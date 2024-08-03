Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам - 03.08.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам
Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам - 03.08.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам
Вечером в пятницу российские подразделения освободили два населенных пункта на Покровском/Красноармейском направлении – Веселое и Желанное, а также выбили ВСУ из Артемово/Железного, пригорода Торецка/Дзержинска
2024-08-03T06:30
2024-08-03T06:30
эксклюзив
сво
спецоперация
александр "варяг" матюшин
днр
часов яр
донецкая народная республика
угледар
александр чаленко
вооруженные силы украины
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О ситуации на фронте в Новороссии рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"В ДНР наши стали продвигаться быстрее. Замысел российского командования, чем дальше, тем все больше становится понятнее. Очевидно, что мы стремимся взять Красноармейск, чтобы разрезать оставшуюся в Донбассе украинскую группировку пополам, заодно перерезав пути снабжения, с одной стороны, гарнизона Угледара на юге, а, с другой, Константиновки и Часов Яра – на севере.От взятого вечером в пятницу Веселого до Гродовки, которая пока контролируется ВСУ, 3 км, от Гродовки до Мирнограда еще 5 км, а от последнего до самого Красноармейска – 6 км. Таким образом, от нынешней линии боевого соприкосновения до Красноармейска, после которого начинается уже Днепропетровская область, осталось всего 14 км", - констатировал Матюшин.По неподтвержденным пока официально данным, там же, на Покровском направлении, российские подразделения вечером в пятницу вошли в Тимофеевку, расположенную севернее освобожденного Прогресса. Если это так, то это последний населенный пункт на пути к трассе Покровск-Константиновка (город рядом с Часов Яром). По ней идет снабжение часов-ярского гарнизона. Если эту дорогу перережут, то снабжение Часов Яра будет идти с севера - через Краматорск и Дружковку.Сейчас основные бои в ДНР разворачиваются на Донецком, Горловском и Часов-Ярском фронтах. Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически освобождена. От ВСУ осталось освободить только небольшой участок с частной застройкой в северной части города. Освобождение Красногоровки имеет два преимущества.Первое, обстрелов Петровского и Кировского района Донецка, которые, к сожалению, пока еще обстреливаются украинской артиллерией и беспилотниками, станет меньше. Второе, после этого российские подразделения двинут на север – на Карловку, чтобы помочь завязшим в этом городе другим российским штурмовым группам.Также в пятницу стало известно, что перерезана трасса Угледар – Константиновка (не путать этот н.п. с другой Константиновкой, расположенной рядом с Часов Яром). По словам Матюшина, это не основная трасса, по которой идет снабжение угледарского гарнизона, но все равно один из путей снабжения отрезан. Основная трасса идет из Большой Новоселовки. На линии Победы и Парасковеевки продолжается выравнивание фронта."Сейчас уже можно ответственно говорить, что нами окончательно и бесповоротно взята Клещеевка, село под Артемовском. Это стало возможно только благодаря тому, что наши очистили от укропов самую главную высоту в этом районе – 215/7. Без овладения ею можно было сколько угодно брать Клещевку, но вражеская артиллерия с этой высоты делала невозможным нахождение наших в этом населенном пункте или того, что от него осталось", - говорит Матюшин.Что касается самого Часов Яра, то российские подразделения смогли пересечь канал "Северский Донец - Донбасс" с юга от города и закрепиться в многоэтажках в еще одном микрорайоне города – Октябрьском.Под Горловкой российская армия ведет бои в центре Нью-Йорка и закрепилась в самом Торецке.О ситуации на фронтах в ДНР - в интервью Александра Чаленко Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра
https://ukraina.ru/20240801/1056623032.html
https://ukraina.ru/20240725/1056484267.html
https://ukraina.ru/20210809/1032024788.html
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часов яр
донецкая народная республика
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, александр "варяг" матюшин, днр, часов яр, донецкая народная республика, угледар, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Александр "Варяг" Матюшин, ДНР, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Угледар, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам

06:30 03.08.2024
 
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Вечером в пятницу российские подразделения освободили два населенных пункта на Покровском/Красноармейском направлении – Веселое и Желанное, а также выбили ВСУ из Артемово/Железного, пригорода Торецка/Дзержинска
О ситуации на фронте в Новороссии рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
Позывной Всадник интервью
1 августа, 19:44
Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра "Всадник" рассказал изданию Украина.ру о том, чему его научило пребывание в "Вагнере", и о том, что сдерживает освобождение городов Донбасса.
"В ДНР наши стали продвигаться быстрее. Замысел российского командования, чем дальше, тем все больше становится понятнее. Очевидно, что мы стремимся взять Красноармейск, чтобы разрезать оставшуюся в Донбассе украинскую группировку пополам, заодно перерезав пути снабжения, с одной стороны, гарнизона Угледара на юге, а, с другой, Константиновки и Часов Яра – на севере.
От взятого вечером в пятницу Веселого до Гродовки, которая пока контролируется ВСУ, 3 км, от Гродовки до Мирнограда еще 5 км, а от последнего до самого Красноармейска – 6 км. Таким образом, от нынешней линии боевого соприкосновения до Красноармейска, после которого начинается уже Днепропетровская область, осталось всего 14 км", - констатировал Матюшин.
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По неподтвержденным пока официально данным, там же, на Покровском направлении, российские подразделения вечером в пятницу вошли в Тимофеевку, расположенную севернее освобожденного Прогресса. Если это так, то это последний населенный пункт на пути к трассе Покровск-Константиновка (город рядом с Часов Яром). По ней идет снабжение часов-ярского гарнизона. Если эту дорогу перережут, то снабжение Часов Яра будет идти с севера - через Краматорск и Дружковку.
Сейчас основные бои в ДНР разворачиваются на Донецком, Горловском и Часов-Ярском фронтах. Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически освобождена. От ВСУ осталось освободить только небольшой участок с частной застройкой в северной части города. Освобождение Красногоровки имеет два преимущества.
Александр Матюшин
9 августа 2021, 10:47
Александр "Варяг" Матюшин: кто онОдин из организаторов русского движения Донбасса, ополченец, лидер донецкого отделения российской общественной организации «Новые скифы»
Первое, обстрелов Петровского и Кировского района Донецка, которые, к сожалению, пока еще обстреливаются украинской артиллерией и беспилотниками, станет меньше. Второе, после этого российские подразделения двинут на север – на Карловку, чтобы помочь завязшим в этом городе другим российским штурмовым группам.
Также в пятницу стало известно, что перерезана трасса Угледар – Константиновка (не путать этот н.п. с другой Константиновкой, расположенной рядом с Часов Яром). По словам Матюшина, это не основная трасса, по которой идет снабжение угледарского гарнизона, но все равно один из путей снабжения отрезан. Основная трасса идет из Большой Новоселовки. На линии Победы и Парасковеевки продолжается выравнивание фронта.
"Сейчас уже можно ответственно говорить, что нами окончательно и бесповоротно взята Клещеевка, село под Артемовском. Это стало возможно только благодаря тому, что наши очистили от укропов самую главную высоту в этом районе – 215/7. Без овладения ею можно было сколько угодно брать Клещевку, но вражеская артиллерия с этой высоты делала невозможным нахождение наших в этом населенном пункте или того, что от него осталось", - говорит Матюшин.
Что касается самого Часов Яра, то российские подразделения смогли пересечь канал "Северский Донец - Донбасс" с юга от города и закрепиться в многоэтажках в еще одном микрорайоне города – Октябрьском.
Под Горловкой российская армия ведет бои в центре Нью-Йорка и закрепилась в самом Торецке.
О ситуации на фронтах в ДНР - в интервью Александра Чаленко Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияАлександр "Варяг" МатюшинДНРЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаУгледарАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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