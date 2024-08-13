https://ukraina.ru/20240813/1056832040.html

Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера

Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера - 13.08.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера

Внезапное наступление ВСУ в Курской области никак не сказалось на продолжении наступления российской армии в сторону Покровска. О том, что сейчас происходит на фронте в Новороссии, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2024-08-13T07:37

2024-08-13T07:37

2024-08-13T09:02

эксклюзив

сво

спецоперация

дроны

бпла

донецкая народная республика

угледар

курская область

александр "варяг" матюшин

шумский александр (революционер)

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В настоящий момент идут бои также на Запорожском фронте на линии Работино – Вербное, но в режиме позиционной войны. Продвижения там нет. Правда, периодически ВСУ вышибают из близлежащих посадок. Аналогичная ситуация и на Времьевском выступе.По сообщению Александра Матюшина, российские подразделения в настоящий момент не только физически перерезали трассу Константиновка - Угледар, но и перешли ее, углубившись на 2 км до села Водяное. До этого ВС РФ держали эту трассу под огневым контролем.Красногоровка освобождена на 95%. За ВСУ остался только колхоз им. Ленина. Основные трассы, которые ведут в этот пригород Донецка под российским огневым контролем, но противник снабжает остатки гарнизона либо по проселочным дорогам, либо по посадкам."Но сейчас 107-я бригада и подразделения "Шторм V" (бывшее "Шторм Z") готовятся зачистить этот колхоз. Враг ушел из Невельского в поля и посадки рядом с этим населенным пунктом. Но рано или поздно ВСУ придется оттуда уйти на запад, чтобы не попасть в оперативное окружение, так как на севере, напомню, мы нависаем над ним в районе Карловки, а на юге – в районе Красногоровки", - сообщил собеседник издания Украина.ру.Единственный выход для ВСУ в таком случае – уйти на линию Карловка - Галициновка. Пока российские подразделения увязли в Карловке. Причины: украинские дроны мешают нашему продвижению. В свою очередь, мы не можем нейтрализовать действие украинских FPV из-за несогласованности работы наших РЭРа и РЭБа."Поясню, что это значит и в чем разница между нами и ВСУ в этом вопросе. У них хорошо и правильно налажено взаимодействие РЭР и РЭР. Их радиоэлектронная разведка засекает частоту, на которой работает наш дрон, сообщает о ней службам РЭБ. А те, в свою очередь, глушат только ее, на остальных же частотах могут спокойно летать их БПЛА. А как действуют наши? Приезжает наш специалист. Включает РЭБ, в радиусе одного километра все гасит. В итоге не летают не только украинские дроны, но и наши. И так в течение четырех часов, пока у специалиста не сядут аккумуляторы", - посетовал Матюшин.В настоящий момент, по словам донецкого волонтера, наши бойцы используют на фронте несколько видов РЭБ.Первый – ранцевый. Он действует в радиусе 140-150 метров и гасит все вокруг. Второй используется на машинах. Он называется "Мухомор", его радиус – 200 м, а стоимость 110 тысяч рублей. На фронте появились свои кулибины и самоделкины, которые стали из разного рода деталей, которые покупаются на маркетплейсах, сами собирать РЭБы.Матюшин также рассказал, как недавно под Горловкой произошел примечательный случай, когда российские бойцы запустили Mavic-разведчик, который стал гасить вражеский РЭБ. В итоге нашим удалось его отбить. Правда, когда его посадили на землю, то оказалось, что дрон был… украинским.Что произошло? Когда на некоторое время прервалась связь с нашим дроном, то пульт, используемый нашими операторами, вошел в сопряжение с украинским Mavic, у которого на тот момент прервалась связь со своим оператором. В итоге украинцы посадили наш дрон-разведчик, а наши – их.В настоящий момент российские подразделения на Покровском направлении подошли к населенному пункту Гродовка, а на Торецком – уже зашли непосредственно в сам Торецк в районе многоэтажек по улице 91-й дивизии, выбивая противника вглубь города.Также есть продвижение и в Нью-Йорке. Российские штурмовые группы заняли территорию, с которой ушли украинские подразделения, попавшие там в оперативное окружение. В Часовом Яре российские штурмовики вошли на улицу, которая отделяет микрорайон "Октябрьский" от микрорайона "Нового".О военной ситуации в ДНР читайте также статью Александра Чаленко: Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам.

https://ukraina.ru/20240805/1056685819.html

https://ukraina.ru/20240801/1056623032.html

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, дроны, бпла, донецкая народная республика, угледар, курская область, александр "варяг" матюшин, шумский александр (революционер), александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру