились свои кулибины и самоделкины, которые стали из разного рода деталей, которые покупаются на маркетплейсах, сами собирать РЭБы.Матюшин также рассказал, как недавно под Горловкой произошел примечательный случай, когда российские бойцы запустили Mavic-разведчик, который стал гасить вражеский РЭБ. В итоге нашим удалось его отбить. Правда, когда его посадили на землю, то оказалось, что дрон был… украинским.Что произошло? Когда на некоторое время прервалась связь с нашим дроном, то пульт, используемый нашими операторами, вошел в сопряжение с украинским Mavic, у которого на тот момент прервалась связь со своим оператором. В итоге украинцы посадили наш дрон-разведчик, а наши – их.В настоящий момент российские подразделения на Покровском направлении подошли к населенному пункту Гродовка, а на Торецком – уже зашли непосредственно в сам Торецк в районе многоэтажек по улице 91-й дивизии, выбивая противника вглубь города.Также есть продвижение и в Нью-Йорке. Российские штурмовые группы заняли территорию, с которой ушли украинские подразделения, попавшие там в оперативное окружение. В Часовом Яре российские штурмовики вошли на улицу, которая отделяет микрорайон "Октябрьский" от микрорайона "Нового".О военной ситуации в ДНР читайте также статью Александра Чаленко: Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам.
https://ukraina.ru/20240805/1056685819.html
https://ukraina.ru/20240801/1056623032.html
донецкая народная республика
угледар
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515251_241:0:2718:1858_1920x0_80_0_0_b5e0ad9cdedd2cad40239294a8782066.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, дроны, бпла, донецкая народная республика, угледар, курская область, александр "варяг" матюшин, шумский александр (революционер), александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, Донецкая Народная Республика, Угледар, Курская область, Александр "Варяг" Матюшин, Шумский Александр (революционер), Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера

07:37 13.08.2024 (обновлено: 09:02 13.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Внезапное наступление ВСУ в Курской области никак не сказалось на продолжении наступления российской армии в сторону Покровска. О том, что сейчас происходит на фронте в Новороссии, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
В настоящий момент идут бои также на Запорожском фронте на линии Работино – Вербное, но в режиме позиционной войны. Продвижения там нет. Правда, периодически ВСУ вышибают из близлежащих посадок. Аналогичная ситуация и на Времьевском выступе.
По сообщению Александра Матюшина, российские подразделения в настоящий момент не только физически перерезали трассу Константиновка - Угледар, но и перешли ее, углубившись на 2 км до села Водяное. До этого ВС РФ держали эту трассу под огневым контролем.
Новейшая огнеметная система ТОС -2 Тосочка ЦВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 17:58
Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севераПозитивные новости приходят с угледарского и кураховско-селидовского направления СВО: российские штурмовые группы не только перерезали трассу Константиновка - Угледар, но, взяв Константиновку в клещи, готовятся в нее войти. Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически зачищена от ВСУ
Красногоровка освобождена на 95%. За ВСУ остался только колхоз им. Ленина. Основные трассы, которые ведут в этот пригород Донецка под российским огневым контролем, но противник снабжает остатки гарнизона либо по проселочным дорогам, либо по посадкам.
"Но сейчас 107-я бригада и подразделения "Шторм V" (бывшее "Шторм Z") готовятся зачистить этот колхоз. Враг ушел из Невельского в поля и посадки рядом с этим населенным пунктом. Но рано или поздно ВСУ придется оттуда уйти на запад, чтобы не попасть в оперативное окружение, так как на севере, напомню, мы нависаем над ним в районе Карловки, а на юге – в районе Красногоровки", - сообщил собеседник издания Украина.ру.
Единственный выход для ВСУ в таком случае – уйти на линию Карловка - Галициновка. Пока российские подразделения увязли в Карловке. Причины: украинские дроны мешают нашему продвижению. В свою очередь, мы не можем нейтрализовать действие украинских FPV из-за несогласованности работы наших РЭРа и РЭБа.
"Поясню, что это значит и в чем разница между нами и ВСУ в этом вопросе. У них хорошо и правильно налажено взаимодействие РЭР и РЭР. Их радиоэлектронная разведка засекает частоту, на которой работает наш дрон, сообщает о ней службам РЭБ. А те, в свою очередь, глушат только ее, на остальных же частотах могут спокойно летать их БПЛА. А как действуют наши? Приезжает наш специалист. Включает РЭБ, в радиусе одного километра все гасит. В итоге не летают не только украинские дроны, но и наши. И так в течение четырех часов, пока у специалиста не сядут аккумуляторы", - посетовал Матюшин.
В настоящий момент, по словам донецкого волонтера, наши бойцы используют на фронте несколько видов РЭБ.
Первый – ранцевый. Он действует в радиусе 140-150 метров и гасит все вокруг. Второй используется на машинах. Он называется "Мухомор", его радиус – 200 м, а стоимость 110 тысяч рублей. На фронте появились свои кулибины и самоделкины, которые стали из разного рода деталей, которые покупаются на маркетплейсах, сами собирать РЭБы.
Матюшин также рассказал, как недавно под Горловкой произошел примечательный случай, когда российские бойцы запустили Mavic-разведчик, который стал гасить вражеский РЭБ. В итоге нашим удалось его отбить. Правда, когда его посадили на землю, то оказалось, что дрон был… украинским.
Позывной Всадник интервью
1 августа, 19:44
Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра "Всадник" рассказал изданию Украина.ру о том, чему его научило пребывание в "Вагнере", и о том, что сдерживает освобождение городов Донбасса.
Что произошло? Когда на некоторое время прервалась связь с нашим дроном, то пульт, используемый нашими операторами, вошел в сопряжение с украинским Mavic, у которого на тот момент прервалась связь со своим оператором. В итоге украинцы посадили наш дрон-разведчик, а наши – их.
В настоящий момент российские подразделения на Покровском направлении подошли к населенному пункту Гродовка, а на Торецком – уже зашли непосредственно в сам Торецк в районе многоэтажек по улице 91-й дивизии, выбивая противника вглубь города.
Также есть продвижение и в Нью-Йорке. Российские штурмовые группы заняли территорию, с которой ушли украинские подразделения, попавшие там в оперативное окружение. В Часовом Яре российские штурмовики вошли на улицу, которая отделяет микрорайон "Октябрьский" от микрорайона "Нового".
О военной ситуации в ДНР читайте также статью Александра Чаленко: Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперациядроныБПЛАДонецкая Народная РеспубликаУгледарКурская областьАлександр "Варяг" МатюшинШумский Александр (революционер)Александр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа
08:15Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем
08:06Главное за ночь 13 августа
07:37Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера
07:01Народ, который теряет все. Происходит ли в Сербии майдан, и если да, тогда какой
06:30Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году
06:25Курск как маленькая информационная Украина и "Вторая Тихоокеанская эскадра" "военблогеров"
06:00"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
04:45Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
03:45Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
03:30Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
03:15"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
03:00"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
Лента новостейМолния