https://ukraina.ru/20240812/1056829659.html

"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто

"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто - 12.08.2024 Украина.ру

"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто

Арина с семьей смогла выехать на двух машинах из Киева в Россию летом 2022 года через гуманитарный коридор. Но получить российские номера для своих авто она не может до сих пор из-за несогласованности законов. Ездить же по России с украинскими флагами на номерах проблематично, но заклеивать их запрещают ПДД.

2024-08-12T19:29

2024-08-12T19:29

2024-08-12T19:29

россия

украина

белоруссия

константин затулин

мвд

еаэс

минфин

беженцы

таможня

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056826619_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_53cb663d68b5f311e03aa76f3acd4fe0.jpg

"Золотые" автомобили украинских беженцевАрина родилась в России, на Украину попала в детстве с отцом-военным."Никто же не знал, что так это все закончится", — говорит она.Муж Арины — уроженец Луганска, жила семья в Киеве."Меня как-то сосед в Киеве спалил с "ага" и "чё". Спросил, ты не из России часом? А сам оказался из Курганской области. Говорит, слышу чёт родное до боли".Вернуться в Россию семья решила еще до начала СВО, но не позволили ковидные ограничения, после 24 февраля 2022 года из Украины уже не выпускали. Решить проблему удалось только в августе 2022 года. "Украина — страна коррупции, слава этому, а не чему-то другому", — объясняет Арина. Загрузили все что можно в два автомобиля (остальное бросили), пересекли западную границу и помчались через Польшу и Белоруссию. Ехали пять суток, выстаивая на всех таможнях.Российские пограничники проверяли только документы, поскольку там нет таможенного поста, он в Белоруссии. Соответственно, семья не закрыла белорусскую таможенную декларацию на ввоз автомобилей, чтобы по всем правилам через полгода продлить ее в РФ.Когда подошел срок, Арина с мужем уже получили российское гражданство и начали заниматься машинами. В это же время появилось постановление правительства № 2215, которое отменяет растаможку таких автомобилей. Но в постановлении — ограничение, только для машин, ввезенных до референдумов в новых регионах, до 30 сентября 2022 года.Тем, кто въехал после 30 сентября нужно проходить растаможку."У людей это единственное имущество, больше ничего нет, — объясняет Арина. — Людям нужно снимать жилье, их не всегда берут на работу или берут на низкооплачиваемые работы, долгое время может не быть постоянного дохода, а таможенные сборы не маленькие. Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) стоит в районе 40 тысяч, плюс передержка на территории таможенного склада, пока идет переоформление — в зависимости от региона где-то от 15 тысяч. У кого-то в целом тысяч в 80 может выйти".А еще утилизационный сбор. Если вначале СВО для личных автомобилей он составлял всего около пяти тысяч (хотя беженцам и эту сумму часто взять негде), то позже приняли закон, ограждающий Россию от наплыва "серых" автомобилей из заграницы, которые завозят на продажу. И машины беженцев, конечно же, попали под действие этого закона следующим образом: если есть необходимость продать авто в течение года (а у беженцев, которым негде жить, такая необходимость возникает), оно автоматически считает "коммерческим", а значит нужно заплатить не минимальный утильсбор, а полную растаможку, которая для машин с маленьким объемом двигателя может достигать 600-700 тысяч, а с большим — полутора миллионов.Но и это не все. В законе есть ограничение по возрасту автомобиля и по содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Если машина старше 2007 года выпуска и не соответствует экологическому стандарту Евро-4, то таможенные сборы таковы, что нет смысла даже браться за это дело."Есть автомобили, которые обстреляны, которые посечены осколками, они не стоят того, чтобы проходить растаможку. Люди же не выбирали, на каких машинах приезжать. Какие были, на тех и ехали, — разводит руками Арина. — И где им теперь взять такие деньги?"И, конечно, обязательная страховка. Для иностранного автомобиля, кстати, повышенный коэффициент. Сначала ОСАГО доходила до 20 тысяч в год (для российских авто — около 5 тысяч), затем указом президента для украинских машин ее снизили. Но страховые компании нашли решение."У них есть вилка — от 1800 рублей до почти 8000, не помню, сколько точно. И вот они повысили цены в рамках этой вилки до максимума. То есть выжимают, как могут".Не поджечь ли свой автомобиль?Казалось бы, для Арины хотя бы растаможка не должна была бы стать проблемой, потому что въехала она вовремя, до 30 сентября. Однако проблема возникла.Есть два постановления правительства: № 2215 для таможни, где в пункте 9 указано, что автомобили с украинскими номерами не из новых регионов не подлежат таможенным действиям; № 2216 для Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (МРэО), куда включили машины только из новых регионов. Соответственно, МРэО, по ФЗ 283, требует для регистрации ввезенных из Украины машин оформление ЭПТС, что, во-первых, как указывалось выше, стоит немалых денег, а, во-вторых, для этого требует растаможка. Но ее не производят по постановлению № 2215. Это значит, что поставить авто на учет в МВД и получить номера российского образца невозможно.Кроме таможни и МВД, в цепи есть еще звенья – частные фирмы, которые непосредственно занимаются оформлением ЭПТС. После оформления ЭПТС должны быть активированы в системе электронных паспортов (СЭП), но они не активируются, потому что для этого нет регламента от Минпромторга. Вот еще одно звено появляется.Но и это не все.Поскольку таможенные действия с такими машинами из Украины больше не производятся, в России нельзя продлить временный ввоз авто через Белоруссию. Проблему белорусских штрафов за просрочку временного ввоза для въехавших до 30 сентября 2022 года решили только в феврале 2024 года — белорусский контроль снят до 2026 года. Тем не менее, распоряжаться в России своими машинами люди все-равно не могут.Для тех, кто въезжал после 30 сентября и не попал под постановление № 2215, нужно либо переоформить машину (а это оказалось целой проблемой), либо вывезти транспортное средство через Белоруссию в Европу (некоторые едут аж в Абхазию) и снова его ввезти по временной декларации. Это огромные временные и денежные затраты."Почему обязательно нужно совершить акт пересечения границы с такими трудностями, а не привезти авто в акцизную таможню и продлить ввоз? — удивляется Арина. — Уже просто хочется, чтобы автомобиль куда-то забрали и утилизировали. У некоторых возникают мысли, а не поджечь ли его и затем оформить как утраченное имущество?"Можно было бы бросить машину где-то в лесу и сказать, что ничего не было, но есть таможенная декларация временного въезда, и через год придет штраф, который может составлять полтора-два миллиона.— И что нам делать? — поинтересовалась Арина в МВД.— Ну до 2026 года ездите по постановлению 2215, — ответили ей.Это, конечно, замечательно, но в Россию семья заехала по гуманитарному коридору, машина учтена только на белорусской границе. По факту автомобиль в России, а на контроле стоит в Белоруссии, где постановления российского правительства не действуют. Это значит, что по истечению срока временного ввоза, если его не продлить или не снять машину с контроля, Белоруссия будет штрафовать и даже сможет конфисковать транспортное средство. А данные будут поданы в МВД по всему ЕАЭС.Еще интереснее ситуация для тех, кто эвакуировался в Россию из Харьковской области. Там ехали колонны беженцев, никаких таможен они не проходили и никаких деклараций, естественно, не заполняли, т.е. машины по факту в России, но по документам их нет. Арина в качестве примера рассказывает о девушке, которая до СВО приехала из Украины в Крым. После начала военных действий она сознательно поехала отметиться на таможенный пост в Джанкой, где у нее почему-то отобрали таможенную декларацию и внесли в базу данные, что она якобы покинула территорию РФ и вернулась на Украину."Конечно, это ошибка, — объясняет Арина, — которая произошла в кутерьме, когда через Васильевку и Крым в Россию въезжали толпы беженцев. Но по факту человек на территории России есть, и машина есть, а по документам — нет".Таким не грозят ни штрафы, ни утильсборы, но распоряжаться своим имуществом люди тоже не могут. А что делать, если на дороге остановит ГАИ? У Арины ответа нет. "Сейчас к нам более-менее лояльно относятся и закрывают глаза, но сколько так будет продолжаться, неизвестно", — вздыхает она.Бег по кругуАрина рассказывает, как, волею судеб став админом группы беженцев с такой же проблемой, на протяжении почти двух лет ведет переписку со всеми причастными ведомствами и какие ответы получает."С белорусским ввозом проблему уполномочили решать Ростовскую таможню. В феврале этого года там сказали, что вроде бы договорились с белорусами и должны были внести в базу таможни РФ наши данные. Но вин-коды наших автомобилей на сайте до сих пор не бьются, то есть получается ничего не внесли. И мы по факту здесь, а по документам все еще нет".Соответственно, таможенный пост не может ничего поставить на транспортной декларации.Обратились в МВД. Оттуда в апреле 2023 года пришел ответ: "Направлены предложения о необходимости разработки особенностей оформления ЭПТС на отнесенные постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2022 года № 2215". В июне того же года на запрос депутата Госдумы Константина Затулина из министерства сообщили, что вопрос об упрощении процедур оформления электронного паспорта инициирован и прорабатывается. В июле 2024 года МВД проинформировало, что "сформирована рабочая группа в целях проработки вопросов возможности оформления ЭПТС на транспортные средства, отнесенные постановлением № 2215 к товарам ЕАЭС".Получается, за полтора года рабочая группа не смогла принять никакого решения.А компания, оказывающая услуги по оформлению электронных паспортов, естественно, говорит, что для оформления авто, ранее зарегистрированных на территории Украины, нет нормативно-правовых актов, и процедура оформления еще не разработана:"Не получили разъяснений от СЭП, пока не можем взять в работу".В СЭП говорят, что у них нет регламента, и это правда – рабочая группа ведь только собралась."Я у них (у СЭП – ред.) спустя полгода спросила, — рассказывает Арина, — а что вы сделали, чтобы получить этот регламент? Вы его затребовали? – "Нет, мы ждем милости от Минпромторга, так же, как и вы"".Минпромторг в сентябре 2023 года:"По вопросу определения документальных оснований для отнесения транспортного средства к товарам Союза в соответствии с указанным пунктом Особенностей (п. 9 постановления № 2215, в котором указано, что автомобили, зарегистрированные на Украине, и находящиеся на момент принятия новых регионов в состав РФ на территории РФ, не подлежат таможенному контролю – ред.) полагаем целесообразным обращаться в Минфин России и ФТС России".Приписка – это мнение специалистов соответствующего департамента, оно не является обязательным для правоприменения и не препятствует иным трактовкам.Минпромторг в ноябре 2023 года:"Сведения от ФТС России в отношении транспортных средств, признанных в соответствии с Особенностями товарами Союза, в систему электронных паспортов не представлены. Оформление электронных паспортов может осуществляться при условии доведения оснований для отнесения конкретного транспортного средства к товарам Союза. П. 9 Особенностей не определяет критериев, достаточных для возможности применения положений Особенностей в отношении определенного транспортного средства".Минпромторг тогда же:"Особенности не определяют перечня документов, позволяющих отнести конкретное транспортное средство к товарам Союза в соответствии с п. 9 Особенностей, и которые могут являться основаниями для оформления в отношении таких транспортных средств электронных паспортов. При этом, содержащиеся в п. 9 Особенностей критерии транспортных средств для личного пользования, которые рассматриваются как товары, являются недостаточными и не обеспечивают возможность отнесения конкретного транспортного средства к товарам. Необходимо отметить, что Минпромторг России к подготовке Особенностей не привлекался".От ФТС сведений нет, потому что машины регистрировались в Белоруссии, а некоторые заезжали через гуманитарные коридоры вообще без регистрации, и для многих из них (в т.ч. для машины Арины) постановление 2215 отменило таможенный контроль в принципе. Без сформулированных в правовом положении критериев Минпромторг отказывается признавать машины беженцев товарами ЕАЭС, хотя какие именно критерии еще нужны, непонятно – в п. 9 постановления четко и ясно написано: автомобили из новых регионов, а также зарегистрированные на Украине автомобили, которые на момент 30 сентября 2022 года находились на территории РФ."Перекинули на Минфин, — резюмирует ответы Минпромторга Арина. — Минфин мне процитировал выдержки из постановления и ответа, по сути, не дал. Хотя какое отношение имеет Минфин к этому, я не знаю. Ну они перенаправили обратно, по четвертому кругу, в Минпромторг и в МВД".Амнистируйте и забудьте— Умиляет фраза, что Минпромторг не привлекался к разработке постановления правительства.— Минпромторг не имеет отношения к правительству?— Ну, как не имеет, если... Я уже ничего не понимаю. У них разработаны свои регламенты для электронных паспортов. ЭПТС бывают трех видов: для автомобилей, которые были выпущены на заводах РФ или куплены в автосалонах в РФ, то есть новые, прошедшие растаможку; для автомобилей из стран ЕАЭС, где существует единый паспорт транспортного средства, на основании которого, уплатив таможенные пошлины, тоже можно оформить ЭПТС; иностранные автомобили, которые для активации ЭПТС нужно снять с учета в предыдущем месте регистрации.— На Украине?— Да, мне говорят, съездите в Киев и снимите с учета!— Удивительно, что такие вещи продолжаются. Военкоматы посылают регистрироваться по месту прописки в подконтрольных Украине частях новых регионов, для подтверждения горячего стажа просят справку из украинского пенсионного фонда, если нет свидетельства о рождении, отправляют писать письма в украинский ЗАГС. А вас кто в Киев послал?— Начальник акцизной таможни в Домодедово. Он вообще решил, что мой автомобиль не попадает в базу по постановлению 2215, хотя такого быть не может – я въехала до 30 сентября. Вы пропустили срок продления временного ввоза и ваш автомобиль подлежит штрафу и конфискации – вот, что он сказал. Да, у меня дата в таможенной декларации в Белоруссии - август 2022 года. Я должна была через полгода подъехать в Домодедово для продления еще на полгода. Год — это максимальный срок временного ввоза. Но когда у меня подошел срок его продлевать, на основании того, что я попала в постановление 2215, мне его не продлили, потому что это постановление запрещает им это делать. Понимаете, в чем казус. А в сентябре 2023 года начальник таможни в Домодедово вдруг решил, что постановление 2215 не имеет ко мне отношения, у меня белорусский контроль, меня вообще здесь нет, плати штраф. Я ему готова была прямо там отдать ключи, пусть забирает автомобиль. Спрашиваю, вы с меня трусы последние снимете? — "Надо будет — снимем". Такие вот наши герои.— И вы снова ждете ответ от министерств?— Жду, но я предполагаю какой он будет – пустые отписки с цитированием постановления, которое я и так наизусть знаю. А срок действия постановления, по которому мы хотя бы полулегально можем пользоваться нашими машинами в РФ, заканчивается, 2026 год не за горами.— Что бы вы предложили, если бы у вас поинтересовались, как решить вопрос?— Самый простой способ – амнистировать все автомобили, которые попали под ПП 2215 и внести их в ПП 2216 (постановление для МРэО, куда почему-то включили машины только из новых регионов – ред.) Все проблемы отпали бы не только для владельцев авто, но и для таможни, МВД и СЭП, у которой просто нет регламента активации ЭПТС для таких машин. Обошлись бы бумажными ПТС, как для авто из присоединенных территорий. Ведь наверняка правительство хотело проявить к беженцам лояльность, когда принимало ПП 2215. Ну так доведите дело до конца, амнистируйте эти автомобили и забудьте. Под ПП 2215 никто больше не попадет, сроки скоро пройдут, количество таких автомобилей конечно и больше их уже не станет.— Наверное удовлетворительное решение будет, просто в России все традиционно делается очень медленно.— Мне кажется, два года достаточно, чтобы что-то решить. Сейчас группа из нескольких украинских беженцев подала жалобу в прокуратуру по поводу сложившейся ситуации, а я в свою очередь хочу попасть на прием в правительство. Кстати, на фоне отсутствия нормативного акта с решением нашего вопроса, активно размножаются мошенники и коррупционеры. Одной из участниц нашей группы предлагали все переоформить за 400 тысяч. По-моему, в Геническе. Якобы задним числом сделают машине херсонскую регистрацию, а дальше уже все легко. И в Питере есть офис со стервятниками, которые тоже предлагают все решить за отдельную плату.ОтчаяниеБольшая часть россиян, конечно, спокойно относится к тому, что по стране передвигаются машины с украинскими флагами на номерах, но эксцессы, к сожалению, бывают. Особенно в интернете: "вечно этим хохлам чего-то не хватает, запретить им вообще въезд, запретить им машины ввозить сюда, ишь какие — тут машины им нужны".Но не так редки и случаи практического вандализма:"Мне перечеркнули маркером UA и написали RUS. Стер влажной салфеткой"."Плевали на капот, двери и крышу. Еще на пустой трассе подрезал и пытался выдавить в кювет, хотя видел, что в машине женщины, старушка и животные"."Мне кстати тоже яблоком гнилым растирали, и подрезать тоже любители, особенно удивляет, когда пенсионеры это делают и матерятся еще"."Украли задний номер, спереди на номер приклеили бумажный флаг России"."Угрожали, требовали закрасить флаг"."Обплевали всю машину по кругу, ногами били по задней двери и номеру, на грязном стекле написали "Крым наш". После этого купил небольшую наклейку: сердечко в виде Российского флага, повесил георгиевскую ленту. Даже купил съемные номерные рамки на магнитах, хотел на ночь номера снимать. Но после консультации с работниками ГИБДД не стал их вешать, сказали, что безномерную машину могут эвакуировать на штрафплощадку".Это комментарии из чата украинских беженцев, которые въехали в Россию на своих автомобилях. Арина подтверждает, что ездить с украинским флагом на номерах иногда бывает опасно — как с клеймом, да и самим неприятно, потому что речь идет о людях, сознательно выбравших Россию. И многие заклеивают украинские флаги, чтобы чувствовать себя спокойнее."Но по правилам дорожного движения мы обязаны ездить с обозначением страны принадлежности своего автомобиля, — объясняет она безвыходность сложившейся ситуации. — Останавливает дэпээсник, спрашивает, почему мы до сих пор на укрономерах, мы же этим людей раздражаем. Объясняем, а он не верит, что переоформить нельзя. И вот что делать?"Поставили номер без флага, понимая, что нарушают ПДД. И, конечно, в начале августа на дороге остановили с угрозой конфисковать авто и права."Объяснили все, но без толку, — чуть не плачет Арина, — Говорит, ему все равно. Забрал права и ушел писать протокол. На просьбу дать ознакомиться с протоколом ответил: "В суде ознакомитесь". А что нам дальше делать, спрашиваем. Он — флаг ЛДНР наклейте. Но следующий пост ГАИ за такое тоже остановит…"Люди и рады бы ничего не нарушать, но ситуация для искавших в России защиту беженцев без статуса беженца реально безвыходная. И в копилку "вас здесь не ждали" падает все больше и больше монет.О других проблемах переезда граждан Украины в Россию — в материале "Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?"

https://ukraina.ru/20240720/1056360343.html

https://ukraina.ru/20240522/1055204907.html

россия

украина

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, украина, белоруссия, константин затулин, мвд, еаэс, минфин, беженцы, таможня, сво, украинские беженцы, эксклюзив